Xe Mitsubishi Lancer chạy 17 năm, bán 180 triệu ở Sài Gòn

Mitsubishi Lancer Gala đời 2005 chắc chắn là một cái tên không thể nào quên đối với nhiều người dùng Việt. Dòng xe Lancer Gala bắt đầu được Vinastar (nhà phân phối cũ của Mitsubishi Việt Nam) giới thiệu tại thị trường Việt hồi năm 2003. Đáng chú ý ra mắt cách đây hơn 15 năm, hộp số tự động biến thiên vô cấp đã được trang bị cho mẫu xe này. Nhờ có mẫu xe sedan Mitsubishi Lancer Gala mà số đông khách hàng Việt đã bắt đầu làm quen dần với loại hộp số này, hộp số CVT trên Gala được giới thiệu ngay tại thời điểm mà hầu hết các xe trên thị trường đầu sử dụng hộp số sàn. Chiếc Mitsubishi Lancer Gala trong bài viết này thuộc đời 2003, được chủ nhân cho lăn bánh khoảng 200.000 km. Nó hiện đang được một chào bán giá khoảng 180 triệu đồng tại TP HCM. Những chiếc Mitsubishi Lancer Gala đầu tiên được phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.6L hút khí tự nhiên (mã 4G-18), trục cam đơn (SOHC), cho công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm đạt được tại dải vòng tua 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên liên tục CVT (hộp số INVECS-III) được tích hợp thêm tính năng chuyển số bán tự động. So với các dòng xe đối thủ khác tại thời điểm số sử dụng hộp số tự động ít cấp (khoảng 4 cấp). Hộp số CVT của Lancer Gala mang ưu điểm ở khả năng vận hành êm ái, dễ chịu cho người lái và hàng khách khi tăng tốc và giảm tốc. Không xảy ra tình trạng “giật cục” (shift shock) giữa các bước số và khá tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, hộp số CVT ở thời kỳ đầu còn khá nhiều nhược điểm, như ồn, đặc biệt là độ bền cũng như tuổi thọ của dây đai, nhưng hiện tại hộp số tự động biến thiên liên tục CVT ngày nay đã được cải tiến rất nhiều. Dẫu vậy, vì cấu tạo hộp số CVT vẫn có những hạn chế nhất định như không chịu được mô-men xoắn cao, chính vì thế loại hộp số này chỉ được sử dụng trên các mẫu xe phổ thông, không sử dụng trên xe bán tải, xe thể thao và hiếm khi dùng trên các mẫu xe hiệu suất cao. Hiện tại cao nhất có thể nhắc đến là trên mẫu Nissan Maxima dùng máy V6 3.5L (300Hp + 353Nm) kết hợp với hộp số XTRONIC CVT. Mitsubishi Lancer Gala đời 2003 có kích thước 4.480 x 1.695 x 1.445 mm, đi kèm với chiều dài cơ sở 2.600mm. Lancer Gala được định vị nằm ở phân khúc sedan phổ thông hạng C. Xe đi kèm với những hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), túi khí an toàn cho người lái. Mitsubishi Lancer Gala được nhiều người dùng đánh giá là khá bền bỉ, lành tính, vận hành êm ái và tiết kiệm. Chính vì thế, dòng xe này là một gợi ý khó bỏ qua dành cho những khách hàng đang có nhu cầu mua xe sedan hộp số tự động với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, người mua có thể chọn các phiên bản Lancer Lancer Gala máy 2.0L (đời 2005). Video: Đánh giá Mitsubishi Lancer Gala 2.0 đời 2005.

