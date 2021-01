MG ZS 2021 bản nhập khẩu Thái Lan sắp về Việt Nam

Cụ thể, thông tin được hé lộ cho hay, mẫu MG ZS 2021 tại Việt Nam vào ngày 8/1/2021 tới đây. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước đây. Việc chuyển sang nhập Thái sẽ giúp MG ZS 2021 đỡ được thuế nhập khẩu tương tự như các sản phẩm nhập Thái hay Indonesia hiện có trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với giá xe MG ZS 2021 có thể sẽ thấp hơn giá bán của phiên bản cũ (518 – 639 triệu đồng), hoặc nếu giữ nguyên thì sẽ có nhiều trang bị hơn. Bên cạnh đó, việc chuyển sang nhập Thái sẽ giúp MG ZS thoát được định kiến “xe Trung Quốc” – vấn đề đang cản trở sức bán của mẫu xe này tại Việt Nam. Cụ thể, mức giá của MG ZS bản cũ đang thấp nhất trong phân khúc SUV đô thị cỡ B, ngang Ford EcoSport và thấp hơn Kia Seltos hay Hyundai Kona. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng trước đó, sức tiêu thụ của mẫu xe này lại khá chậm. MG ZS lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2020, xe được phân phối thông qua công ty Tan Chong Motor và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, mẫu xe crossover MG ZS 2021 sở hữu ngoại thất có phần bắt mắt hơn với cản trước vuốt sắc chứ không dày như trước đây. Lưới tản nhiệt của xe vẫn là loại lục giác nhưng cụm đèn trước đã được đặt riêng, không còn nối liền. Ngoài ra, thiết kế cụm đèn trước và sau cũng làm thanh mảnh hơn với giao diện LED hiện đại hơn. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim 17 inch có thiết kế 5 chấu kép thể thao, bớt đơn điệu như bản cũ. Dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng nội thất bên trong của MG ZS 2021 lại có khá nhiều điểm mới so với phiên bản cũ, dễ nhận thấy nhất chính là bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng, khá giống với trang bị của đàn anh HS. Tiếp đến, màn hình giải trí trung tâm được thiết kế lớn hơn, đặt nổi chứ không liền với táp-lô như trước. Tại thị trường Thái Lan, màn hình này có tính năng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và được kỳ vọng vẫn sẽ giữ nguyên khi về Việt Nam. Về khả năng vận hành, bên dưới nắp ca-pô của xe vẫn là khối động cơ xăng dung tích 1.5L cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp. Một số trang bị an toàn trên xe gồm có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí. Đây là những tính năng giúp MG ZS 2021 tại Thái Lan đạt chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Video: Chi tiết MG ZS 2021 thế hệ mới tại Thái Lan.

