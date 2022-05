Ngắm MPV Daihatsu Atrai Premium Ver "hình hộp" giá rẻ hoàn toàn mới

Vào cuối năm 2021, thương hiệu con Daihatsu của tập đoàn Toyota đã giới thiệu mẫu xe kei car Atrai thế hệ thứ 6 tại thị trường Nhật Bản. Daihatsu Atrai hoàn toàn mới về cơ bản chính là phiên bản xe van chở người của mẫu xe thương mại Hijet Cargo. Đến triển lãm Tokyo Auto Salon 2022, thương hiệu Daihatsu tiếp tục thu hút sự chú ý khi giới thiệu mẫu xe concept mới mang tên Atrai Premium Ver. Đúng như tên gọi, mẫu xe này được phát triển dựa trên Daihatsu Atrai thế hệ mới. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất như Toyota Alphard thu nhỏ với lưới tản nhiệt màu đen tương phản. Tương tự Toyota Alphard, lưới tản nhiệt của Daihatsu Atrai Premium Ver 2023 cũng có kích thước lớn và kéo dài gần hết cản trước. Lưới tản nhiệt này đi kèm những nan nằm ngang sơn màu đen bóng và nẹp mạ crôm nối liền với logo của thương hiệu Daihatsu. Chưa hết, nẹp mạ crôm kể trên còn ăn sâu vào bên trong đèn pha và chia chi tiết này thành 2 tầng. Thêm vào đó là 2 đèn sương mù nằm dọc với thiết kế thanh mảnh ở 2 góc cản trước. So với Daihatsu Atrai thông thường, mẫu xe concept này được hạ thấp gầm 50 mm. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim nhôm 16 inch với thiết kế đa chấu, sơn 2 màu thể thao. Điểm nhấn còn lại của xe là phần nóc được sơn màu đen bóng. Bên trong mẫu xe concept này là không gian khá rộng rãi với ghế bọc da màu trắng, tạo cảm giác cao cấp. Những chi tiết nội thất còn lại của xe không có gì khác biệt so với Daihatsu Atrai thông thường. Xe cũng có 4 ghế ngồi, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch. Đằng sau hàng ghế thứ hai của xe là khoang hành lý có thể tích 1.275 lít. Hiện chưa rõ kích thước cụ thể của mẫu xe concept này. Trong khi đó, Atrai thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) nhưng không thay đổi kích thước so với trước. Xe vẫn có chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.890 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Daihatsu Atrai Premium Ver vẫn là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 660 cc, sản sinh công suất tối đa 64 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Động cơ nằm giữa này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu sau. Đáng tiếc là hiện thương hiệu Daihatsu của Toyota chưa có kế hoạch bán Atrai Premium Ver ra thị trường. Tại thị trường Nhật Bản, Daihatsu Atrai 2022 hiện có giá khởi điểm từ 1,562 triệu Yên (khoảng 273 triệu đồng). Video: Xem chiếc MPV Daihatsu Atrai Premium Ver "hình hộp" mới.

