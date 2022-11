Đại lý nhận cọc SUV Mitsubishi XFC, dự kiến từ 600 - 700 triệu đồng

Tại triển lãmVMS 2022 vừa diễn ra tại Tp. HCM, hãng Mitsubishi đã chính thức ra mắt mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên XFC. Đây là sự kiện ra mắt toàn cầu của mẫu xe concept này. Đặc biệt, Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ sớm được bán ra tại thị trường Việt Nam. Từ ngày 26/10/2022, các đại lý Mitsubishi tại Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu SUV cỡ B này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe Mitsubishi XFC 2023 dự kiến dao động từ hơn 600 triệu đồng đến hơn 700 triệu đồng, tương đồng với những mẫu xe cùng phân khúc như Kia Seltos và Hyundai Creta. Thời gian giao xe cho khách sẽ là năm tài khóa 2023 (từ tháng 4/2023 - 4/2024). Như vậy, phân khúc SUV cỡ B vốn rất được ưa chuộng tại Việt Nam lại chuẩn bị thêm sôi động với sự góp mặt của tân binh Mitsubishi XFC. Trong năm 2021, SUV cỡ B chính là phân khúc ô tô bán chạy thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau sedan cỡ B. Do đó, việc hãng Mitsubishi tham gia vào phân khúc này là điều không có gì bất ngờ. Như thông tin đã đưa, Mitsubishi XFC được phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Do đó, xe có khoảng sáng gầm cao cùng 4 chế độ lái, bao gồm Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. XFC là mẫu xe Mitsubishi đầu tiên có chế độ lái Đường trơn trượt nhằm phù hợp với nhu cầu sử dụng tại khu vực Đông Nam Á và tăng tính an toàn trên những cung đường ngập khi mưa lớn. Được biết, hãng Mitsubishi đã thực nghiệm lái xe hơn 4.000 km để chắc chắn rằng mẫu xe này đáp ứng tốt nhất điều kiện giao thông ở Việt Nam. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của hãng Mitsubishi, XFC sở hữu cụm đèn pha hình chữ "T" tương tự Xpander và Xpander Cross mới. Trong đó, cụm đèn chiếu sáng phía trước kết hợp đèn hình chữ "L" ở phía trên với dải đèn LED định vị ban ngày bên dưới. Ở chính giữa đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong màu đen bóng. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn sương mù hình lục giác nổi bật trên cản trước. Ở bên sườn, mẫu SUV cỡ B này tạo cảm giác khỏe khoắn bằng những đường gân dập nổi và ốp bánh trước/sau ấn tượng. Xe còn dùng camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống và bộ vành la-zăng với thiết kế khí động lực học. Tuy nhiên, những chi tiết này dự kiến sẽ bị cắt bỏ ở phiên bản thương mại của Mitsubishi XFC.Đằng sau Mitsubishi XFC cũng đi kèm cụm đèn hậu có thiết kế hình chữ "T" tương tự đèn pha. Cản sau của xe tích hợp cụm đèn hình lục giác cũng giống với cản trước. Bước vào bên trong mẫu SUV cỡ B này, người dùng sẽ bắt gặp mặt táp-lô được thiết kế trải rộng theo phương ngang giúp người lái cảm nhận những chuyển động của xe trên địa hình gồ ghề và cải thiện tầm nhìn phía trước. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm được nối liền với nhau, nằm trải dài trên mặt táp-lô. Chưa hết, Mitsubishi XFC còn có màn hình cảm ứng hình lục giác nằm ở cụm điều khiển trung tâm, cần số thuôn dài, nút bấm khởi động máy và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tuy nhiên, những trang bị này nhiều khả năng cũng sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại của xe. Cả hai hàng ghế của Mitsubishi XFC đều được bọc da pha nỉ, phối 2 màu trẻ trung. Theo hãng Mitsubishi, mẫu SUV cỡ B này sẽ mang đến khoảng duỗi chân hàng ghế sau rộng rãi hàng đầu phân khúc. Đáng tiếc là trang bị và động cơ của Mitsubishi XFC được bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, trong tương lai, hãng Mitsubishi còn có kế hoạch bổ sung phiên bản điện hóa cho mẫu xe này ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài Đông Nam Á, hãng Mitsubishi dự định sẽ bán mẫu SUV cỡ B mới này ở nhiều thị trường khác trên toàn cầu như Nam Á, châu Mỹ Latin hay châu Phi. Mitsubishi hi vọng mẫu xe này sẽ trở thành sản phẩm chủ lực của hãng trong tương lai, tương tự Xpander. Video: Mitsubishi XFC sắp ra mắt có gì thú vị để xuống tiền đặt cọc?

