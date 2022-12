Mercedes-Maybach S680 hơn 16 tỷ trúng biển "ngũ quý 5" ở Sài Gòn

Trong tuần này, giới mê xe và yêu biển đẹp đều trông chờ vào việc biển số "VIP" 51K-555.55 sẽ thuộc về chiếc xe nào. Kết quả sau cùng cũng đã có và càng bất ngờ hơn khi câu nói "xe sang đi kèm biển đẹp" đã luôn đúng trong các trường hợp Mercedes-Maybach S680 trúng biển ngũ quý 5. Những hình ảnh ít ỏi được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, một chủ nhân của chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 2022 mới đã may mắn bấm được chiếc biển số 51K-555.55. Như vậy, không còn gì để nghi ngờ khi cho rằng đây chính là chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 đắt đỏ và VIP nhất tại Việt Nam hiện nay sau khi chủ nhân mang xe đi bấm biển và may mắn trúng ngũ quý 5 của đầu số 51K. Khá thú vị là chiếc biển số 51K-555.55 ra lò chỉ sau 1 ngày Cường Đô-la mang siêu xe mui trần Ferrari SF90 Spider hơn 50 tỷ đồng của mình đi bấm biển số. Nếu sớm hơn, cư dân mạng tin rằng với việc bấm số ngẫu nhiên, xác suất để đại gia Gia Lai trúng biển 51K-555.55 cũng rất cao. Hiện tại, S680 là 1 trong 2 dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Giá xe Mercedes-Maybach S680 mới nhất hiện nay từ 16 tỷ đồng khi khách mua xe chính hãng, còn các đại lý tư nhân đều chào giá bán trên 20 tỷ đồng. Dòng xe Mercedes-Maybach S680 có thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới so với Mercedes-Maybach S650, điểm nhấn của xe chính là việc đèn pha và đèn hậu mới, các thanh lưới tản nhiện dạng nan mạ crôm nằm dọc, bộ vành hợp kim đa chấu riêng, logo V12 bên sườn hay logo Maybach cột C và tay nắm cửa của xe có thể bật lên, thụt xuống. Nhưng đã nói về xe siêu sang thì nội thất mới là thứ khiến các đại gia mê mệt, trên dòng xe Mercedes-Maybach S680 2022, hãng xe Đức đã "moi tiền" các khách hàng với chất liệu da Nappa cao cấp xuất hiện ở khắp mọi nơi, logo Maybach phát sáng trên bậc cửa, mùi hương dành riêng cho các ông chủ của Mercedes-Maybach S-Class và các chi tiết ốp gỗ Designo. Mercedes-Maybach S680 2022 có ghế ngồi bọc da khâu hình quả trám, dàn loa Burmester 4D và hệ thống giải trí MBUX, đi kèm 2 màn hình 11,6 inch cũng như máy tính bảng. Ly uống champagne mạ bạc và tủ lạnh nhỏ. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 mới bấm được ngũ quý 5 được xem là trùm cuối của Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới, xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép được chế tạo thủ công giúp xe dễ dàng tạo ra công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.001 Nm. Sức mạnh của Mercedes-Maybach S680 được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 96 km/h trong thời gian 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn điện tử là 209 km/h. Video: Giới thiệu xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 2022.

