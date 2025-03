IU đóng phim gây sốt toàn cầu, có bạn trai giàu sụ

Phim truyền hình Hàn Quốc Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đang gây sốt toàn cầu. Nữ chính của phim là ca sĩ IU. Ảnh: FB IU. Trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, IU vào vai Ae Soon - cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Gwan Sik trên đảo Jeju. Ảnh: FB IU.Chồng màn ảnh của IU là diễn viên Park Go Gum. Ảnh: FB IU. Ngoài đời, IU đang hẹn hò với diễn viên Lee Jong Suk. Ảnh: FB IU. Bạn trai IU đóng nhiều bộ phim đình đám như: Pinocchio, Đôi tai ngoại cảm, Doctor stranger, Hai thế giới, Khi nàng say giấc, Phụ lục tình yêu. Ảnh: Người Lao Động. Tài sản của Lee Jong Suk lên đến 50 triệu USD. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. IU - Lee Jong Suk đã phát triển từ mối quan hệ bạn bè thời gian dài lên thành người yêu vào năm 2023. Ảnh: VTV. IU xuất thân nghèo khó. Khi bố mẹ phá sản, gia đình của nữ ca sĩ buộc phải sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Vì vậy, hai chị em IU đã được gửi đến sống với bà. Tuy nhiên, bà của IU cũng không dư giả tiền bạc. Từ nhỏ, IU nuôi ước mơ trở thành người nổi tiếng để giúp gia đình vượt khó. Ảnh: FB IU. IU đăng ký tham gia các buổi thử giọng nhưng liên tục bị các công ty giải trí từ chối, thậm chí còn bị lừa tiền. Sau 20 lần thất bại tại các vòng tuyển chọn, cuối cùng cô tìm được công ty quản lý giúp cô vụt sáng thành sao. Ảnh: FB IU. Giá trị tài sản ròng ước tính của IU khoảng 50 triệu USD. Nữ ca sĩ được coi là một trong những ngôi sao Kpop nổi tiếng nhất Hàn Quốc và lọt top những thần tượng nữ giàu có nhất Kpop. Ảnh: FB IU. IU xinh đẹp, giàu có, được mệnh danh là em gái quốc dân. Ảnh: FB IU. Xem video: "Ngắm sắc vóc “vô thực” của sao nữ “đẹp nhất thế giới”

