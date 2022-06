Mercedes-Benz, Tesla và Renault có cả nghìn xe dính lỗi ở Hàn Quốc

Renault Korea Motors và 5 nhà sản xuất ôtô tại Hàn Quốc khác sẽ tự nguyện triệu hồi gần 42.000 xe để sửa chữa các lỗi bộ phận và lỗi phần mềm, tin từ thông tấn Yonhap ngày 2/6/2022. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông, Renault Hàn Quốc sẽ triệu hồi 28.892 mẫu xe, bao gồm cả XM3, do bơm nhiên liệu bị lỗi có thể khiến xe chết máy. Stellantis Korea triệu hồi xe với tổng cộng 7.605 chiếc từ 13 mẫu khác nhau, bao gồm cả Peugeot 3008 1.5 BlueHDi, do các bộ phận bên trong bơm cao áp của xe không đủ độ bền cần thiết. Có 6 nhà sản xuất ôtô tại Hàn Quốc phải triệu hồi gần 42.000 xe ôtô để sửa chữa lỗi phần cứng và phần mềm.

Tổng cộng 4.056 chiếc thuộc hai mẫu xe Tesla, bao gồm cả Model Y, sẽ bị triệu hồi do lỗi phần mềm và các trục trặc màn hình cảm ứng, có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.



Mercedes-Benz cũng sẽ triệu hồi 1.077 chiếc thuộc mẫu EQA 250 do chúng không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn do lỗi phần mềm ở bộ phận điều khiển túi khí.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch phạt nhà sản xuất ôtô Đức sau khi xem xét việc triệu hồi và các biện pháp khắc phục khác.

Các công ty sản xuất hoặc phân phối sẽ liên hệ với các chủ phương tiện và cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế miễn phí.

Theo Bộ này, 93 xe thuộc 3 mẫu xe của Mercedes-Benz dính lỗi nghiêm trọng mà hãng không tự phát hiện ra, 13 xe của Ford và 10 chiếc xe hiệu Maserati sẽ bị triệu hồi do các vấn đề liên quan đến phụ tùng ôtô.

