Co nên mua Lexus IS hơn 10 năm tuổi từ 500 triệu ở Việt Nam?

Mặc dù không được ưa chuộng như BMW 3 Series (E90) hay Mercedes-Benz C-Class (W204) cùng đời, nhưng những chiếc Lexus IS đời cũ khá nổi tiếng với ở sự “lành tính” với độ bền bỉ cao. Với chi phí mua sedan từ 500 – 600 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể tìm đến những chiếc Lexus IS hơn 10 năm tuổi. Đơn cử chiếc Lexus IS 250 đời 2007, nhập Mỹ này đang được chào bán với giá 590 triệu đồng, ngang tầm giá “đập hộp” một chiếc sedan hạng B phổ thông như Toyota Vios 1.5G CVT có giá 581 triệu đồng. Mặc dù ngang tầm giá và có tuổi hơn 10 năm, nhưng dòng xe Lexus IS này vẫn xứng đáng để sở hữu trong tầm giá, xét về các yếu tố như thương hiệu xe cao cấp, độ an toàn, khả năng vận hành, sự tiện nghi thì Lexus IS sẵn sàng “bỏ xa” các mẫu sedan hạng B phổ thông mới. Chính vì thế, Lexus IS đời cũ sẽ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng làm xe cá nhân đi lại hay phục vụ cho gia đình. Chưa hết, Lexus IS được đánh giá là “lành tính” và ít đòi hỏi bảo dưỡng phức tạp. Chính vì thế, dòng xe này giữ giá so với các đối thủ cùng đời. Nếu có chi phí mua xe cao hơn, người mua có thể tìm đến những chiếc IS 250 F-Sport hay IS 350 AWD đời 2010 – 2011 đang có giá trên dưới 1 tỷ đồng. Lexus IS phiên bản IS 250 mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ V6 dung tích 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Động cơ V6 này của Lexus IS đều sử dụng công nghệ van biến thiên kép thông minh (Dual VVT-i), hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS-i). Hệ thống ACIS (Acoustic Control Induction System) sử dụng van điều khiển khí nạp chia đường nạp thành 2 đoạn để phù hợp với tua máy từ thấp đến cao, cũng như góc mở bướm ga để tối đa hiệu suất động cơ. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp. Động cơ V6 cũng là một điểm hấp dẫn dành cho người yêu thích động cơ cỡ lớn! Sử dụng vật liệu cao cấp, nội thất Lexus IS sau 10 năm trông vẫn còn rất “cứng” và sang với các chi tiết ốp gỗ Chiếc sedan hạng sang Lexus hơn 10 năm tuổi được trang bị đủ dùng như vô lăng bọc da + lẫy chuyển số, khởi động Start/Stop, cửa sổ trời, màn hình Navi, CD 6 đĩa, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, radio XM tích hợp. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chỉnh/ gập điện, sấy và tích hợp LED báo rẽ,… Nhìn chung, chiếc Lexus IS 250 đời 2007 này là một gợi ý dành những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang, lắp động cơ cỡ lớn và bền bỉ với chi phi mua xe vừa phải, dễ dàng tiếp cận. Để xe vận hành yên tâm hơn, người mua nên chuẩn bị sẵn một khoảng chi phí để dành cho việc bảo dưỡng và thay thế một số hạng mục. Video: Giới thiệu xe sang Lexus IS 2021 mới.

