Mercedes G63 AMG 2016 "dùng chán", bán vẫn gần 7 tỷ ở Sài Gòn

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1979, trải qua 42 năm, mẫu xe SUV Mercedes G-Class vẫn chỉ một kiểu dáng, một thiết kế không một nét bóng bẩy, không một đường cong gợi cảm nhưng cũng đủ sức mê hoặc những đấng nam nhi thật sự, những tín đồ offroad cùng làm người bạn đồng hành để khởi hành những chuyến đi, chinh phục những vùng đất mới. Một mẫu xe SUV không dành cho số đông như Mercedes-AMG G63 thường rất hiếm có mặt lên sàn xe cũ, bởi chủ nhân của nó thường giữ lại để sưu tầm hoặc họ không tìm ra được lý do nào để bán nó. Số lượng G63 đời cũ này hiện tại trên sàn xe cũ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì thế, chiếc Mercedes-AMG G63 đời 2016 được chào bán trong bài viết này khiến khá nhiều "tín đồ" quan tâm. Về ngoại hình, mặc dù đã lăn bánh tới 5 năm tuy nhiên chiếc Mercedes-AMG G63 đời 2016 này vẫn còn khá nguyên bản và đẹp mắt. Điểm đặc trưng trong thiết kế của Mercedes G-Class là kiểu dáng vuông vắn và góc cạnh, những đường cong là điều xa xỉ trong thiết kế của mẫu xe này. Các chi tiết phần đầu xe với cụm đèn pha tròn, lướu tản nhiệt đoen giản với hai thanh ngang kèm logo ngôi sao 3 cách cỡ lớn... Xe sở hữu cột A thẳng đứng cùng kính xe hoàn toàn phẳng mang đến tầm nhìn rộng cho xe, điều này sẽ thực sự hữu ích cho những chuyến offroad. Phần đuôi xe với thiết kế vuông góc và kéo dài giúp cho không gian khoang hành lý cực kỳ rộng rãi. Không gian này đủ chổ cho hành lý của bạn thực hiện những chuyến đi dài lý tưởng. Những điểm khác biệt trên phiên bản G63 AMG so với các phiên bản khác bao gồm: Nẹp chạy ngang thân xe với logo ‘AMG’, thẳng hàng với tay nắm cửa giúp xe nhìn chắc chắn hơn,vè bánh xe được mở rộng. Hệ thống xả thể thao AMG với 2 ống xả kép mạ chrome bên hông xe tạo nên sự hầm hố và khác biệt cho xe. Bộ lazang hợp kim AMG thể thao đi cùng lốp xe có kích thước 275/50R20 kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ thể thao. Trái ngược hoàn toàn với ngoại thất mang tính chất "bảo thủ" thì nội thất và các trang bị trên xe được Mercedes đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một mẫu SUV hạng sang cho bạn và gia đình. Xe sử dụng các chất liệu nhựa da và ốp gỗ sang trọng, bộ ghế da thiết kế thể thao với hai màu sắc tương phản và những đường chỉ may liền lạc. Hệ thống bảng điều khiển tương tự người anh em SUV gia đình hạng sang GL550 thời điểm hiện tại. Trần xe được bọc da Alcantara màu đen cùng cửa sổ trời mở lớn mang thiên nhiên đến gần bạn hơn. Các trang bị nổi bật trên G63 AMG: Hệ thống ghế trước thể thao AMG với chức năng massage, sưởi & thông gió, hệ thống sưởi cho hàng ghế sau... Xe sở hữu tay lái thể thao AMG 4 chấu bọc da nappa; tích hợp lẫy chuyển số bán tự động bằng nhôm. Hệ thống giải trí truyền thông đa phương tiện COMAND Online với đầu đọc DVD 6 đĩa. Hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon® Logic 7®. Hệ thống điều hoàn tự động với cửa gió riêng biệt cho hàng ghế sau. Khoang hành lý có thể tích tối đa 2250 lít. Hệ thống đèn bao nội thất xe. Gã khổng lồ không thể mang trái tim tí hon. Động cơ trên G63 AMG đời 20216 thuộc dạng hàng khủng này là phiên bản động cơ 5,5 lít V8 biturbo cho công suất cực đại 544 mã lực tại 5500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại dải vòng tua khá thấp 2000 – 5000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100Km/h trong 5,4s và tốc độ tối đa đạt 210 Km/h, kèm hộp số tự động 7 cấp AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC. Để đáp ứng khả năng trèo đèo lội suối, G63 AMG được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic; hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử 4ETS; khóa vi sai 3 chế độ. Hệ thống treo hệ thống treo AMG mang lại cảm giác lái tối ưu cũng như độ cứng vững của xe. Hệ thống phanh hiệu năng cao AMG an toàn & tin cậy Mức tiêu hao nhiên liệu cũng là điểm tạo ấn tượng của xe với con số 13,8 lít/100 km nhờ chức năng ECO start/stop giúp giảm khí xả & tiêu thụ nhiên liệu. Được biết, giá xe Mercedes-Benz G63 AMG 2016 khi mới ra mắt sau thuế rơi vào khoảng 7,199 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài đang được chào bán khoảng hơn 6,9 tỷ đồng sau 5 năm lăn bánh, không hề giảm nhiều so với lúc mới mua. Video: Chi tiết Mercedes G63 AMG màu "độc" giá 7,6 tỷ tại Hà Nội.

