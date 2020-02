Mitsubishi Lancer Fortis "hàng hiếm" chỉ 345 triệu tại Sài Gòn

Chiếc xe Mitsubishi Lancer Fortis này nằm trong lô Lancer Fortis đầu tiên về Việt Nam, sau đó ngưng nhập khẩu. Xe thuộc đời 2007, được đăng ký lần đầu vào tháng 02/2008. So với các đối thủ đến từ Nhật Bản như: Honda Civic hay Toyota Corolla Altis, thì Mitsubishi Lancer Fortis có số lượng không nhiều tại Việt Nam. Tùy thuộc vào phiên bản, mà xe được trực tiếp từ Nhật Bản hay Đài Loan, nhưng đa số là nhập Đài Loan. Chiếc Mitsubishi Lancer Fortis hàng hiếm này mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh đặc trưng của dòng Lancer, nhưng phiên bản “Fortis” sản xuất tại Đài Loan này vẫn giữ các đường nét trung lập và đơn giản hơn so với các phiên bản như “iO” hay “EX” vốn mang hơi hướng thể thao. Bên dưới nắp ca-pô xe là động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 2.0L (4B11) cho công suất tối đa 155 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205Nm đạt được tại 4.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Hơn nữa, người mua có thể độ thêm lẫy chuyển số trên vô lăng (plug & play) để mang lại cảm giác cầm lái thú vị hơn Nội thất Lancer Fortis được thiết kế tối giản, nhưng không kém phần tiện nghi mà các mẫu xe đối thủ cùng đời như: Toyota Corolla Altis hay Honda Civic chưa chắc sánh bằng. Lancer Fortis được trang bị nhiều “đồ chơi” options như: Ghế tài chỉnh điện 8 hướng, vô lăng tích hợp phím khiển audio & ga tự động (cruise control). Gương gập điện, tích hợp đèn LED báo rẽ kiếng chiếu hậu, trang bị màn hình DVD trung tâm tích hợp camera lùi (theo xe). Đặc biệt, đèn pha HID tự liếc theo góc đánh lái, gạt mưa tự động, 09 túi khí, chìa khoá thông minh,… Trải qua nhiều năm sử dụng, để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, chủ nhân đã bảo dưỡng thay thế các phụ tùng như thay bugi, 4 phuộc, cao su sàn, gầm, chân máy và thanh giằng, thay đường ống nước chính,... Bên cạnh các khoảng nâng cấp khác như cách âm, phủ gầm, lắp pô on/off và camera hành trình. Hiện tại, giá xe Mitsubishi Lancer Fortis đời cũ hàng hiếm này đang được chủ nhân chào bán với mức “thách cưới” 345 triệu đồng, nằm trong tầm giá của một chiếc xe hạng A. Lancer Fortis là một gợi ý dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe hạng C độc đáo đã qua sử dụng để phục vụ cho gia đình. Video: Cho tiết Mitsubishi Lancer đời 2010 tại Việt Nam.

