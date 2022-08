Bentley Mulliner Batur siêu sang còn xa xỉ hơn cả Continental GT

Sự kiện Monterey Car Week trong khuôn khổ triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance 2022 có thể nói là nơi hội tụ của hàng loạt mẫu xe sang và siêu xe mới. Một trong số đó có Bentley Mulliner Batur 2022 mới, chiếc xe đặc biệt thu hút sự chú ý vì sở hữu thiết kế khác biệt so với những chiếc Bentley còn lại. Ngoài ra, mẫu xe này còn cho thấy trước thiết kế của ôtô điện Bentley sẽ ra mắt vào năm 2025. Nói cách khác, Mulliner Batur trình diễn tất cả những gì hãng Bentley đã và sẽ làm ở hiện tại cũng như tương lai. Tương tự đàn anh Bacalar ra mắt vào năm 2020, Bentley Mulliner Batur siêu sang cũng là xe concept nhưng được sản xuất với số lượng giới hạn. Đồng thời, mẫu xe này cũng được đặt tên theo một hồ nước, giống như Bentley Bacalar. Tuy nhiên, nếu như hồ Bacalar nằm ở Mexico thì hồ Batur lại thuộc đất nước vạn đảo Indonesia. Được phát triển dựa trên Bentley Continental GT, Mulliner Batur sở hữu thiết kế như "mãnh thú đang rình mồi". Trên Mulliner Batur đương nhiên vẫn có những chi tiết ngoại thất đặc trưng của thương hiệu Bentley như lưới tản nhiệt và cản trước/sau. Tuy nhiên, so với những mẫu xe Bentley khác, Mulliner Batur lại đi kèm lưới tản nhiệt có thiết kế cứng cáp và khí động lực học hơn. Chưa hết, mẫu xe siêu sang Bentley Mulliner Batur còn sở hữu cụm đèn pha LED với thiết kế hình giọt nước mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Đây là chi tiết không hề có trên bất kỳ mẫu xe Bentley nào trước đó. Tiếp đến nắp ca-pô dài, đẩy khoang hành khách về phía sau. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Bentley Mulliner Batur trông giống một mẫu xe "cơ bắp" nhờ khe gió sau chắn bùn trước, bộ vành 22 inch với thiết kế 5 chấu màu đen và cùm phanh màu đỏ tương phản. So với Bentley Continental GT, Mulliner Batur có thiết kế sườn xe khác biệt hoàn toàn. Chi tiết duy nhất được bê từ Bentley Continental GT sang mẫu xe này chính là gương chiếu hậu. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Bentley Mulliner Batur cũng có thiết kế thanh mảnh. Bên dưới đèn hậu là cản sau màu đen, đi kèm 2 đầu ống xả hình chữ nhật và bộ khuếch tán gió. Bên trong Mulliner Batur, cấu trúc mặt táp-lô cơ bản của Bentley Continental GT đã được giữ lại. Nguyên nhân hãng Bentley không thể thay đổi mạnh khu vực này vì liên quan đến những hệ thống an toàn quan trọng như túi khí. Ngoài ra, mặt táp-lô còn được khắc họa tiết hình sóng âm, đại diện cho âm thanh của khối động cơ W12 mà xe sử dụng. Bù lại, nội thất của Bentley Mulliner Batur được tạo ra từ những chất liệu sang trọng và hiếm hơn Continental GT. Khách hàng có thể chọn màu sắc và chất liệu nội thất theo ý muốn, bao gồm cả sợi tổng hợp tự nhiên, được miêu tả là trông giống sợi carbon nhưng bền vững hơn. Thêm vào đó là da lộn giả nếu khách hàng không muốn dùng da bò thật và thảm sàn bằng sợi tái chế. Thậm chí, khách hàng có thể chọn cả titan, crôm hoặc vàng 18K để trang trí nội thất của xe. Hãng Bentley coi Mulliner Batur như lời tạm biệt dành cho khối động cơ W12 của mình để chuẩn bị bước vào thời kỳ xe điện. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng chọn phiên bản mạnh nhất của khối động cơ này để lắp cho Mulliner Batur. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Bentley Mulliner Batur là khối động cơ W12, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 730 mã lực và mô-men xoắn cực đại 738 lb-ft hiện cũng đang được dùng cho Continental GT Speed. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khóa vi sai điện tử trên cầu sau. Ngoài động cơ, Bentley Mulliner Batur còn dùng hệ thống treo khí nén với giảm xóc thích ứng, hệ thống đánh lái cầu sau và hệ thống chống lật chủ động có sự hỗ trợ của hệ thống điện 48V giống Continental GT Speed. Đáng tiếc là hiện hãng Bentley chưa công bố giá xe Bentley Mulliner Batur. Chỉ biết rằng, xe có số lượng sản xuất đúng 18 chiếc. Video: Giới thiệu Bentley Mulliner Batur siêu sang.

