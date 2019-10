Mitsubishi Pajero Sport giảm gần 100 triệu đồng tại Việt Nam

Cụ thể, trên website của hãng tại Việt Nam vừa điều chỉnh giá xe Mitsubishi Pajero Sport công bố kể từ tháng 10/2019 này. Mẫu xe này được giảm giá ở hai phiên bản dùng động cơ dầu diesel, riêng bản số sàn có mức giảm tới 92 triệu đồng, nhờ vậy giá xe hiện tại chỉ còn 888 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Toyota Fortuner, Ford Everest. Động thái giảm giá Mitsubishi Pajero Sport máy dầu nhiều khả năng cho thấy hãng xe Nhật Bản đang “dọn kho” để chuẩn bị đưa về lô xe mới phiên bản cải tiến 2019 vừa ra mắt ở Thái Lan, phiên bản mới được bổ sung nhiều tính năng hấp dẫn đáng để chờ đợi. Tuy vậy, mức giảm gần cả trăm triệu đồng cho lô xe hiện tại cũng được xem là khá hấp dẫn. Hai phiên bản Mitsubishi Pajero Sport máy dầu sẽ giúp các chủ xe vận hành kinh tế hơn, phù hợp hơn nữa cho những khách hàng có mục đích mua xe để kinh doanh dịch vụ nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ dầu, cũng như hưởng lợi từ việc giá dầu rẻ hơn xăng tại Việt Nam. Là phiên bản giá rẻ nên các trang bị có mặt trên Mitsubishi Pajero Sport máy dầu sẽ không đầy đủ như các phiên bản máy xăng tung ra trước đó. Về thiết kế ngoại thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 sẽ không có thay đổi nhiều. Xe vẫn được trang bị đèn pha dạng halogen truyền thống, kính chiếu hậu chỉnh/gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ... Tiếp đến, về trang bị nội thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT sẽ có điều hòa tự động 1 vùng, vô lăng bọc da, ghế bọc nỉ, đầu DVD cùng 6 loa âm thanh. Tuy nhiên, lẫy chuyển số, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm đã bị cắt đi trên bản Pajero Sport số sàn. Một số trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống ABS, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản Pajero Sport số sàn có 2 túi khí trong khi đối thủ Toyota Fortuner 4×2 MT có đến 7 túi khí. Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 MT sử dụng động cơ diesel MIVEC 2.4 lít có công suất 181 mã lực tại vòng tua 3.500 vòng/phút và mô men xoắn 430 Nm tại vòng tua 2.500 vòng/phút, xe trang bị hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp. Tốc độ tối đa đạt 180 km/giờ. Trong phân khúc SUV tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Chevrolet Trailblazer và Ford Everest. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này không cao, nó ở dạng vừa phải và luôn kém hơn hẳn so với Toyota Fortuner. Video: Cận cảnh xe Mitsubishi Pajero Sport Premium tại Việt Nam.

