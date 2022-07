Mercedes-Maybach S680 chính hãng đang rẻ hơn 10 tỷ so với nhập tư

Số lượng Mercedes-Maybach S680 tại Việt Nam hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay và đa phần các xe đều được về nước theo diện nhập khẩu tư nhân với mức giá dao động từ 20 – 27 tỷ đồng. Mãi tới nay, Mercedes-Benz Việt Nam mới công bố giá bán chính thức của mẫu sedan siêu sang này. Cụ thể, theo thông tin từ phía bán hàng đại lý, giá xe Mercedes-Maybach S680 chính hãng chào bán là 15,99 tỷ đồng. Với giá bán này, phiên bản Mercedes-Maybach S-Class sang trọng nhất được nhập khẩu chính hãng sẽ rất cạnh tranh so với những xe nhập tư nhân đã về trước đây. Mercedes-Maybach S680 là phiên bản hàng đầu mới của dòng sản phẩm Mercedes-Maybach S-Class. Xe có nhiều tính năng trang bị hiện đại cùng thiết kế sang trọng và đẳng cấp bậc nhất. Ngoại thất của xe có nhiều dấu hiệu thiết kế đặc trưng như: lưới tản nhiệt thanh dọc độc quyền cùng logo Maybach, hốc hút gió phía trước to bản, cản trước sửa đổi, nhiều đường viền mạ crome xung quanh, tay nắm cửa dạng ẩn, đèn Digital Light,... .Làm tròn diện mạo sang trọng và thanh lịch cho S680 là bộ mâm đa chấu 20 inch hình chiếc khiên đầy tinh xảo. Ở bên trong, toàn bộ khoang nội thất của Mercedes-Maybach S680 đều được bọc da Nappa đắt tiền, từ ghế ngồi cho đến trần xe, bảng điều khiển, vô lăng và tấm ốp cửa. Bảng điều khiển xe xuất hiện nhiều chi tiết trang trí ốp gỗ designo open-pore walnut, bộ bàn đạp Maybach độc quyền và đặc biệt là mùi hương đặc trưng trên những chiếc sedan siêu sang Maybach. Hàng ghế sau chuẩn thương gia trên Mercedes-Maybach S680 siêu sang có khả năng ngả lưng từ 19 - 43 độ, phần bệ đỡ chân cũng được mở rộng thêm khoảng 2 inch (~ 51mm) so với thế hệ tiền nhiệm, tích hợp tính năng mát xa bắp chân cho hành khách. Hệ thống sưởi cổ và vai cũng có sẵn trên hàng ghế đẳng cấp này dưới dạng tiêu chuẩn, trong khi dây đai an toàn có thiết kế tương tự như các mẫu xe Coupe của Mercedes, giúp hành khách dễ dàng sử dụng mà không cần phải xoay xở quá nhiều. Ngoài ra, trải nghiệm đẳng cấp thương gia trên Mercedes-Maybach S-Class 2022 còn được tăng cường hơn nữa với một số trang bị tùy chọn như khay để cốc có sưởi và làm mát ở bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau, bàn làm việc với cơ cấu gập thông minh - tương tự như trên ghế hàng không hạng nhất, tủ lạnh đi kèm cặp ly champagne chế tác từ bạc và hệ thống đóng mở/cửa bằng điện kích hoạt thông qua công tắc gắn trên trần xe. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên Mercedes-Maybach S680 gồm: màn hình công cụ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D, hệ thống thông tin giải trí hàng ghế sau với màn hình kép 11,6 inch và một máy tính bảng điều khiển ở bệ tỳ tay trung tâm. Mercedes-Maybach S680 sở hữu khối động cơ tăng áp kép V12 6.0L, sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và momen xoắn cực đại 1.001 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép chiếc sedan siêu sang này tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Tính năng đánh lái cầu sau có sẵn trên xe nhằm tăng cường tính cơ động và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Video: Xem chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S680.

