Mitsubishi Lancer "chạy chán" tới 22 năm, bán hơn 4,5 tỷ đồng

Mitsubishi Lancer đời 1999 bản Evolution VI Tommi Makinen Edition đặc biệt này được đặt theo tên tay đua người Phần Lan Tommi Makinen. Với thành tích giành 4 chức vô địch WRC, Mitsubishi đã tri ân anh bằng phiên bản đặc biệt được dựa trên mẫu xe Evo VI, ra mắt vào tháng 12/1999. Tổng cộng có 2.500 chiếc Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition 1999 phiên bản đặc biệt do Ralliart trực tiếp đảm nhận sản xuất. Chỉ có 250 chiếc được nhập khẩu chính hãng tại Anh, trong đó 50 chiếc có màu ngoại thất Passion Red. Đặc biệt hơn, chỉ có 212 chiếc trong tổng số 2.500 chiếc sở hữu gói nâng cấp ngoại thất “Special Colour Package” với bộ tem đua cùng tay nắm cửa màu đen. So với phiên bản Evo VI tiêu chuẩn, chiếc xe sở hữu cản trước thiết kế mới cùng bộ mâm của Enkei kích thước 17 inch màu trắng. Nội thất xe trang bị cần số sàn, thắng tay và vô lăng thể thao bọc da thương hiệu Momo. Đi kèm là bộ ghế đua 2 màu đen-đỏ của Recaro với logo "T. Makinen Edition". Dưới nắp capo là khối động cơ 4 xi-lanh turbocharged dung tích 2.0L, công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 373 Nm. Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition sở hữu hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Ngoài ra, phiên bản Tommi Makinen Edition còn nhận thêm các nâng cấp như bộ tăng áp bằng titanium, hệ thống ống xả và hệ thống treo mới, hộp truyền động được gia cường... Tại thời điểm ra mắt, giá xe Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition có mức giá công bố khoảng 32.995 bảng Anh, tức khoảng 69.540 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) so với tỷ giá hiện nay. Tại buổi đấu giá của Silverstone Auctions, chiếc xe đã tìm được chủ nhân mới với giá 202.899 USD (khoảng hơn 4,5 tỷ đồng). Như vậy, giá trị chiếc Evolution VI Tommi Makinen Edition đã tăng gấp 3 lần sau 21 năm. Video: Ngắm Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition.

