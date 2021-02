Xe thể thao giá rẻ Kia Stinger 2022 từ 37.135 USD tại Mỹ

Kia Stinger 2022 mới bản nâng cấp được ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 10/2020, sau 3 năm ra mắt thế hệ đầu tiên. Sắp tới, Kia cũng ra mắt Stinger 2022 tại Mỹ, theo Korean Car Blog. So với đời trước, mẫu xe thể thao Kia Stinger 2022 facelift được thay đổi khá nhiều. Ở ngoại thất, Stinger 2022 có lưới tản nhiệt mũi hổ mới, đèn chiếu sáng LED tích hợp dải đèn LED daylight. Đuôi xe có đèn hậu LED họa tiết mới. Chiếc sedan của Kia được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch mới. Ngoài ra, Kia còn cung cấp thêm màu sơn xanh Ascot Green cho Stinger facelift. Bố cục tổng thể của nội thất không thay đổi nhiều. Kia nâng cấp về vật liệu để mang đến không gian sang trọng hơn. Trên bản cao cấp, Stinger 2022 được trang bị ghế da Nappa hoặc da lộn đi kèm dây an toàn màu đỏ. Chiếc sedan còn có đường chỉ khâu tương phản mới trên bảng táp-lô và cửa. Vật liệu nhôm sáng xuất hiện ở khu vực điều khiển trung tâm. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Stinger 2022 được trang bị màn hình đa thông tin LCD 4,2 inch thay cho loại TFT 3,5 inch trước đây. Màn hình thông tin giải trí được nâng từ 7 inch lên 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Khách hàng có thể tùy chọn màn hình kích thước 10,25 inch hỗ trợ cảm ứng. Các công nghệ an toàn trên Kia Stinger 2022 gồm hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo mở cửa xe an toàn… Ở đời 2022, Stinger được loại bỏ bản GT cơ bản, chỉ còn GT1 và GT2. Hai phiên bản này sử dụng động cơ tăng áp kép V6 3.3L, sản sinh công suất 368 mã lực và mô-men xoắn 510 Nm. Sự khác biệt chính của 2 phiên bản này đến từ hệ thống treo điện tử, hệ thống âm thanh, ghế ghi nhớ vị trí… Tại Mỹ, giá xe Kia Stinger 2022 có mức bán ra từ 37.135 USD, đắt hơn 4.000 USD so với mức giá 33.090 USD của đời trước. Video: Giới thiệu xe thể thao giá rẻ Kia Stinger thế hệ mới.

