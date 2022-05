Audi Việt Nam triệu hồi hơn 700 xe Q5 để lắp đặt miếng bảo vệ

Sự an toàn của khách hàng và độ tin cậy của sản phẩm là những ưu tiên hàng đầu của Audi. Do đó, chương trình theo dõi chất lượng sản phẩm được tiến hành liên tục tại AUDI AG.

Trong quá trình nghiên cứu, AUDI AG đã phát hiện ra trên một số xe Audi Q5 dính lỗi, hộp điều khiển thông tin có thể bị hư hỏng do độ ẩm thâm nhập dưới băng ghế sau. Điều này có thể từ nguyên nhân chất lỏng bị đổ ở khu vực băng ghế sau hoặc miếng niêm phong không được thực hiện đúng cách ở dưới gầm xe. Tuy nhiên, điều này chỉ gặp phải ở một số xe Q5 được sản xuất trong thời gian cụ thể.

Việt Nam có 726 xe Audi Q5 thuộc diện triệu hồi kiểm tra và bổ sung ốp bảo vệ gầm xe. Đây là những xe được sản xuất từ 2017 tới 2022.

Được biết, việc hư hỏng đến hộp điền khiển thông tin có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng của xe. Chức năng hạn chế liên quan đến vấn đề này sẽ được cảnh báo tín hiệu trên đồng hồ táp lô. Do vậy, vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, AUDI AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan, triệu hồi để kiểm tra.

Theo đó, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi xe Audi Q5 có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ 2017 tới 2022 được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế.

Audi Việt Nam xác nhận số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 726 xe, số lượng xe đang nằm tại kho của công ty là 122 xe. Các mẫu xe Audi trên vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo chương trình triệu hồi công bố.

Audi tại Việt Nam hiện đang liên lạc trực tiếp tới từng khách hàng đã mua xe Audi Q5 trong diện ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, tất cả các khách hàng Audi cũng có thể tra cứu trực tiếp việc xe họ có thuộc diện triệu hồi hay không trên website Audi Việt Nam bằng cách điền số khung của xe.

Đối với các xe không được phân phối chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của AUDI AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về các cơ sở nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với AUDI AG và thực hiện kiểm tra và gia cố khi được sự chấp thuận từ AUDI AG (quy trình này cũng áp dụng cho xe nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản hay các xe Ngoại Giao).

Trước đó không lâu, Audi Việt Nam cũng vừa thông báo triệu hồi toàn bộ các xe Audi Q5 có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ 2009 tới 2012.

Chương trình triệu hồi sẽ diễn ra từ ngày 09/05/2022 tới ngày 09/05/2025 và đã được đăng ký với Cục đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát. Audi Việt Nam rất tiếc về những bất tiện mang đến cho khách hàng và sẽ cố gắng hoàn thành đợt triệu hồi trong thời gian ngắn nhất.

