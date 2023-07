MG HS 2023 đã cập cảng Việt Nam, bán ra khoảng 750 triệu đồng

Mới đây, những hình ảnh chụp một chiếc MG HS 2023 mới ở cảng Hải Phòng đã lộ diện. Hình ảnh này đã xác nhận thông tin mẫu SUV cỡ C này sắp quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị ngừng bán vào cuối năm ngoái. Ở phiên bản mới, MG HS sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự 2 người anh em MG5 và ZS. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng đã nhận cọc cho mẫu SUV cỡ C này. Theo thông tin từ đại lý, thời gian giao MG HS 2023 cho khách hàng Việt Nam là ngay từ tháng 8/2023. Qua hình ảnh chụp tại cảng, có thể thấy MG HS 2023 về Việt Nam sở hữu ngoại hình không khác gì xe đang bán tại Thái Lan. Mẫu SUV cỡ C này được nâng cấp thiết kế với lưới tản nhiệt, đèn pha... Ngoài ra, MG HS 2023 nhập khẩu Thái Lan khi về Việt Nam cũng được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau, đèn sương mù, nắp ca-pô, vành la-zăng, bộ khuếch tán gió phía sau và đầu ống xả giả cải tiến. Hiện chưa có thông tin về trang bị của MG HS 2023 ở Việt Nam. Trong khi đó, ở Thái Lan, xe có đèn pha LED, đèn hậu LED toàn phần, vành hợp kim 18 inch, cùm phanh màu đỏ thể thao, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế sau gập 60:40. Nội thây xe với vô lăng 3 chấu vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hệ thống định vị thực tế ảo, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với lọc bụi mịn PM2.5, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất, nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử và hệ thống âm thanh 6 loa. Tương tự các mẫu xe MG khác, HS mới cũng có nhiều trang bị an toàn như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ chuyển làn đường... Các trang bị an toàn khác trên MG HS 2023 như; cảnh báo/ngăn lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, ngăn va chạm phía trước, đèn pha thông minh và phanh khẩn cấp tự động. Hình ảnh cho thấy MG HS 2023 tại Việt Nam sẽ có camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, MG HS 2023 có 2 loại động cơ. Khi về Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ chỉ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp. Dung tích động cơ 1.5L trên MG HS 2023 tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.Giá xe MG HS 2023 ở Việt Nam chưa được hé lộ nhưng dự đoán sẽ dao động từ 750 triệu đồng. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson. Hiện xe MG tại Việt Nam đã đổi nhà phân phối từ Tan Chong sang công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) - công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC Motor). Ngoài HS, SMV còn hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều mẫu xe mới khác ở Việt Nam trong năm nay. Video: Trên tay mẫu xe SUV MG HS thế hệ cũ tại Việt Nam.

Mới đây, những hình ảnh chụp một chiếc MG HS 2023 mới ở cảng Hải Phòng đã lộ diện. Hình ảnh này đã xác nhận thông tin mẫu SUV cỡ C này sắp quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị ngừng bán vào cuối năm ngoái. Ở phiên bản mới, MG HS sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự 2 người anh em MG5 và ZS. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng đã nhận cọc cho mẫu SUV cỡ C này. Theo thông tin từ đại lý, thời gian giao MG HS 2023 cho khách hàng Việt Nam là ngay từ tháng 8/2023. Qua hình ảnh chụp tại cảng, có thể thấy MG HS 2023 về Việt Nam sở hữu ngoại hình không khác gì xe đang bán tại Thái Lan. Mẫu SUV cỡ C này được nâng cấp thiết kế với lưới tản nhiệt, đèn pha... Ngoài ra, MG HS 2023 nhập khẩu Thái Lan khi về Việt Nam cũng được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau, đèn sương mù, nắp ca-pô, vành la-zăng, bộ khuếch tán gió phía sau và đầu ống xả giả cải tiến. Hiện chưa có thông tin về trang bị của MG HS 2023 ở Việt Nam. Trong khi đó, ở Thái Lan, xe có đèn pha LED, đèn hậu LED toàn phần, vành hợp kim 18 inch, cùm phanh màu đỏ thể thao, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế sau gập 60:40. Nội thây xe với vô lăng 3 chấu vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hệ thống định vị thực tế ảo, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với lọc bụi mịn PM2.5, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất, nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử và hệ thống âm thanh 6 loa. Tương tự các mẫu xe MG khác, HS mới cũng có nhiều trang bị an toàn như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ chuyển làn đường... Các trang bị an toàn khác trên MG HS 2023 như; cảnh báo/ngăn lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, ngăn va chạm phía trước, đèn pha thông minh và phanh khẩn cấp tự động. Hình ảnh cho thấy MG HS 2023 tại Việt Nam sẽ có camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, MG HS 2023 có 2 loại động cơ. Khi về Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ chỉ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp. Dung tích động cơ 1.5L trên MG HS 2023 tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá xe MG HS 2023 ở Việt Nam chưa được hé lộ nhưng dự đoán sẽ dao động từ 750 triệu đồng. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson. Hiện xe MG tại Việt Nam đã đổi nhà phân phối từ Tan Chong sang công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) - công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC Motor). Ngoài HS, SMV còn hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều mẫu xe mới khác ở Việt Nam trong năm nay. Video: Trên tay mẫu xe SUV MG HS thế hệ cũ tại Việt Nam.