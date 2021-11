Ngắm bộ đôi Lexus IS 500 và IS 350 "kịch độc" tại SEMA 2021

Lexus là một thương hiệu xe không thể không có mặt tại triển lãm xe độ SEMA. Tuy nhiên, nhằm đem đến một “làn gió mới” với mẫu xe phù hợp với sự kiện, Lexus đã quyết định bắt tay với các thương hiệu Hiraku Co. và Dsport Magazine để tạo ra những phiên bản xe đua Concept cực độc dựa trên Lexus IS 500 và IS 350. Đây là hai mẫu sedan Lexus hạng sang năng động, có thiết kế thể thao đang “làm mưa làm gió” trên thị trường thế giới với số lượng sản xuất giới hạn. Lexus đã hợp tác và chia ra làm hai đội, mỗi đội đều được cố vấn bởi các tay đua kiêm đại sứ của thương hiệu Lexus. Tay đua Townsend Bell đã đồng hành cùng Hiraku Co. nhằm chế tạo chiếc Lexus IS 500 hàng độc theo phong cách một chiếc xe đua đường phố còn tay đua Scott Pruett đã cùng Tạp chí DSport Magazine quyết định nâng cấp chiếc xe IS 350 trở thành một chiếc xe đua sẵn sàng để chinh phục những cung đường đua. Chiếc IS 500 độ của Hiraku và Townsend Bell được hoàn thiện với ngoại thất màu trắng đơn điệu cùng loạt trang bị độc đáo. Xe được nâng cấp với một bộ bodykit được chế tạo theo phương pháp in 3D. Gói nâng cấp này bao gồm các phần líp ốp trên cản trước, thân xe, cánh lướt gió hai bên cản trước cùng bộ khuếch tán sau thể thao. Xe cũng được thay thế phần vè ốp hốc bánh trước với hốc gió lớn được in 3D. Thương hiệu cũng bố sung thêm cho xe cánh lướt gió mới được lắp đặt ở phần kính sau của xe, khoang hành lý phía sau cũng được sửa đổi, vuốt nhọn tạo thành một cánh gió nối liền. Phần nóc xe được thay thế bằng tấm nóc được làm bằng sợi carbon của thương hiệu Seibon. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trên chiếc IS 500 độ này chính là bộ mâm của hãng Rotiform có kích thước 20 inch màu xám Gun Metal với thiết kế đa chấu cùng một số chi tiết tô điểm màu xanh nhằm tôn vinh vẻ hiện đại của mẫu Concept. Bộ mâm này sở hữu chi tiết đĩa ốp trên bề mặt mâm xe và chi tiết này cũng có thể được tháo rời khi chiếc xe muốn “khoe ra” cấu trúc tuyệt đẹp của bộ mâm độ. Townsend Bell cùng Hiraku cũng lựa chọn nâng cấp cho xe hệ thống hút khí mới cùng hệ thống xả thể thao với các đầu ống bằng titan. Họ cũng lắp đặt cho xe hệ thống treo với Coilover có thể điều chỉnh nhằm hạ thấp chiều cao tổng thể của xe, đem đến cho chiếc xe đua một diện mạo ấn tượng. Ngoài ra, xe cũng được nâng cấp với hệ thống phanh Brembo GT giúp tăng hiệu quả vận hành cho chiếc xe đua đường phố. Cho dù vẫn được ra mắt tại SEMA nhưng chiếc IS 350 từ Tạp chí Dsport Magazine và Scott Pruett hiện chưa hoàn thiện và thương hiệu vẫn đang hướng tới việc nâng cấp thêm cho chiếc xe này. Hiện tại, chiếc vẫn có động cơ V6 3.5 lít hút khí tự nhiên 311 mã lực nhưng đội ngũ kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi con số này trong thời gian tới. Xe được trang bị hệ thống phuộc KW Variant 3 được chế tạo riêng cho chiếc IS 350 cùng phanh carbon ceramic từ phiên bản Lexus RC F Track Edition. Xe sở hữu lớp áo ngoại thất với màu xanh sẫm chủ đạo kết hợp các đường nét trang trí màu cam với họa tiết được lấy cảm hứng từ mũ bảo hiểm của tay đua Scott Pruet. Xe còn được lắp đặt một bộ bodykit từ thương hiệu Artisan Spirits giúp mở rộng chiều rộng của xe thêm 30 mm ở phía trước và 50 mm ở phía sau. Thương hiệu cũng đồng thời trang bị cho xe hệ thống ghế đua có trang bị dây an toàn 5 điểm. Qua SEMA Show, Lexus cũng thông báo về ý định mở rộng F Sport thành bốn cấp độ khác nhau. F Sport Design tập trung vào ngoại hình thể thao bao gồm cả việc thay đổi thiết kế các phần cản hoặc nâng cấp các bộ mâm độ. F Sport Handling sẽ có các tính năng như bộ giảm chấn thích ứng mới. Phiên bản cao cấp hơn F Sport Performance sẽ được bổ sung nâng cấp hệ thống treo với mức công suất đầu ra mạnh mẽ hơn. Phiên bản tối tân nhất là “F” sẽ được Lexus sửa đổi một cách toàn diện để trở thành mẫu xe ấn tượng nhất trong số những phiên bản thuộc dòng xe này. Video: Ngắm dàn xe sang Lexus tại triển lãm SEMA 2021.

