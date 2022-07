Mercedes-Benz Vito tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi túi khí

Theo đó, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức triệu hồi các mẫu Vito chở hàng Mercedes-Benz (hay còn gọi là Van-Victoria) liên quan đến hệ thống túi khí trên tay lái. Các mẫu xe này được MBV nhập khẩu và phân phối, và có thời gian sản xuất từ tháng 11/2013 đến 3/2014. Sẽ có 53 chiếc Vito van phải triệu hồi lần này

Nguyên nhân của đợt triệu hồi Mercedes-Benz Vito là do hệ thống túi khí trên tay lái – do Takata – nhà sản xuất đã phá sản vào năm 2017 vì bê bối chất lượng không an toàn.

Đợt triệu hồi xe Mercedes-Benz Vito lỗi túi khí sẽ bắt đầu từ nay và dự kiến kéo dài đến hết 31/12/2027, việc thay thế cụm túi khí này sẽ được thực hiện miễn phí tại tất cả các đại lý và trạm uỷ quyền của MBV tại Việt Nam, với thời gian thực hiện công việc hết khoảng 1 giờ/xe.

Trước đó, vào tháng 6/2022, MBV cũng đã phải triệu hồi hàng loạt mẫu SUV của Mercedes-Benz liên quan đến lỗi hệ thống trợ lực phanh, bao gồm các mẫu: GL 450 4Matic, ML 350 4Matic, ML 500 4Matic, R280, R300, R350, R350 4Matic và R500 4Matic.