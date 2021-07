"Mục sở thị" Ford Ranger Wildtrak lắp ráp từ 616 triệu tại Việt Nam

Mới đây, Ford Việt Nam mới đây đã chính thức xuất xưởng lô xe Ford Ranger 2021 lắp ráp đầu tiên trong nước. Ford Ranger lắp ráp xuất xưởng cũng ghi dấu cột mốc đánh nhớ của "ông vua" xe bán tải khi xe đã có mặt tại Việt Nam tròn 20 năm với hơn 100.000 xe được giao đến khách hàng. Cũng giống như xe nhập khẩu Thái Lan trước đây, giá xe Ford Ranger lắp ráp không đổi và được áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Đồng thời, chiếc bán tải này không có bất cứ thay đổi nào về thiết kế, cũng như nội/ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và động cơ. Sau khi được giới thiệu, Ford Ranger 2021 đã ồ ạt về đại lý chính hãng để chờ bàn giao đến những khách hàng đã đặt xe trước đó, mặc dù là xe lắp ráp nhưng giá bán không thay đổi dao động từ 616 - 925 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp nhất Ford Ranger Wildtrak 2021 mới, mẫu xe mới này duy trì thiết kế mới được nâng cấp trong thời gian gần đây. Cụ thể, chiếc bán tải của thương hiệu Mỹ sở hữu mặt ca-lăng mới sơn đen bóng và bổ sung thêm 2 hốc gió phía trước điểm xuyết màu sơn cam nhấn mạnh đến yếu tố thể thao. Hệ thống chiếu sáng trên Ranger bản cao cấp sử dụng đèn pha LED Projector có khả năng tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng. Cùng với đó, dải đèn chạy ban ngày LED đặt ngay bên dưới và đèn sương mù hạ thấp xuống cản trước tạo thành hốc gió. So với đời cũ, đầu xe Ford Ranger Wildtrak 2021 thể thao hơn khi xe sử dụng nhiều chi tiết sơn đen thay vì chất liệu crom. Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp Việt Nam sử dụng bộ mâm dạng 6 chấu kép sơn đen bóng với kích thước 18 inch, gương chiếu hậu của xe sơn đen tương tự có tích hợp đèn xi-nhan dạng bóng thường và tay nắm cửa sơn đen. Điểm nhấn ở khu vực thân xe Ford Ranger Wildtrak 2021 đến từ phần nóc thùng phía sau điểm xuyết chi tiết màu cam giúp khách hàng dễ phân biệt đây là bản cao cấp nhất. Đuôi xe Ford Ranger Wildtrak 2021 với thiết kế khá đơn giản, cụm đèn hậu 3 tầng quen thuộc và vẫn duy trì bóng Halogen, loạt cảm biến/camera lùi sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu bán tải này. Ở mô hình nâng cấp duy trì trên Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp, nội thất của mẫu bán tải này không khác biệt về tổng thể khi vẫn còn đó thiết kế đầy cơ bắp đúng phong cách Mỹ. Tông màu chủ đạo của nội thất Ranger Wildtrak là đen, điểm xuyết thêm một vài chi tiết cam ở ghế ngồi gia tăng sự trẻ trung và khác biệt so với những phiên bản có giá bán thấp hơn. Trung tâm bảng táp-lô của Ranger là màn hình giải trí 8 inch với hệ thống giải trí SYNC 3.4 có khả năng kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay, USB/AUX/Bluetooth và hệ thống âm thành 8 loa. Bên cạnh đó, xe còn nhiều tiện tích khác như điều hoà tự động 2 vùng, gương chỉnh điện/gương trong chống chói, USB tích hợp trên gương trong xe, ghế lái chỉnh điện... Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp được giữ nguyên những trang bị an toàn cao cấp như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn; Hệ thống phanh tự động khẩn cấp; Ga tự động thích ứng; Hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS/EBD/BA; Cân bằng điện tử; Kiểm soát giảm thiểu lật xe; Kiểm soát tải trọng; Khởi hành ngang dốc/hỗ trợ đổ đèo; Hệ thống cảm biến đỗ xe trước/sau; 6 túi khí an toàn; Camera lùi 2 góc nhìn... Về vận hành, Ford Ranger Wildtrak 2021 sử dụng khối động cơ Bi-Turbo Diesel, I-4 2.0L TDCi tạo ra công suất cực đại 210 mã lực, 500 Nm mô-men xoắn. Động cơ trên kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh. Như vậy, so với xe nhập khẩu Thái Lan, Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp trong nước không khác bất cứ trang bị nào vốn đã xuất hiện trước đó. Trang bị tiện nghi an toàn đầy đủ, nhưng giá bán của Ford Ranger Wildtrak 2021 không đổi khiến khách hàng hụt hẫng. Ford Ranger lắp ráp tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50... nhằm tiếp tục thống trị phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger 2021 lắp ráp Việt Nam.

Mới đây, Ford Việt Nam mới đây đã chính thức xuất xưởng lô xe Ford Ranger 2021 lắp ráp đầu tiên trong nước. Ford Ranger lắp ráp xuất xưởng cũng ghi dấu cột mốc đánh nhớ của "ông vua" xe bán tải khi xe đã có mặt tại Việt Nam tròn 20 năm với hơn 100.000 xe được giao đến khách hàng. Cũng giống như xe nhập khẩu Thái Lan trước đây, giá xe Ford Ranger lắp ráp không đổi và được áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Đồng thời, chiếc bán tải này không có bất cứ thay đổi nào về thiết kế, cũng như nội/ngoại thất, trang bị tiện nghi an toàn và động cơ. Sau khi được giới thiệu, Ford Ranger 2021 đã ồ ạt về đại lý chính hãng để chờ bàn giao đến những khách hàng đã đặt xe trước đó, mặc dù là xe lắp ráp nhưng giá bán không thay đổi dao động từ 616 - 925 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp nhất Ford Ranger Wildtrak 2021 mới , mẫu xe mới này duy trì thiết kế mới được nâng cấp trong thời gian gần đây. Cụ thể, chiếc bán tải của thương hiệu Mỹ sở hữu mặt ca-lăng mới sơn đen bóng và bổ sung thêm 2 hốc gió phía trước điểm xuyết màu sơn cam nhấn mạnh đến yếu tố thể thao. Hệ thống chiếu sáng trên Ranger bản cao cấp sử dụng đèn pha LED Projector có khả năng tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng. Cùng với đó, dải đèn chạy ban ngày LED đặt ngay bên dưới và đèn sương mù hạ thấp xuống cản trước tạo thành hốc gió. So với đời cũ, đầu xe Ford Ranger Wildtrak 2021 thể thao hơn khi xe sử dụng nhiều chi tiết sơn đen thay vì chất liệu crom. Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp Việt Nam sử dụng bộ mâm dạng 6 chấu kép sơn đen bóng với kích thước 18 inch, gương chiếu hậu của xe sơn đen tương tự có tích hợp đèn xi-nhan dạng bóng thường và tay nắm cửa sơn đen. Điểm nhấn ở khu vực thân xe Ford Ranger Wildtrak 2021 đến từ phần nóc thùng phía sau điểm xuyết chi tiết màu cam giúp khách hàng dễ phân biệt đây là bản cao cấp nhất. Đuôi xe Ford Ranger Wildtrak 2021 với thiết kế khá đơn giản, cụm đèn hậu 3 tầng quen thuộc và vẫn duy trì bóng Halogen, loạt cảm biến/camera lùi sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu bán tải này. Ở mô hình nâng cấp duy trì trên Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp, nội thất của mẫu bán tải này không khác biệt về tổng thể khi vẫn còn đó thiết kế đầy cơ bắp đúng phong cách Mỹ. Tông màu chủ đạo của nội thất Ranger Wildtrak là đen, điểm xuyết thêm một vài chi tiết cam ở ghế ngồi gia tăng sự trẻ trung và khác biệt so với những phiên bản có giá bán thấp hơn. Trung tâm bảng táp-lô của Ranger là màn hình giải trí 8 inch với hệ thống giải trí SYNC 3.4 có khả năng kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay, USB/AUX/Bluetooth và hệ thống âm thành 8 loa. Bên cạnh đó, xe còn nhiều tiện tích khác như điều hoà tự động 2 vùng, gương chỉnh điện/gương trong chống chói, USB tích hợp trên gương trong xe, ghế lái chỉnh điện... Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp được giữ nguyên những trang bị an toàn cao cấp như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn; Hệ thống phanh tự động khẩn cấp; Ga tự động thích ứng; Hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS/EBD/BA; Cân bằng điện tử; Kiểm soát giảm thiểu lật xe; Kiểm soát tải trọng; Khởi hành ngang dốc/hỗ trợ đổ đèo; Hệ thống cảm biến đỗ xe trước/sau; 6 túi khí an toàn; Camera lùi 2 góc nhìn... Về vận hành, Ford Ranger Wildtrak 2021 sử dụng khối động cơ Bi-Turbo Diesel, I-4 2.0L TDCi tạo ra công suất cực đại 210 mã lực, 500 Nm mô-men xoắn. Động cơ trên kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh. Như vậy, so với xe nhập khẩu Thái Lan, Ford Ranger Wildtrak 2021 lắp ráp trong nước không khác bất cứ trang bị nào vốn đã xuất hiện trước đó. Trang bị tiện nghi an toàn đầy đủ, nhưng giá bán của Ford Ranger Wildtrak 2021 không đổi khiến khách hàng hụt hẫng. Ford Ranger lắp ráp tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50... nhằm tiếp tục thống trị phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger 2021 lắp ráp Việt Nam.