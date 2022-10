Ngắm BMW 8-Series Coupe độc nhất tại Việt Nam của tay chơi Hà Thành:

BMW 840i phiên bản Coupe là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao truyền thống và sự sang trọng, hiện đại. Mới đây, một chiếc BMW 840i Coupe đã xuất hiện tại một con phố tại thủ đô Hà Nội. Đây là chiếc 840i Coupe đầu tiên và cũng là duy nhất có mặt tại Việt Nam và được nhập về bởi doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Ngoài ra, chiếc xe này còn sở hữu lớp sơn màu xanh lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong nước mang tên Barcelona Blue Metallic. Ở phần ngoại thất, 840i Coupe sở hữu một số chi tiết đặc biệt phải kể đến như thiết kế mũi xe dài, thấp cá tính đi cùng lưới tản nhiệt đôi hình quả thận đặc trưng của BMW. Cụm đèn pha trang bị trên xe là loại cao cấp LaserLight mang đến khả năng chiếu xa 650m. Đây cũng là bộ đèn LED có thiết kế sắc nét nhất. Nhìn sang thân xe, ta có thể thấy mui xe mềm mại, nóc xe được thiết kế hạ thấp và dốc dần về phía sau. Kích thước tổng thể BMW 840i Coupe (DxRxC) lần lượt là 4.843 x 1.902 x 1.341 (mm), chiều dài cơ sở 2.822 (mm). Mâm xe 5 chấu kép hình chữ Y có kích thước 20 inch, ẩn phía trong là cùm phanh M-Sport sơn màu xanh. Vị trí cột A có sự xuất hiện của mang cá khí động học. Đuôi xe thể thao với bộ ống xả hình thang ở phía sau. Đèn hậu LED thiết kế 3D sắc mỏng kéo dài đến phần hông xe. Bên dưới là hai hốc thoát khí cùng ống xả hình thang to bản đối xứng BMW 8-Series Coupe trang bị một số tính năng an toàn như: Cruise Control thích ứng, cảnh báo điểm mù chủ động, cảnh báo chệch làn, camera toàn cảnh, cảnh báo va chạm ngang phía sau… 840i Coupe được BMW trang bị động cơ I6 dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. >>> Mời độc giả xem thêm video Lái xe Mescedes truy đuổi, tông chết người do mâu thuẫn (Nguồn: Giao thông 24h)

