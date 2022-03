Mitsubishi Airtrek EV 2022 giá rẻ - SUV cỡ C lớn hơn cả Outlander

Mitsubishi Airtrek EV 2022 mới là mẫu SUV thuần điện đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quảng Châu năm ngoái. Sau 4 tháng, mẫu SUV này đã chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc với 2 phiên bản là Pioneer và Hardcore. Giá xe Mitsubishi Airtrek EV 2022 tại thị trường sát cạnh Việt Nam dao động từ 199.800 - 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 699 - 804 triệu đồng), rẻ hơn mức dự kiến vào năm ngoái. Như thông tin đã đưa, Airtrek EV là sản phẩm phát triển chung của hãng Mitsubishi và đối tác Guangzhou Automobile Group (GAC) tại Trung Quốc. Do đó, xe được phát triển dựa trên mẫu ôtô Trung Quốc GAC Aion V. Theo hãng Mitsubishi, Airtrek EV 2022 sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.728 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. So với đàn anh Mitsubishi Outlander 2022, mẫu SUV này ngắn hơn 80 mm, rộng hơn 60 mm, thấp hơn 17 mm nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 125 mm. Dù có chiều dài cơ sở lớn nhưng mẫu xe này vẫn được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Bên ngoài, Mitsubishi Airtrek EV giá rẻ vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với 2 nẹp mạ crôm sáng bóng kéo dài từ đèn pha xuống cản trước và bao quanh lưới tản nhiệt. Tiếp đến là hệ thống đèn trước được chia thành 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm bên trên và đèn pha hình chữ "L" được đặt bên dưới. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện này còn có hốc gió trung tâm hình thang khá lớn với viền màu bạc xung quanh. Ở bên sườn, Mitsubishi Airtrek EV 2022 cũng có tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe theo xu hướng chung của các mẫu ô tô điện ngày nay. Thiết kế này mang đến sự liền lạc cho thân xe và giảm hệ số lực cản không khí, từ đó tăng phạm vi di chuyển. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm nằm bên dưới cửa và bao quanh kính cửa sổ, tương phản với các cột màu đen. Trên cửa trước còn có tem chữ nổi "EV" như dấu hiệu chứng tỏ đây là xe điện. Tùy phiên bản, Mitsubishi Airtrek EV 2022 sẽ dùng vành 19 inch hoặc 20 inch. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L" tương tự đèn pha, tạo sự tương đồng cho ngoại thất. Trên cản sau cũng có ốp dạng lưới nằm ngang giống ở đầu xe. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên nội thất bên trong Mitsubishi Airtrek EV 2022 khá rộng rãi. Bên trong mẫu xe này xuất hiện mặt táp-lô phẳng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 12,3 inch, vô lăng đa chức năng 3 chấu hoàn toàn mới cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Bên dưới cụm điều khiển trung tâm còn có ngăn chứa đồ khá lớn. Ngoài ra, xe còn có tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm/làm mát/nhớ vị trí và hệ thống âm thanh 8 loa. Thể tích khoang hành lý của xe là 368 lít hoặc 1.102 lít nếu ghế sau gập xuống. "Trái tim" của Mitsubishi Airtrek EV 2022 là mô-tơ điện mạnh 165 kW (khoảng 221 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với cụm pin 70 kWh. Nhờ đó, bản Pioneer có phạm vi di chuyển 500 km trong khi con số tương ứng của bản Hardcore là 520 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ với camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phanh khẩn cấp tự động, phát hiện điểm mù và hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Nhờ đó, mẫu xe này đủ tiêu chuẩn để có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2. Video: Giới thiệu Mitsubishi Airtrek EV 2022 chạy điện giá rẻ.

Mitsubishi Airtrek EV 2022 mới là mẫu SUV thuần điện đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quảng Châu năm ngoái. Sau 4 tháng, mẫu SUV này đã chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc với 2 phiên bản là Pioneer và Hardcore. Giá xe Mitsubishi Airtrek EV 2022 tại thị trường sát cạnh Việt Nam dao động từ 199.800 - 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 699 - 804 triệu đồng), rẻ hơn mức dự kiến vào năm ngoái. Như thông tin đã đưa, Airtrek EV là sản phẩm phát triển chung của hãng Mitsubishi và đối tác Guangzhou Automobile Group (GAC) tại Trung Quốc. Do đó, xe được phát triển dựa trên mẫu ôtô Trung Quốc GAC Aion V. Theo hãng Mitsubishi, Airtrek EV 2022 sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.728 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. So với đàn anh Mitsubishi Outlander 2022, mẫu SUV này ngắn hơn 80 mm, rộng hơn 60 mm, thấp hơn 17 mm nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 125 mm. Dù có chiều dài cơ sở lớn nhưng mẫu xe này vẫn được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Bên ngoài, Mitsubishi Airtrek EV giá rẻ vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với 2 nẹp mạ crôm sáng bóng kéo dài từ đèn pha xuống cản trước và bao quanh lưới tản nhiệt. Tiếp đến là hệ thống đèn trước được chia thành 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm bên trên và đèn pha hình chữ "L" được đặt bên dưới. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện này còn có hốc gió trung tâm hình thang khá lớn với viền màu bạc xung quanh. Ở bên sườn, Mitsubishi Airtrek EV 2022 cũng có tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe theo xu hướng chung của các mẫu ô tô điện ngày nay. Thiết kế này mang đến sự liền lạc cho thân xe và giảm hệ số lực cản không khí, từ đó tăng phạm vi di chuyển. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm nằm bên dưới cửa và bao quanh kính cửa sổ, tương phản với các cột màu đen. Trên cửa trước còn có tem chữ nổi "EV" như dấu hiệu chứng tỏ đây là xe điện. Tùy phiên bản, Mitsubishi Airtrek EV 2022 sẽ dùng vành 19 inch hoặc 20 inch. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L" tương tự đèn pha, tạo sự tương đồng cho ngoại thất. Trên cản sau cũng có ốp dạng lưới nằm ngang giống ở đầu xe. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên nội thất bên trong Mitsubishi Airtrek EV 2022 khá rộng rãi. Bên trong mẫu xe này xuất hiện mặt táp-lô phẳng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 12,3 inch, vô lăng đa chức năng 3 chấu hoàn toàn mới cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Bên dưới cụm điều khiển trung tâm còn có ngăn chứa đồ khá lớn. Ngoài ra, xe còn có tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm/làm mát/nhớ vị trí và hệ thống âm thanh 8 loa. Thể tích khoang hành lý của xe là 368 lít hoặc 1.102 lít nếu ghế sau gập xuống. "Trái tim" của Mitsubishi Airtrek EV 2022 là mô-tơ điện mạnh 165 kW (khoảng 221 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với cụm pin 70 kWh. Nhờ đó, bản Pioneer có phạm vi di chuyển 500 km trong khi con số tương ứng của bản Hardcore là 520 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ với camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phanh khẩn cấp tự động, phát hiện điểm mù và hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Nhờ đó, mẫu xe này đủ tiêu chuẩn để có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2. Video: Giới thiệu Mitsubishi Airtrek EV 2022 chạy điện giá rẻ.