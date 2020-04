Một trong 50 chiếc Dodge Viper ACR-X "hàng hiếm" được rao bán

Chiếc xe thể thao này đã có một vòng đời tuyệt vời trong hai thập kỷ, nhiều thế hệ khác nhau đã ra mắt và đi cùng với đó là nhiều phiên bản đặc biệt và dòng xe Dodge Viper có thể nói là một trong những phiên bản đặc biệt ấn tượng nhất của thương hiệu này. Vào năm 2010, khi Dodge chuẩn bị kết thúc Viper thế hệ ZB II, hãng đã quyết định ra mắt phiên bản nâng cấp của Viper ACR và chỉ sản xuất chiếc xe này với mục đích sử dụng trong giải đua Dodge Viper Cup Series. Chiếc xe nhận được một số nâng cấp nhất định, cùng với đó là một số chi tiết được gỡ bớt nhằm giảm trọng lượng chỉ còn 1.497 kg. Những nâng cấp ngoại thất của xe Dodge Viper ACR-X được trang bị thêm nhằm giúp nó có thể tạo ra lực ép tốt hơn khi di chuyển trên đường đua, điển hình là bộ cánh mang mới và cánh gió phía sau. Dodge trang bị thêm những phụ kiện an toàn bên trong nội thất như khung chống lật tích hợp, bình chữa cháy cùng bộ ghế đua thể thao và đai an toàn đa điểm. Nội thất cũng được tối giản hóa và giờ đây chỉ còn một vài trang bị cần thiết. Dòng Dodge Viper nổi tiếng với khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích khủng lên đến 8,4 lít, lớn hơn cả khối động cơ W16 của Bugatti. Trên phiên bản ACR-X, động cơ này giúp xe sở hữu công suất cực đại 640 mã lực và 820 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này cao hơn 40 mã lực so với Viper ACR ở thế hệ này. Với sức mạnh này cùng những chi tiết ngoại thất tăng cường, Viper ACR-X có thể hoàn thành một vòng chạy tại trường đua Laguna Sega trong chỉ 1 phút 31 giây, nhanh hơn ACR tiêu chuẩn 3 giây và chạy một vòng Nurburgring trong 7:03.058, nhanh hơn Viper ACR đến hơn 9 giây. Những chiếc Viper ACR-X đầu tiên lăn bánh khỏi nhà máy vào đầu năm 2010 và chỉ có 50 chiếc như vậy được sản xuất, biến đây trở thành một trong những phiên bản hiếm nhất của dòng xe này. Ở thời điểm đó, giá xe Dodge Viper ACR-X bán ra phiên bản đặc biệt này là120.000 USD, cao hơn 12.000 USD so với Viper ACR thông thường. Chiếc Viper ACR-X này mang số thứ tự 2 trên tổng số 50 chiếc được sản xuất và từng thuộc sở hữu của nhà văn Bernie Katz. Trong suốt cuộc đời của mình, chiếc xe gần như đã không được sử dụng vào còn mới nguyên với odo chỉ 16 km. Hiện tại, BJ Viper đang rao bán chiếc Viper đặc biệt này với giá 159.000 USD. Cùng với đó là nhiều phiên bản giới hạn khác của Dodge Viper. Video: Ngắm xe cơ bắp Dodge Viper ACR-X trên đường thử.

