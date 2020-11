“Ngã ngửa” với Toyota RAV4 nhưng đầu đuôi là Chevrolet Blazer

Mitsuoka Buddy được xây dựng dựa trên Toyota RAV4 thế hệ mới nhất cùng những chắp vá lấy cảm hứng từ dòng Chevrolet Blazer của những năm 1980 - 1990. Như đã biết, trong quá khứ Mitsuoka cũng đã làm những điều "kỳ quái" tương tự việc tạo ra chiếc Buddy. Điển hình là chiếc Rock Star, với thân xe Mazda MX-5 được chế tạo để trông giống như một chiếc C2 Corvette Stingray. Để có Buddy, Mitsuoka đã sử dụng một RAV4 tiêu chuẩn và giữ nguyên hệ thống cơ khí của chiếc SUV tại thị trường Nhật Bản. Do đó, Buddy vẫn sẽ có động cơ hút khí tự nhiên 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 207 Nm, hoặc động cơ hybrid 2.5L sản sinh công suất 178 mã lực và 221 Nm. Quay trở lại với thiết kế bên ngoài - phần được quan tâm nhất, đầu xe của RAV4 đã được thay thế bằng phần đầu xe lấy cảm hứng từ K5 Blazer, với lưới tản nhiệt crôm lớn cùng cặp đèn pha hình chữ nhật kiểu xếp chồng. Nắp ca-pô và đầu xe Chevrolet Blazer cổ cũng được thiết kế lại, ngay bên dưới là bộ cản phủ crôm sáng khá lớn, tất cả những chi tiết này tạo cho phần đầu của Buddy giống như mũi cá mập vậy. Chưa hết, chiếc SUV độc nhất vô nhị này còn được trang bị một bộ la-zăng bằng thép kiểu cổ điển với nắp chụp phủ crôm và bọc trong bộ lốp mọi địa hình cỡ lớn. Những thay đổi tiếp tục ở phía sau với cụm đèn hậu dạng mảnh, đặt dọc. Phần đuôi được thiết kế lại và mạ crôm nhiều hơn so với Toyota RAV4, đặc biệt cửa sau có một tấm ốp tương phản kèm chữ "Mitsuoka" được mạ crôm, gợi nhắc đến Jeep Grand Wagoneer đời cũ.Buddy độ của Mitsuoka hơi "kỳ quái" nhưng hãng luôn tự tin vào mỗi sản phẩm của mình, vì vậy Buddy chắc chắn sẽ không rẻ. Bằng chứng là chiếc Rock Star có giá tới 4.688.200 Yên Nhật (khoảng 1,03 tỷ đồng), đắt gần gấp đôi so với Mazda MX-5 thông thường. Video: Toyota RAV4 nhưng đầu đuôi là Chevrolet Blazer.

