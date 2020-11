"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard chạy 1 năm, bay hơn nửa tỷ

Ra đời từ năm 2002 tại Nhật Bản, MPV hạng sang Toyota Alphard khẳng định sự thành đạt và đẳng cấp khi luôn là lựa chọn hàng đầu trong dòng xe đa dụng. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe cỡ lớn với biệt danh "chuyên cơ mặt đất" đình đám này, mới đây đã bất ngờ xuất hiện trên sàn xe cũ Hà Nội với phiên bản cao cấp nhất Executive Lounge. Chiếc Toyota Alphard Executive Lounge trong bài viết này thuộc phiên bản 2019, mới lăn bánh khoảng hơn 8000km và còn khá đẹp mắt. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890 mm, dài và cao hơn một chút so với đời cũ. Chiều dài cơ sở ở mức 3.000 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và khối lượng không tải 2.180-2.185 kg. Về ngoại hình, là mẫu MPV cỡ lớn của Toyota nên Alphard khiến nhiều người hiểu lầm đây không phải là một chiếc xe 7 chỗ, vì nó có kích thước gần như tương đồng với chiếc Hiace 16 chỗ chở khách hạng trung. Đầu xe là mặt ca lăng dạng lớn, với cụm đèn pha lớn bao quát gần như hết đầu xe. Cụm đèn pha sử dụng đèn led hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đuôi xe nổi bật với hai cụm đèn hậu full led cỡ lớn chạy dọc lên cả thân xe, thiết kế vuông vức của phần đuôi để nhằm tạo không gian lớn nhất cho nội thất. Gương chiếu hậu của Toyota Alphard 2019 mới vẫn sử dụng chức năng chỉnh điện và gập điện tự động, kèm đèn báo rẽ. Tổng thể xe thêm lịch lãm và sang trong hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch thiết kế mới. Thay đổi bên trong nội thất của Toyota Alphard 2019 bản nâng cấp lần này không đáng kể. Điểm mới là gương chiếu hậu trung tâm có chế độ hiển thị hình ảnh từ camera phía sau, giúp việc quan sát dễ dàng hơn. Hệ thống giải trí trên mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard 2019 sẽ vẫn bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch ở bảng táp-lô. Hàng ghế sau có màn hình giải trí riêng biệt 9 inch. Một số tiện nghi khác có thể kể đến gồm điều hòa 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử... Tất cả ghế ngồi của xe đều được bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Ghế ngồi có chức năng nhớ 3 vị trí, thông gió và sưởi. Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện 4 hướng và có đệm đỡ chân chỉnh điện. Alphard 2019 nâng cấp cũng được ốp gỗ nhiều vị trí bên trong nội thất, như bảng táp-lô, vô-lăng hay táp-pi cửa. Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, Toyota Alphard 2019 trang bị chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành lên dốc, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe 5 góc và hệ thống 7 túi khí. Nâng cấp đáng chú nhất là động cơ. Xe vẫn sử dụng động cơ V6 3.5L, nhưng cho mức công suất và mô-men xoắn cao hơn, ở mức tương ứng là 296 mã lực tại 6.600 vòng/phút và 361 Nm tại 4.600-4.700 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp được nâng lên loại tự động 8 cấp. Hệ dẫn động cầu trước. Alphard tiêu hao 9,3 lít xăng cho quãng đường 100 km hỗn hợp. Mức giá bán lẻ mà Toyota Việt Nam đề xuất cho mẫu xe MPV hạng sang Alphard kể từ năm 2018 đến nay là 4,038 tỷ đồng - tăng 505 triệu so với phiên bản cũ từ 2017 đổ lại.Giá xe Toyota Alphard 2019 trong bài viết này đang được chủ nhân tại Hà Nội chào bán với mức khoảng 3,5 tỷ đồng, rẻ hơn so với mua mới hơn nửa tỷ đồng. Đây được xem là lựa chon khá phù hợp cho những người đam mê dòng MPV hạng sang 7 chỗ cỡ lớn tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard tại Việt Nam.

