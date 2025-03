Giải mã thiết bị vũ trụ tối mật nhất từng được chế tạo

1. Được phát triển bởi NASA trước khi chuyển giao cho quân đội. X-37B ban đầu là một dự án nghiên cứu của NASA nhằm phát triển phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng, trước khi được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2004. Ảnh: Pinterest. 2. Có thiết kế giống tàu con thoi nhưng nhỏ hơn nhiều. X-37B trông giống một phiên bản thu nhỏ của tàu con thoi NASA, chỉ dài khoảng 8,8 mét, nhỏ hơn đáng kể so với các tàu con thoi truyền thống. Ảnh: Pinterest. 3. Hoạt động hoàn toàn tự động. X-37B là một máy bay vũ trụ không người lái, có thể tự phóng lên, thực hiện nhiệm vụ và quay trở lại Trái Đất mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể ở trên quỹ đạo hơn 2 năm liên tục. Một trong những nhiệm vụ gần đây của X-37B kéo dài hơn 900 ngày trên quỹ đạo, chứng tỏ khả năng hoạt động lâu dài trong không gian. Ảnh: Pinterest. 5. Sử dụng động cơ năng lượng mặt trời và ion. X-37B được trang bị các tấm pin mặt trời và động cơ đẩy ion, giúp nó có thể hoạt động hiệu quả trên quỹ đạo trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Pinterest. 6. Hạ cánh như một máy bay thông thường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, X-37B quay trở lại bầu khí quyển và hạ cánh trên đường băng như một máy bay bình thường, thay vì rơi xuống biển như các tàu vũ trụ khác. Ảnh: Pinterest. 7. Chưa ai biết chính xác nhiệm vụ của X-37B. Mặc dù có nhiều đồn đoán, nhưng nhiệm vụ thực sự của X-37B vẫn là bí mật quân sự. Một số giả thuyết cho rằng nó được sử dụng để thử nghiệm công nghệ mới hoặc do thám từ quỹ đạo. Ảnh: Pinterest. 8. Được coi là bước đệm cho máy bay vũ trụ tương lai. Nhiều chuyên gia tin rằng X-37B là nền tảng thử nghiệm cho các phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng trong tương lai, mở đường cho các sứ mệnh quân sự và dân sự ngoài không gian. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

1. Được phát triển bởi NASA trước khi chuyển giao cho quân đội. X-37B ban đầu là một dự án nghiên cứu của NASA nhằm phát triển phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng, trước khi được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2004. Ảnh: Pinterest. 2. Có thiết kế giống tàu con thoi nhưng nhỏ hơn nhiều. X-37B trông giống một phiên bản thu nhỏ của tàu con thoi NASA, chỉ dài khoảng 8,8 mét, nhỏ hơn đáng kể so với các tàu con thoi truyền thống. Ảnh: Pinterest. 3. Hoạt động hoàn toàn tự động. X-37B là một máy bay vũ trụ không người lái, có thể tự phóng lên, thực hiện nhiệm vụ và quay trở lại Trái Đất mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể ở trên quỹ đạo hơn 2 năm liên tục. Một trong những nhiệm vụ gần đây của X-37B kéo dài hơn 900 ngày trên quỹ đạo, chứng tỏ khả năng hoạt động lâu dài trong không gian. Ảnh: Pinterest. 5. Sử dụng động cơ năng lượng mặt trời và ion. X-37B được trang bị các tấm pin mặt trời và động cơ đẩy ion, giúp nó có thể hoạt động hiệu quả trên quỹ đạo trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Pinterest. 6. Hạ cánh như một máy bay thông thường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, X-37B quay trở lại bầu khí quyển và hạ cánh trên đường băng như một máy bay bình thường, thay vì rơi xuống biển như các tàu vũ trụ khác. Ảnh: Pinterest. 7. Chưa ai biết chính xác nhiệm vụ của X-37B. Mặc dù có nhiều đồn đoán, nhưng nhiệm vụ thực sự của X-37B vẫn là bí mật quân sự. Một số giả thuyết cho rằng nó được sử dụng để thử nghiệm công nghệ mới hoặc do thám từ quỹ đạo. Ảnh: Pinterest. 8. Được coi là bước đệm cho máy bay vũ trụ tương lai. Nhiều chuyên gia tin rằng X-37B là nền tảng thử nghiệm cho các phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng trong tương lai, mở đường cho các sứ mệnh quân sự và dân sự ngoài không gian. Ảnh: Pinterest.