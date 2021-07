Ford Ranger 2021 lắp ráp Việt Nam xuất xưởng, từ 616 triệu đồng

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, Ford Ranger đã vượt lên mọi định kiến về xe bán tải chuyên chở hàng hóa để trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường chinh phục mục tiêu của mỗi người chủ xe tại Việt Nam. Sau đúng 20 năm có mặt trên thị trường nội địa với thành tích đáng nể – hơn 100.000 xe được đưa tới tay khách hàng toàn quốc, Ford Ranger Việt Nam đã chính thức được xuất xưởng từ nhà máy Ford Hải Dương, áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Chúng tôi tự hào khi nói rằng, Ford Ranger là mẫu xe khai mở phân khúc bán tải đa dụng tại thị trường ôtô Việt Nam. Cột mốc 20 năm có mặt tại thị trường với thành tích 100.000 xe của Ranger sẽ là động lực lớn để đội ngũ Ford Việt Nam tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng những tiêu chuẩn ngày một cao đến từ khách hàng. - Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ. Xuất phát điểm là một chiếc bán tải chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nặng hay viễn thông, Ford Ranger bán tải cùng 3 thế hệ cải tiến với những nâng cấp về cả công năng và thiết kế trong suốt 20 năm đã đưa chiếc xe này trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Từ đó, vượt qua khuôn khổ của một cỗ máy bán tải, Ranger đã thành công thay đổi thói quen sử dụng xe ôtô của người Việt để trở thành một phương tiện đa dụng, thân thiện không chỉ với các doanh nghiệp, tổ chức mà còn đối với từng cá nhân, gia đình. 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí “ngôi vương” trong phân khúc bán tải với hơn 60% thị phần chính là lời khẳng định cho sức hút mạnh mẽ và vị thế vững chắc của Ford Ranger bán tải trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Tính đến tháng 6/2021, Ford Ranger đã cán mốc 100.000 xe được đưa tới tay khách hàng trên toàn quốc. Đây cũng là kết quả đến sự nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ Ford Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn “bình thường mới” với nhiều khó khăn và thách thức hiện nay. Không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm hành trình của Ford Ranger tại Việt Nam, năm 2021 còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Ford Việt Nam với việc hoàn thành giai đoạn một của gói đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô Ford Hải Dương trị giá 2.000 tỷ đồng. Với công suất được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe/năm, dự án mở rộng nhà máy Ford Hải Dương giúp đảm bảo nguồn cung, thời gian cung ứng sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí logistic. Tính đến thời điểm hiện tại, với 80% tổng đầu tư được hoàn thành, nhà máy Ford Hải Dương đã được trang bị nhiều công nghệ mới tiến tiến, cùng những cải tiến sâu rộng về kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa những chiếc Ranger Việt Nam mang chất lượng toàn cầu tới tay người tiêu dùng. Cụ thể, xưởng Hàn mới (Body Shop) đạt mức tự động hóa lên tới 90%, với hệ thống Interlock giúp kiểm soát an toàn vận hành, quy trình hàn, chất lượng mối hàn đảm bảo 100% không có lỗi. Xưởng Sơn mới cũng được trang bị hệ thống băng tải tự động để vận chuyển xe từ đầu vào đến đầu ra, hỗ trợ tối ưu thời gian và sức lao động. Sử dụng robot hiện đại nhất của tập đoàn Durr (CHLB Đức), quy trình sơn mỗi chiếc xe tại nhà máy sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động, đảm bảo chất lượng bề mặt sơn, độ dày và độ bóng theo tiêu chuẩn Ford Motor. Công nghệ tách sơn khô qua các lõi lọc X- dry, tuần hoàn khí cho buồng phun robot giúp tiết kiệm sơn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nhờ lọc được toàn bộ hạt bụi sơn. Không dừng lại ở đó, Xưởng Lắp ráp Hoàn thiện cũng được nâng cấp với băng tải tự động, có thể lật để lắp ráp theo hai chiều, với các dụng cụ siết lực của Thụy Điển, kiểm soát chính xác mô men xoắn. Ngoài những lợi ích trong sản xuất, dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy Ford Hải Dương còn hứa hẹn sẽ đem tới những giá trị thiết thực cho sự phát triển của tỉnh Hải Dương. Theo dự kiến, vào thời điểm toàn bộ dự án mở rộng được hoàn thành, Ford Việt Nam sẽ nâng lượng công nhân tại nhà máy lên 1.200 người, tạo thêm điều kiện việc làm mới cho hơn 600 người lao động tại địa phương. Với Ford Ranger - chiếc xe còn đại diện cho một lối sống truyền cảm hứng, được lan rộng bởi mọi chủ sở hữu Ranger - những con người có cá tính và khát vọng mạnh mẽ. Trong nửa cuối năm 2021, Ford Việt Nam và những cộng đồng chủ xe trên toàn quốc sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị “Chung tay gánh vác” và “Chia sẻ hành trình” của Ranger thông qua việc đẩy mạnh những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt là sau những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19. Cụ thể, trong thời gian tới, Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các CLB bán tải ba miền và các tổ chức phi lợi nhuận để cùng chung tay hành động vì “những thành phố đáng sống”, bao gồm các sáng kiến thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng không gian công cộng cũng như cải thiện đời sống cho người lao động tại Thành phố Hà Nội, TP HCM và Thành phố Đà Nẵng. Mang trong mình phong cách sống “Chất” như Ranger, Ford Việt Nam tự hào trở thành doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc đồng hành cùng những khách hàng của mình - kết nối sức mạnh để kiến tạo nên những giá trị tích cực tại chính những thành phố mà chúng ta đang sinh sống và làm việc, nơi mà người dân cũng đang phải chịu những tác động vô cùng nặng nề của đại dịch trên mọi khía cạnh. Ford Ranger Việt Nam được trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại, an toàn và thông minh giống như phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan. Giá xe Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam không thay đổi so với phiên bản nhập khẩu Thái Lan. Video: Xuất xưởng Ford Ranger 2021 CKD tại Việt Nam.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, Ford Ranger đã vượt lên mọi định kiến về xe bán tải chuyên chở hàng hóa để trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường chinh phục mục tiêu của mỗi người chủ xe tại Việt Nam. Sau đúng 20 năm có mặt trên thị trường nội địa với thành tích đáng nể – hơn 100.000 xe được đưa tới tay khách hàng toàn quốc, Ford Ranger Việt Nam đã chính thức được xuất xưởng từ nhà máy Ford Hải Dương, áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Chúng tôi tự hào khi nói rằng, Ford Ranger là mẫu xe khai mở phân khúc bán tải đa dụng tại thị trường ôtô Việt Nam. Cột mốc 20 năm có mặt tại thị trường với thành tích 100.000 xe của Ranger sẽ là động lực lớn để đội ngũ Ford Việt Nam tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng những tiêu chuẩn ngày một cao đến từ khách hàng. - Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ. Xuất phát điểm là một chiếc bán tải chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nặng hay viễn thông, Ford Ranger bán tải cùng 3 thế hệ cải tiến với những nâng cấp về cả công năng và thiết kế trong suốt 20 năm đã đưa chiếc xe này trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Từ đó, vượt qua khuôn khổ của một cỗ máy bán tải, Ranger đã thành công thay đổi thói quen sử dụng xe ôtô của người Việt để trở thành một phương tiện đa dụng, thân thiện không chỉ với các doanh nghiệp, tổ chức mà còn đối với từng cá nhân, gia đình. 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí “ngôi vương” trong phân khúc bán tải với hơn 60% thị phần chính là lời khẳng định cho sức hút mạnh mẽ và vị thế vững chắc của Ford Ranger bán tải trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Tính đến tháng 6/2021, Ford Ranger đã cán mốc 100.000 xe được đưa tới tay khách hàng trên toàn quốc. Đây cũng là kết quả đến sự nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ Ford Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn “bình thường mới” với nhiều khó khăn và thách thức hiện nay. Không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm hành trình của Ford Ranger tại Việt Nam, năm 2021 còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Ford Việt Nam với việc hoàn thành giai đoạn một của gói đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô Ford Hải Dương trị giá 2.000 tỷ đồng. Với công suất được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe/năm, dự án mở rộng nhà máy Ford Hải Dương giúp đảm bảo nguồn cung, thời gian cung ứng sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí logistic. Tính đến thời điểm hiện tại, với 80% tổng đầu tư được hoàn thành, nhà máy Ford Hải Dương đã được trang bị nhiều công nghệ mới tiến tiến, cùng những cải tiến sâu rộng về kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa những chiếc Ranger Việt Nam mang chất lượng toàn cầu tới tay người tiêu dùng. Cụ thể, xưởng Hàn mới (Body Shop) đạt mức tự động hóa lên tới 90%, với hệ thống Interlock giúp kiểm soát an toàn vận hành, quy trình hàn, chất lượng mối hàn đảm bảo 100% không có lỗi. Xưởng Sơn mới cũng được trang bị hệ thống băng tải tự động để vận chuyển xe từ đầu vào đến đầu ra, hỗ trợ tối ưu thời gian và sức lao động. Sử dụng robot hiện đại nhất của tập đoàn Durr (CHLB Đức), quy trình sơn mỗi chiếc xe tại nhà máy sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động, đảm bảo chất lượng bề mặt sơn, độ dày và độ bóng theo tiêu chuẩn Ford Motor. Công nghệ tách sơn khô qua các lõi lọc X- dry, tuần hoàn khí cho buồng phun robot giúp tiết kiệm sơn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nhờ lọc được toàn bộ hạt bụi sơn. Không dừng lại ở đó, Xưởng Lắp ráp Hoàn thiện cũng được nâng cấp với băng tải tự động, có thể lật để lắp ráp theo hai chiều, với các dụng cụ siết lực của Thụy Điển, kiểm soát chính xác mô men xoắn. Ngoài những lợi ích trong sản xuất, dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy Ford Hải Dương còn hứa hẹn sẽ đem tới những giá trị thiết thực cho sự phát triển của tỉnh Hải Dương. Theo dự kiến, vào thời điểm toàn bộ dự án mở rộng được hoàn thành, Ford Việt Nam sẽ nâng lượng công nhân tại nhà máy lên 1.200 người, tạo thêm điều kiện việc làm mới cho hơn 600 người lao động tại địa phương. Với Ford Ranger - chiếc xe còn đại diện cho một lối sống truyền cảm hứng, được lan rộng bởi mọi chủ sở hữu Ranger - những con người có cá tính và khát vọng mạnh mẽ. Trong nửa cuối năm 2021, Ford Việt Nam và những cộng đồng chủ xe trên toàn quốc sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị “Chung tay gánh vác” và “Chia sẻ hành trình” của Ranger thông qua việc đẩy mạnh những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt là sau những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19. Cụ thể, trong thời gian tới, Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các CLB bán tải ba miền và các tổ chức phi lợi nhuận để cùng chung tay hành động vì “những thành phố đáng sống”, bao gồm các sáng kiến thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng không gian công cộng cũng như cải thiện đời sống cho người lao động tại Thành phố Hà Nội, TP HCM và Thành phố Đà Nẵng. Mang trong mình phong cách sống “Chất” như Ranger, Ford Việt Nam tự hào trở thành doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc đồng hành cùng những khách hàng của mình - kết nối sức mạnh để kiến tạo nên những giá trị tích cực tại chính những thành phố mà chúng ta đang sinh sống và làm việc, nơi mà người dân cũng đang phải chịu những tác động vô cùng nặng nề của đại dịch trên mọi khía cạnh. Ford Ranger Việt Nam được trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại, an toàn và thông minh giống như phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan. Giá xe Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam không thay đổi so với phiên bản nhập khẩu Thái Lan. Video: Xuất xưởng Ford Ranger 2021 CKD tại Việt Nam.