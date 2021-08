Ngắm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2008 triệu đô ở Sài Gòn

Nhắc đến thương hiệu Rolls-Royce, chúng ta ngay lập tức liên tưởng đến mẫu xe sở hữu thiết kế đậm chất quý tộc được chế tác thủ công cho tầng lớp thượng lưu. Trong đó, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe mui trần thu hút không ít sự chú ý nhờ vẻ ngoài xa xỉ đi kèm với giá bán cao ngất ngưởng tại thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có không dưới 6 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân mang về nước, hai trong số đó đang thuộc sở hữu của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, những chiếc còn lại hầu hết đều đang "định cư" tại Sài Gòn và Hà Nội. Mẫu xe mui trần Phantom Drophead Coupe trong bài viết là chiếc duy nhất tại Việt Nam và định cư ở TP HCM. Phiên bản mui trần siêu sang này được xây dựng trên chính khung gầm của chiếc sedan Phantom và gây ấn tượng với kiểu mở cửa Suicide Door (cửa tự sát) danh tiếng. Tuy vậy, kiểu cửa Suicide Door lại khiến cho hành khách gặp bất tiện nếu muốn đóng mở bằng tay, thấu hiểu được điều này Rolls-Royce đã bổ sung thêm các nút bấm hỗ trợ đóng cửa bên trong cabin nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp nhất. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của xe được phối theo tông màu kem, kết hợp với các chi tiết gỗ ốp thượng hạng làm điểm nhấn. Ở khu vực hàng ghế trước, bảng táp-lô trên xe được bọc da cao cấp và ốp gỗ quý, các nút bấm và hốc làm mát được làm bằng kim loại. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe sở hữu vô-lăng 3 chấu nhỏ gọn, gợi nhớ đến chi tiết trên những mẫu xe cổ trước thập niên 2000. Cần chuyển số đặt ngay phía sau vô-lăng, cụm đồng hồ trung tâm bao gồm các đồng hồ analog và hai màn hình điện tử cỡ nhỏ hiển thị các thông tin vận hành. Hệ thống âm thanh trên xe thuộc thương hiệu Lexicon. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần cản trước là lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn, logo Spirit of Ecstasy chễm chệ ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng có thiết kế tối giản, tích hợp đèn LED ban ngày và đèn sương mù hình tròn phía bên dưới. Nắp ca-pô màu bạc kết hợp hài hòa với thân xe màu xanh, đem lại cái nhìn đầy tinh tế cho mẫu xe mui trần triệu đô. Mặc dù là một chiếc xe mui trần hai cửa, Phantom Drophead Coupe hoàn toàn có thể đáp ứng được không gian thoải mái cho 4 người trưởng thành. Điều này có được nhờ vào chiều dài tổng thể lên đến 5,6 mét, dài hơn 0,2 mét so với một chiếc Mercedes-Maybach S-Class. Mặc dù được phát triển trên chiếc Phantom quyền lực, phiên bản mui xếp vẫn sở hữu được cá tính riêng, những đường nét khỏe khoắn trên kính chắn gió với tỷ lệ phù hợp giúp cho xe có được nét mạnh mẽ và năng động. Hai bên hông xe có sự xuất hiện của cụm đèn xi-nhan màu cam và đỏ, đây là trang bị an toàn bắt buộc trên những mẫu xe được nhập khẩu vào thị trường Bắc Mỹ. Xe được trang bị bộ mâm 7 chấu mạ chrome mang thiết kế hoài cổ, điểm thú vị nằm ở việc khi di chuyển, logo Rolls-Royce trên mâm xe sẽ không xoay mà vẫn đứng yên tại chỗ. Thân xe mang những đường nét cứng cáp, bệ vệ, tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng. Tương tự lớp sơn ngoại thất, bộ mui xếp trên xe cũng được lựa chọn gam màu xanh. Trên thị trường hiện nay, một mẫu xe mui trần chỉ mất trung bình khoảng 15 giây cho công đoạn đóng mở mui nhưng một chiếc Phantom Drophead Coupe cần đến 26 giây, bởi vì phần mui xe được gia công rất phức tạp để ngăn chặn những tiếng ồn dù là nhỏ nhất có thể lọt vào khoang lái.

Cản sau có thiết kế đơn giản, cụm đèn hậu được viền kim loại, ở vị trí trung tâm là phần ốp mạ chrome cho cốp xe cùng logo Rolls-Royce. Phantom Drophead Coupe thế hệ này có phần ống xả đặt ẩn bên dưới tạo cái nhìn đầy tinh tế cho mẫu xe siêu sang Anh Quốc. Khoang hành lý trên xe là tương đối lớn, có thể đựng đủ đồ cho những chuyến đi dài ngày. Do xe không có trụ B, dây an toàn cho hàng ghế trước sẽ được gắn ngay trên ghế ngồi. Gỗ ốp trên táp-pi cửa và mui xe cho thấy dấu hiệu của thời gian. Trải qua hơn 12 năm sử dụng, phần lớn các chi tiết bên trong khoang lái vẫn còn ở tình trạng khá tốt. Xe sử dụng động cơ V12, có dung tích “khủng” 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 720 Nm. Nhờ hộp số tự động 6 cấp được trang bị, chiếc xe mui trần siêu sang này chỉ mất 5,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa đạt ngưỡng 240 km/h. Tại thời điểm năm 2008, giá xe Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe được các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam chào bán với mức giá lên đến hơn 20 tỷ đồng - một con số đủ để khiến không ít người phải choáng ngợp trước độ "chịu chơi" của khách hàng Việt. Chiếc xe mui trần này về nước cuối tháng 3/2009, đây là chiếc thứ ba tại Việt Nam, xe được đăng ký biển kiểm soát của TP HCM và rất ít khi được chủ nhân sử dụng. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

