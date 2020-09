Mitsubishi Pajero Sport MT "xả hàng", giảm gần 200 triệu đồng

Đã hơn 1,5 năm kể từ khi Mitsubishi Pajero Sport máy dầu 1 cầu số sàn “lên kệ” tại các đại lý từ đầu năm ngoái. Sau các phiên bản máy xăng và dầu số tự động, đến nay, một số đại lý đang “xả hàng” cho Pajero Sport bản máy dầu số sàn (VIN 2019) để dọn kho chờ lô Pajero Sport 2020 mới về, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 9 sắp tới. Mitsubishi Pajero Sport số sàn máy dầu số sàn (D 4x2 MT) có giá bán niêm yết 980,5 triệu đồng, trong tháng 8 Mitsubishi Việt Nam giảm giá xuống còn 888 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá thực tế ở một số đại lý còn xe đã giảm mạnh xuống còn 780 triệu đồng. Tức giảm gần 200 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Thậm chí, đã có đại lý “chơi lớn” giảm sâu chỉ còn 720 triệu đồng để dọn nhanh hàng. Có thể thấy, giá xe Mitsubishi Pajero Sport bản máy dầu số sàn rẻ hơn nhiều so với đối thủ Toyota Fortuner máy dầu số sàn (2.4 MT 4x2), mẫu xe cũng đang được các đại lý của Toyota giảm giá khoảng 40 triệu đồng trên giá bán niêm yết 1,033 tỷ đồng. Tại thời điểm này, khách mua Pajero Sport bản số sàn 1 cầu hiện nay có thể tiết kiệm hơn 200 triệu đồng (giá chưa lăn bánh) so với lựa chọn Fortuner bản số sàn 1 cầu. Bên cạnh giảm giá bán, khách mua xe còn được các đại lý tặng thêm gói quà tặng (tùy nơi) như: áo trùm xe, bao vô lăng, táp-pi sàn... Mặc dù là phiên bản giá rẻ cắt giảm trang bị nhưng ngoại thất của Pajero Sport D 4x2 MT không có nhiều khác biệt so với các phiên bản khác. Xe sử dụng đèn pha bi-halogen, tuy nhiên không có tính năng chiếu sáng tự động và đèn LED đèn ban ngày. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ, “dàn chân” lắp mâm 18 inch tương tự bản cao cấp. Trang bị tiện nghi của Pajero Sport D 4x2 MT duy trì ở mức cơ bản đủ xài, khởi động bằng chìa khoá, xe không có chìa khóa thông minh, cruise control cũng bị cắt bỏ, dàn âm thanh 6 loa. Sử dụng phanh tay cơ thay vì điện tử. Hệ thống điều hòa tự động nhưng chỉ 1 vùng, cốp đóng mở cơ. Tại Việt Nam, dòng xe Mitsubishi Pajero Sport thường là lựa chọn của nhóm khách hàng mua SUV 7 chỗ để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ. Trên thực tế, khách mua Pajero Sport thường chọn các phiên máy xăng full “đồ chơi” hoặc bản máy dầu một cầu số tự động, chỉ có một lượng khách hàng nhỏ quan tâm đến bản máy dầu số tay một cầu này chủ yếu là để đáp ứng cho sở thích lái xe số tay. Số ít thì lựa chọn để mua chạy dịch vụ, tuy nhiên, Pajero Sport D 4x2 MT không thể phá vỡ thế độc tôn của Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn trong cuộc chơi SUV 7 chỗ chạy dịch vụ. Video: Mitsubishi Pajero Sport 2020 "đối thủ" Toyota Fortuner.

Đã hơn 1,5 năm kể từ khi Mitsubishi Pajero Sport máy dầu 1 cầu số sàn “lên kệ” tại các đại lý từ đầu năm ngoái. Sau các phiên bản máy xăng và dầu số tự động, đến nay, một số đại lý đang “xả hàng” cho Pajero Sport bản máy dầu số sàn (VIN 2019) để dọn kho chờ lô Pajero Sport 2020 mới về, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 9 sắp tới. Mitsubishi Pajero Sport số sàn máy dầu số sàn (D 4x2 MT) có giá bán niêm yết 980,5 triệu đồng, trong tháng 8 Mitsubishi Việt Nam giảm giá xuống còn 888 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá thực tế ở một số đại lý còn xe đã giảm mạnh xuống còn 780 triệu đồng. Tức giảm gần 200 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Thậm chí, đã có đại lý “chơi lớn” giảm sâu chỉ còn 720 triệu đồng để dọn nhanh hàng. Có thể thấy, giá xe Mitsubishi Pajero Sport bản máy dầu số sàn rẻ hơn nhiều so với đối thủ Toyota Fortuner máy dầu số sàn (2.4 MT 4x2), mẫu xe cũng đang được các đại lý của Toyota giảm giá khoảng 40 triệu đồng trên giá bán niêm yết 1,033 tỷ đồng. Tại thời điểm này, khách mua Pajero Sport bản số sàn 1 cầu hiện nay có thể tiết kiệm hơn 200 triệu đồng (giá chưa lăn bánh) so với lựa chọn Fortuner bản số sàn 1 cầu. Bên cạnh giảm giá bán, khách mua xe còn được các đại lý tặng thêm gói quà tặng (tùy nơi) như: áo trùm xe, bao vô lăng, táp-pi sàn... Mặc dù là phiên bản giá rẻ cắt giảm trang bị nhưng ngoại thất của Pajero Sport D 4x2 MT không có nhiều khác biệt so với các phiên bản khác. Xe sử dụng đèn pha bi-halogen, tuy nhiên không có tính năng chiếu sáng tự động và đèn LED đèn ban ngày. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ, “dàn chân” lắp mâm 18 inch tương tự bản cao cấp. Trang bị tiện nghi của Pajero Sport D 4x2 MT duy trì ở mức cơ bản đủ xài, khởi động bằng chìa khoá, xe không có chìa khóa thông minh, cruise control cũng bị cắt bỏ, dàn âm thanh 6 loa. Sử dụng phanh tay cơ thay vì điện tử. Hệ thống điều hòa tự động nhưng chỉ 1 vùng, cốp đóng mở cơ. Tại Việt Nam, dòng xe Mitsubishi Pajero Sport thường là lựa chọn của nhóm khách hàng mua SUV 7 chỗ để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ. Trên thực tế, khách mua Pajero Sport thường chọn các phiên máy xăng full “đồ chơi” hoặc bản máy dầu một cầu số tự động, chỉ có một lượng khách hàng nhỏ quan tâm đến bản máy dầu số tay một cầu này chủ yếu là để đáp ứng cho sở thích lái xe số tay. Số ít thì lựa chọn để mua chạy dịch vụ, tuy nhiên, Pajero Sport D 4x2 MT không thể phá vỡ thế độc tôn của Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn trong cuộc chơi SUV 7 chỗ chạy dịch vụ. Video: Mitsubishi Pajero Sport 2020 "đối thủ" Toyota Fortuner.