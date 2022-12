Mitsubishi Pajero Sport 2023 ra mắt, bán ra từ 711 triệu đồng

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ thứ 3 đã trình làng tại thị trường Úc từ cách đây 8 năm. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng Mitsubishi đã ra mắt Pajero Sport phiên bản nâng cấp nhẹ ở thị trường Úc. Ở xứ sở kangaroo, Mitsubishi Pajero Sport 2023 mới có 5 phiên bản là GLX, GLS, GLS Deluxe, Exceed và GSR. Trong đó, GLX tiêu chuẩn là bản 5 chỗ duy nhất của mẫu xe này. Những bản còn lại đều được trang bị nội thất 7 chỗ ngồi. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L như cũ, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 1 cầu 4x2 hoặc 2 cầu 4x4. Bước sang phiên bản 2023, mẫu SUV hạng D này ở thị trường Úc có thêm hệ thống cảnh báo áp suất lốp tiêu chuẩn ở hầu hết các phiên bản, trừ GLX. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chủ động, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giới hạn tốc độ và phanh khẩn cấp tự động. Ngoài ra, bản GLS và Exceed còn có thêm màu sơn mới là xanh dương Impulse Blue. Trong khi đó, bản GSR được bổ sung màu đỏ Terra Rossa với nóc màu đen tương phản mới. Bên cạnh màu sơn mới, Mitsubishi Pajero Sport GSR 2023 tại thị trường Úc còn được ưu ái với những trang bị ngoại thất màu đen vành hợp kim 18 inch, logo xung quanh xe, cản trước/sau, lưới tản nhiệt, vỏ đèn pha, baga nóc và cánh gió mui. Khi mua Mitsubishi Pajero Sport 2023, khách hàng Úc có thể chọn các gói phụ kiện chính hãng như Signature Pack, Signature Plus và Expedition Pack. Trong đó, gói Signature Pack bổ sung ốp cản trước/sau màu bạc, ốp cua lốp màu đen, logo mới và ốp bậc cửa phát sáng cho mẫu SUV hạng trung này. Tiếp đến là gói Signature Plus với thanh bảo vệ cản trước, tích hợp đèn LED, thanh kéo, chốt móc kéo 50 mm và vè che mưa. Cuối cùng là gói Expedition Pack, bao gồm logo màu bạc hoặc đen trên nắp ca-pô, thanh bảo vệ cản trước, bộ điều khiển phanh chỉnh điện Redarc, giá nóc Rola Titan MK2, baga nóc nằm ngang, ốp bậc cửa, ống thở, thanh kéo và chốt móc kéo 50 mm. Những trang bị còn lại của Mitsubishi Pajero Sport 2023 tại thị trường Úc không có gì thay đổi. Ở bản tiêu chuẩn, xe vẫn có vành hợp kim 18 inch, đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, ghế bọc nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 4 loa, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh và điều hòa. Trong khi đó, bản GSR cao cấp nhất có thêm cửa cốp điều khiển từ xa, ghế bọc da tổng hợp, hàng ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm, hệ thống âm thanh 860W, hỗ trợ kết nối Apple Watch, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Tại thị trường Úc, mức giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2023 dao động từ 44.940 - 62.440 AUD (khoảng 711 - 988 triệu đồng). Như vậy, xe ở Úc có giá rẻ hơn đáng kể so với Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam (1,13 - 1,365 tỷ đồng). Ra mắt Việt Nam từ tháng 10/2020, Mitsubishi Pajero Sport phiên bản mới chưa thực sự gây ấn tượng về mặt doanh số. Trong 11 tháng của năm 2022, mẫu xe này chỉ đạt doanh số cộng dồn 1.078 xe, thấp hơn nhiều so với đối thủ Toyota Fortuner (7.189 xe) và Ford Everest (5.906 xe). Video: Lộ diện mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2023 mới.

