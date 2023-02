Ngắm Kia Stinger Tribute Edition từ 918 triệu đồng “bằng xương, bằng thịt”

Vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái, hãng Kia đã chính thức xác nhận việc ngừng bán dòng xe thể thao Stinger. Đồng thời, để tri ân mẫu xe này, hãng cũng đã tung ra phiên bản đặc biệt cuối cùng mang tên Kia Stinger Tribute Edition 2023 mới. Đến nay, những chiếc Kia Stinger Tribute Edition 2023 bản tri ân này cũng đã được trưng bày tại đại lý ở Hàn Quốc. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm kỹ hơn thiết kế của Kia Stinger phiên bản đặc biệt cuối cùng. Như thông tin đã đưa, Kia Stinger Tribute Edition 2023 vốn được phát triển dựa trên bản GT cao cấp nhất của xe. Do đó, Stinger Tribute Edition 2023 cũng được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, sản sinh công suất tối đa 368 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, ngoại thất của xe tạo sự khác biệt với Kia Stinger GT bằng màu sơn xám nhám Moonscape dành riêng cho Tribute Edition. Ngoài màu sơn này, Kia Stinger phiên bản đặc biệt còn có màu xanh lá Ascot Green giống với bản GT. Đặc điểm nhận dạng tiếp theo của Kia Stinger Tribute Edition 2023 chính là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, cùm phanh và vành la-zăng 19 inch. Cùm phanh của xe là loại Brembo "hàng hiệu". Tương tự ngoại thất, nội thất của ốp Kia Stinger Tribute Edition 2023 cũng thay đổi nhẹ so với bản GT. Phiên bản đặc biệt này được trang bị nội thất bọc da màu nâu - đen tương phản. Trong đó, ghế thể thao và tapi cửa đều được bọc bằng chất liệu da Terracotta màu nâu. Vô lăng, mặt táp-lô và bệ tì tay trung tâm lại được bọc da màu đen. Chưa hết, Kia Stinger Tribute Edition 2023 còn có những chi tiết ốp kim loại như vô lăng, mặt táp-lô, phím cơ học, viền cửa gió điều hòa, tay nắm cửa và bệ tì tay trên tapi cửa, tạo cảm giác cao cấp cho xe. Bên cạnh đó là những khu vực được dán giả sợi carbon như cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa nhằm mang đến vẻ thể thao. Tựa đầu của hàng ghế trước được dập thêm logo hình chú ong bắp cày. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái tên Stinger vốn có nghĩa là "vòi chích" của loài ong trong tiếng Anh. Thay đổi cuối cùng của Kia Stinger Tribute Edition 2023 là ốp bậc cửa bên ghế lái khắc số thứ tự theo lựa chọn của chủ xe. Những trang bị nội thất còn lại của xe không khác gì Kia Stinger GT thông thường. Xe cũng có vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Trong khi đó, trang bị an toàn gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước tích hợp tính năng hỗ trợ quay đầu tại giao lộ, cảnh báo an toàn khi mở cửa xe, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ lái trên cao tốc. Theo hãng Kia, chỉ có đúng 1.000 chiếc Stinger Tribute Edition được xuất xưởng. Trong đó, có 200 chiếc dành cho thị trường Hàn Quốc, chia đều cho 2 màu xám và xanh lá. Màu xám nhám Moonscape sẽ đắt hơn 300.000 Won (6 triệu đồng). Tính đến ngày 4/1/2023, số lượng xe tồn trong kho tại Hàn Quốc còn khá ít. Tại thị trường nội địa, giá xe Kia Stinger Tribute Edition 2023 từ 48,25 - 56,5 triệu Won (khoảng 918 triệu đến 1,075 tỷ đồng). So với Kia Stinger GT thông thường, giá khởi điểm của mẫu xe này cao hơn 1,47 triệu Won (28 triệu đồng). Sau khi Stinger bị "khai tử", dây chuyền sản xuất của mẫu xe này sẽ được chuyển sang để lắp ráp Kia Carnival Hybrid mới. Video: Xem chi tiết Kia Stinger Tribute Edition 2023.

