Mitsubishi Xpander Hybrid 2024 chốt lịch ra mắt, sắp về Việt Nam

Đúng như thông tin từ năm ngoái, hãng Mitsubishi sẽ chính thức vén màn phiên bản hybrid (HEV) mới của dòng xe Xpander, bao gồm cả Xpander Cross, vào đầu năm 2024. Mới đây, Mitsubishi Thái Lan đã bất ngờ công bố thời điểm trình làng chính thức của Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV. Theo đó, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan vào ngày 1/2 tới đây. Có một điều thú vị là mẫu xe này lại được giới thiệu ở thị trường Thái Lan đầu tiên thay vì Indonesia. Tại triển lãm Japan Mobility Show 2023 diễn ra tại Nhật Bản vào hồi tháng 11 năm ngoái, ông Katsuo Nakamura, Phó chủ tịch của Mitsubishi, từng cho biết Xpander HEV sẽ được lắp ráp ở nhà máy tại Thái Lan. Đó là lý do vì sao mẫu MPV này lại được ra mắt ở Thái Lan trước. "Ưu đãi tại Thái Lan dành cho xe hybrid lớn hơn nhiều so với ở Indonesia. Do đó, giá bán của xe hybrid tại Thái Lan có thể ngang bằng với xe dùng động cơ đốt trong", ông Nakamura giải thích. Ưu đãi mà ông Nakamura nhắc đến chính là chính sách miễn thuế nhập khẩu dành cho các bộ phận chính của xe hybrid, áp dụng tại Thái Lan từ năm 2022 - 2025. Hiện thông tin cụ thể về cấu hình cũng như giá xe Mitsubishi Xpander HEV 2024 vẫn chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, phiên bản hybrid của mẫu xe này sẽ tiếp tục dùng động cơ xăng có mã 4A91 như hiện nay. Đây là động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp với mô-tơ điện và pin ở Mitsubishi Xpander HEV 2024. Hãng Mitsubishi sẽ tập trung vào việc giảm lượng xăng tiêu thụ và khí thải CO2 cho Xpander HEV mới. Trừ động cơ, Xpander HEV và Xpander Cross HEV dự kiến sẽ không thay đổi thiết kế, trang bị tiện nghi cũng như an toàn so với phiên bản đang bán ra. Tùy theo thị trường, xe sẽ sở hữu đèn pha tự động bật/tắt, tùy chỉnh độ cao của luồng sáng, vành hợp kim 17 inch, đèn hậu LED, gạt mưa tự động, ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, lọc không khí, sạc điện thoại không dây, hệ thống kiểm soát hành trình, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Sau Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV mới có thể sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Trong năm 2023, Mitsubishi Xpander chính là "ông hoàng doanh số" tại thị trường Việt Nam với kết quả cộng dồn đạt 19.740 xe, giảm 10% so với năm 2022. Video: Hé lộ chi tiết Mitsubishi Xpander HEV 2024 mới.

