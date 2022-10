Mulliner Batur - chiếc xe siêu sang Bentley đặc biệt hơn 46 tỷ đồng

Do Giám đốc Thiết kế Andreas Mindt cùng đội ngũ của mình thực hiện, mẫu Bentley Batur siêu sang thể hiện ADN thiết kế mới, là kim chỉ nam cho phong cách thiết kế các dòng xe thuần điện (BEV) trong tương lai của Bentley. Bộ sưu tập chỉ có 18 xe Batur này là dự án lớn nhất mà Mulliner, bộ phận thiết kế cá nhân hóa chế tác những mẫu xe đặc biệt của Bentley đảm nhận, vượt trội so với con số 12 chiếc được chỉ định, thiết kế và tạo tác riêng trong bộ sưu tập Barchetta, dự án tái khởi động hoạt động chế tác tại Bentley. Giống như chiếc Bacalar trước đó, cái tên Bentley Mulliner Batur 2023 mới được đặt theo tên của một hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp. Hồ Batur là một hồ miệng núi lửa sâu 88m, rộng 16 km2 ở Kintamani trên đảo Bali, Indonesia, nơi cung cấp nguồn nước giàu khoáng chất cho cả suối nước nóng và nông nghiệp tại địa phương. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm kế nhiệm của Bacalar, mẫu Batur còn hé lộ ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Bentley, thể hiện hình dáng và thiết kế đặc trưng cho các dòng xe thuần điện (BEV) của Bentley trong tương lai.

Bentley Mulliner Batur vẫn sở hữu chi tiết ngoại thất cộp mác thương hiệu như lưới tản nhiệt và cản trước/sau. Mulliner Batur đi kèm lưới tản nhiệt có thiết kế cứng cáp và khí động lực học hơn, cụm đèn pha LED với thiết kế hình giọt nước mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày.

Thân xe mang nét “cơ bắp” nhờ khe gió sau chắn bùn trước, mâm xe thiết kế 5 chấu cỡ 22 inch và cùm phanh màu đỏ nổi bật. So với Bentley Continental GT, Mulliner Batur có thiết kế sườn xe khác biệt hoàn toàn. Đèn hậu của Bentley Mulliner Batur cũng có thiết kế thanh mảnh, khách hàng của Bentley có thể yêu cầu bổ sung cánh lướt gió di động trên Batur dưới dạng trang bị tùy chọn Tổng thể thiết kế nội thất của Batur được lấy cảm hứng từ mẫu xe “đàn anh” Bacalar. Táp-lô được khắc họa tiết hình sóng âm, đại diện cho âm thanh “ồn ào và mạnh mẽ” của khối động cơ W12. Ngoài động cơ, hãng xe siêu sang Anh quốc vẫn luôn biết các làm hài lòng tất cả các khách hàng VIP của họ bằng việc cung cấp một danh sách dài đến cả triệu lựa chọn tùy biến cá nhân. Ghế ngồi trên Batur có thể được làm bằng da từ Scolland hoặc Italia, cũng có thể là sợi tổng hợp tự nhiên, da lộn, hoặc sợi tái chế. Với những khách hàng yêu thích sự xa sỉ đến mức “cực đoan”, Bentley cung cấp cho họ cả tùy chọn trang trí nội thất bằng titan hoặc vàng 18K. Batur là mẫu xe mạnh mẽ nhất trong lịch sử hơn 100 năm của hãng xe siêu sang Bentley, khối động cơ W12, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 730 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1000 Nm hiện cũng đang được dùng cho Continental GT Speed. Ngoài ra, mẫu Bentley Mulliner Batur siêu sang này còn được trang bị hệ thống treo khí nén tiên tiến bổ sung tính năng chống lật chủ động, bộ vi sai hạn chế trượt.

Giá xe Bentley Mulliner Batur khoảng 2 triệu USD (tương đương khoảng 46 tỷ đồng), được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 18 chiếc và tất cả đều đã có chủ nhân. Theo kế hoạch, Bentley bắt đầu sản xuất những chiếc xe này vào đầu năm 2023 sau khi hoàn tất đợt thử nghiệm cuối cùng và những chiếc Bentley Mulliner Batur đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm đó.

Video: Điều gì khiến các đại gia tranh nhau mua Bentley Mulliner Batur triệu đô?

