Cận cảnh Mitsubishi Outlander 2022 mới, từ 825 triệu tại Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe chiến lược - Mitsubishi Outlander 2022 mới với 14 điểm nâng cấp về ngoại thất, nội thất, bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động và trang bị tiện nghi mới. Mitsubishi Outlander 2022 bản nâng cấp giữa vòng đời nên những thay đổi trên mẫu xe này chỉ có thêm những điểm nhấn nhẹ nhàng bên ngoài lẫn bên trong. Thiết kế tổng thể của Outlander mới tiếp tục theo phong cách Dynamic Shield quen thuộc. Phần cản trước được nâng cấp với 2 cảm biến hỗ trợ, viền đèn sương mù chuyển từ ốp nhựa đen sang kiểu mạ chrome. Phần viền chrome chạy dọc thân xe cũng được làm mỏng hơn và dời xuống phía dưới. Điểm nhấn bên hông xe đến từ bộ mâm thiết kế mới. So với đời cũ, bộ mâm mới với các nan dọc cứng cáp tạo sự sang trọng và thanh lịch hơn. Kích thước mâm vẫn duy trì ở mức 18 inch. Không gian nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi của Mitsubishi Outlander 2022 sở hữu các điểm nhấn thiết kế trang trí mới trên ốp cửa và bảng điều khiển. Họa tiết kim cương trên ghế da cao cấp tạo nên điểm nhấn ấn tượng trong không gian ấm áp và thoải mái trong mỗi chuyến đi. Hệ thống thông tin giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng tích hợp Apple CarPlay hoặc Android Auto được nâng cấp 8-inch giúp tối ưu trải nghiệm người dùng trên mọi hành trình. Các trang bị cao cấp, tiện nghi được kế thừa và phát huy ở phiên bản 2022 như: hai ghế trước chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, cổng sạc USB cho hàng ghế sau... đem lại sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi trên xe. Mitsubishi Outlander 2022 được trang bị 7 túi khí cho cả hai phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium, đồng thời bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động thông minh tiên tiến nhằm gia tăng tối đa sự an toàn & tiện nghi cho hành khách. Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động giúp hạn chế ánh sáng phản xạ từ gương hậu chiếu tới tài xế, ngăn ngừa hiện tượng chói mắt vì đèn pha của xe phía sau. Gói công nghệ an toàn chủ động thông minh (Mitsubishi e-Assist) bao gồm: Cảnh báo lệch làn đường (LDW) hỗ trợ cảnh báo cho người lái khi xe bắt đầu di chuyển ra khỏi làn đường đang đi. Hệ thống đèn pha tự động (Auto High Beam). Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) giúp giảm mức độ nghiêm trọng và hạn chế tối đa khả năng xảy ra va chạm phía trước... Ngoài ra, xe còn sở hữu hữu Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn (LCA); Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA). Cảm biến trước giúp nhanh chóng nhận biết, dễ dàng xác định khoảng cách và hướng của vật cản phía trước. Ở đời mới, Outlander chỉ còn 2 phiên bản dùng động cơ 2.0L, phiên bản cao nhất dùng động cơ 2.4L đã được loại bỏ. Xe tiếp tục duy trì động cơ 2.0L MIVEC, sản sinh công suất 143 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp giả lập 6 cấp số.Giá xe Mitsubishi Outlander 2022 vẫn giữ nguyên ở mức 825 triệu và 950 triệu đồng lần lượt cho bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium. Xe dự kiến được giao đến khách hàng từ đầu tháng 3. Các đối thủ trong phân khúc của xe tại Việt Nam sẽ là Honda CR-V (từ 998 triệu đến 1,138 tỷ đồng), Mazda CX-5 (từ 839 triệu đến 1,039 tỷ đồng)... Video: Mitsubishi Outlander 2022 mới và những điều bạn cần biết.

