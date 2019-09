Soi dàn Mitsubishi Lancer Evolution "hàng độc" tại Sài Gòn

Hiện đã chú tâm hoàn toàn vào các dòng SUV và crossover, tuy nhiên trong lịch sử Mitsubishi đã từng tạo ra không ít mẫu xe thể thao nổi tiếng, được đánh giá cao. Trong đó cái tên vĩ đại nhất đó là mẫu xe Mitsubishi Lancer Evolution - phiên bản hiệu năng cao của chiếc sedan hạng C Lancer. Sự nổi tiếng của Lancer Evolution trên toàn cầu có được là nhờ vào những thành công trên đường đua rally Thế giới WRC, khi nó cạnh tranh gay gắt với đối thủ "truyền kiếp" đồng hương Subaru Impreza WRX STI. Ngoài ra Lancer Evolution còn ghi đậm dấu ấn khi xuất hiện trong nhiều bộ phim hành động tốc độ như Thunderbolt, 2 Fast 2 Furious, The Fast & The Furious: Tokyo Drift... Đối với dân độ, Lancer Evolution nổi tiếng bởi khả năng nâng cấp cao về mọi mặt, phù hợp cho nhiều phong cách độ và đua xe khác nhau. Trong lịch sử, những chiếc xe thể thao Mitsubishi Lancer Evolution đã trải qua tổng cộng 10 thế hệ - mỗi đời xe đều có tên gọi đánh số La Mã. Mitsubishi luôn giữ một công thức chung cho toàn bộ những chiếc Evolution (hay gọi tắt là Evo): dựa trên cơ sở chiếc sedan hạng C bình dân Mitsubishi Lancer nhưng có kiểu dáng "ngầu" hơn nhờ bodykit thể thao và cánh gió lớn phía sau đuôi; trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0l kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trên thực tế, Mitsubishi đã chỉ sử dụng đúng một họ động cơ cho 9 thế hệ Lancer Evolution với tên mã 4G63. Phải tới đời Evo X mới nhất và cũng là cuối cùng, hãng mới đổi sang sử dụng máy 4B11T mới. Sau 24 năm liên tục phát triển, dòng xe này đã bị "khai tử" vào năm 2016, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Tại Việt Nam, dù cũng được cộng đồng chơi xe biết tới nhưng Lancer Evo lại có số lượng rất ít. Gần như mọi chiếc Lancer Evo tại Việt Nam đều thuộc thế hệ thứ 10 (Evo X), chỉ có duy nhất một chiếc xe thuộc đời 8 (Evo VIII). Giống như đối thủ Subaru WRX STI, đây là dòng xe rất kén người chơi tại Việt Nam do có giá nhập nguyên chiếc khá đắt, trong khi sở hữu nội thất chỉ tương đương với các dòng xe hạng C khác. Gồm 2 chiếc Evo X và 1 chiếc Evo VIII duy nhất tại Việt Nam hiện nay, bộ 3 sedan thể thao này đều có phần hệ động lực đã được nâng cấp bởi các chuyên gia tại Thái Lan, Mỹ và Đài Loan. Trong đó chiếc Evo VIII mạnh gần 400 mã lực, Evo X màu trắng được độ lên hơn 400 mã lực và Evo X màu xám mạnh tới khoảng 600 mã lực. Tuy nhiên về ngoại hình và nội thất, mỗi chiếc Mitsubishi Lancer Evolution độ lại được chủ nhân của chúng "cá nhân hoá" theo sở thích riêng. Trong đó chiếc Evo VIII gần với nguyên bản nhất, khi thay đổi của chiếc xe chỉ nằm ở bộ mâm Enkei RPF1 6 cánh kép. Bên trong cabin của xe được độ cặp ghế trước Recaro ôm lưng kèm đai an toàn 4 điểm. Không chỉ có công suất động cơ mạnh nhất, chiếc Evo X màu xám cũng là bản độ "khủng" nhất về ngoại hình và nội thất, lấy cảm hứng từ xe đua tại các giải tính giờ (time attack). Bên trong cabin, ngoài ghế thể thao như chiếc Evo X còn lại, nó còn có hàng ghế sau bị loại bỏ và thay bằng khung thép chống lật (half cage). Video: Mitsubishi Evolution X độ khủng tại Sài Gòn.

Hiện đã chú tâm hoàn toàn vào các dòng SUV và crossover, tuy nhiên trong lịch sử Mitsubishi đã từng tạo ra không ít mẫu xe thể thao nổi tiếng, được đánh giá cao. Trong đó cái tên vĩ đại nhất đó là mẫu xe Mitsubishi Lancer Evolution - phiên bản hiệu năng cao của chiếc sedan hạng C Lancer. Sự nổi tiếng của Lancer Evolution trên toàn cầu có được là nhờ vào những thành công trên đường đua rally Thế giới WRC, khi nó cạnh tranh gay gắt với đối thủ "truyền kiếp" đồng hương Subaru Impreza WRX STI. Ngoài ra Lancer Evolution còn ghi đậm dấu ấn khi xuất hiện trong nhiều bộ phim hành động tốc độ như Thunderbolt, 2 Fast 2 Furious, The Fast & The Furious: Tokyo Drift... Đối với dân độ, Lancer Evolution nổi tiếng bởi khả năng nâng cấp cao về mọi mặt, phù hợp cho nhiều phong cách độ và đua xe khác nhau. Trong lịch sử, những chiếc xe thể thao Mitsubishi Lancer Evolution đã trải qua tổng cộng 10 thế hệ - mỗi đời xe đều có tên gọi đánh số La Mã. Mitsubishi luôn giữ một công thức chung cho toàn bộ những chiếc Evolution (hay gọi tắt là Evo): dựa trên cơ sở chiếc sedan hạng C bình dân Mitsubishi Lancer nhưng có kiểu dáng "ngầu" hơn nhờ bodykit thể thao và cánh gió lớn phía sau đuôi; trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0l kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trên thực tế, Mitsubishi đã chỉ sử dụng đúng một họ động cơ cho 9 thế hệ Lancer Evolution với tên mã 4G63. Phải tới đời Evo X mới nhất và cũng là cuối cùng, hãng mới đổi sang sử dụng máy 4B11T mới. Sau 24 năm liên tục phát triển, dòng xe này đã bị "khai tử" vào năm 2016, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Tại Việt Nam, dù cũng được cộng đồng chơi xe biết tới nhưng Lancer Evo lại có số lượng rất ít. Gần như mọi chiếc Lancer Evo tại Việt Nam đều thuộc thế hệ thứ 10 (Evo X), chỉ có duy nhất một chiếc xe thuộc đời 8 (Evo VIII). Giống như đối thủ Subaru WRX STI, đây là dòng xe rất kén người chơi tại Việt Nam do có giá nhập nguyên chiếc khá đắt, trong khi sở hữu nội thất chỉ tương đương với các dòng xe hạng C khác. Gồm 2 chiếc Evo X và 1 chiếc Evo VIII duy nhất tại Việt Nam hiện nay, bộ 3 sedan thể thao này đều có phần hệ động lực đã được nâng cấp bởi các chuyên gia tại Thái Lan, Mỹ và Đài Loan. Trong đó chiếc Evo VIII mạnh gần 400 mã lực, Evo X màu trắng được độ lên hơn 400 mã lực và Evo X màu xám mạnh tới khoảng 600 mã lực. Tuy nhiên về ngoại hình và nội thất, mỗi chiếc Mitsubishi Lancer Evolution độ lại được chủ nhân của chúng "cá nhân hoá" theo sở thích riêng. Trong đó chiếc Evo VIII gần với nguyên bản nhất, khi thay đổi của chiếc xe chỉ nằm ở bộ mâm Enkei RPF1 6 cánh kép. Bên trong cabin của xe được độ cặp ghế trước Recaro ôm lưng kèm đai an toàn 4 điểm. Không chỉ có công suất động cơ mạnh nhất, chiếc Evo X màu xám cũng là bản độ "khủng" nhất về ngoại hình và nội thất, lấy cảm hứng từ xe đua tại các giải tính giờ (time attack). Bên trong cabin, ngoài ghế thể thao như chiếc Evo X còn lại, nó còn có hàng ghế sau bị loại bỏ và thay bằng khung thép chống lật (half cage). Video: Mitsubishi Evolution X độ khủng tại Sài Gòn.