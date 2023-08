Mercedes-Benz V-Class, EQV, Vito và eVito 2024 nâng cấp những gì?

Mercedes-Benz đã cập nhật toàn bộ dòng xe van cỡ trung của hãng sang đời mới 2024, bao gồm cả phiên bản dành cho gia đình (V-Class), bản thương mại (Vito) cùng những biến thể chạy điện của chúng (EQV và eVito). Mercedes-Benz V-Class 2024 mới trở nên hiện đại hơn trước nhờ những thay đổi ở cả ngoại thất và nội thất, được bổ sung thêm nhiều thiết bị an toàn, tiện nghi và công nghệ. Đây là lần nâng cấp facelift thứ 2 của dòng xe Mercedes-Benz V-Class thế hệ 3, vốn ra mắt lần đầu năm 2014 và từng được nâng cấp facelift lần thứ nhất vào năm 2019. Ở đời mới 2024 lần này, tất cả các biến thể được mang trên mình phần đầu xe tái thiết kế theo phong cách hiện đại hơn, đồng thời mỗi biến thể đều có lưới tản nhiệt đặc trưng giúp dễ nhận diện từ xa. Các thành phần này trên V-Class và EQV thể hiện chất sang trọng rõ nét hơn so với phong cách đơn giản của Vito và eVito Các lựa chọn về kích thước bộ mâm vẫn là 17, 18 và 19 inch, nhưng riêng V-Class và EQV được ưu ái với một số kiểu mâm mới. 2 biến thể này cũng được bổ sung thêm vài lựa chọn mới về màu sơn thân xe. Cản sau của chúng cũng tinh tế hơn bộ đôi Vito và eVito. Những khách hàng quan tâm đến V-Class và EQV còn được chọn thêm các gói trang bị ngoại thất như AMG Line hay Night để cá nhân hóa chiếc xe thêm nữa, điều này không có đối với Vito và eVito. Tùy thuộc vào cấp độ trang bị, V-Class và EQV dùng đèn pha LED Multibeam và có dải đèn LED xung quanh lưới tản nhiệt. Bên trong nội thất V-Class và EQV có dải màn hình 12,3 inch nổi bật, vừa làm bảng đồng hồ sau vô-lăng, vừa có chức năng hiển thị thông tin giải trí ở trung tâm táp-lô. Bảng táp-lô của những biến thể này cũng được cải tiến tương tự như các dòng xe Mercedes đời mới khác, với khe gió điều hòa mới và hệ thống đèn viền nhiều màu sắc. Trong khi đó, nội thất Vito và eVito có bố cục đơn giản hơn và phần màn hình tách làm 2 riêng biệt: 5,5 inch sau vô-lăng và 10,25 inch cảm ứng ở trung tâm táp-lô. Hệ điều hành MBUX mới được cập nhật đồng bộ cho tất cả mọi biến thể. Tuy nhiên, Vito và eVito có thêm các chức năng độc quyền phục vụ cho việc quản lý từ xa, bảo dưỡng và khắc phục sự cố, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vận hành đội xe số lượng lớnMercedes-Benz V-Class và EQV sở hữu những chức năng thiên về giải trí nhiều hơn, bao gồm cả các chương trình thư giãn Energizing. Ngoài ra, các biến thể chạy điện là EQV và eVito có khả năng kích hoạt hệ thống điều hòa từ trước khi người lái lên xe, lập kế hoạch di chuyển và các tùy chọn sạc điện cho xe Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với các tính năng hỗ trợ người lái mới bao gồm: Hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ tốc độ thông minh và hỗ trợ điểm mù. Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động Distronic là trang bị tiêu chuẩn trong EQV, V-Class và là tùy chọn trong Vito và eVito. Mercedes-Benz không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào ở phần hệ thống truyền động. Như vậy, các bản xe dùng động cơ đốt trong vẫn sẽ vận hành với những lựa chọn máy dầu 4 xy-lanh với 3 mức dung tích là 1.7L, 2.0L và 2.2L. Bản EQV thì trang bị mô-tơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm, 2 dung lượng pin gồm 60 kWh và 90 kWh, trong đó mẫu pin lớn cung cấp tầm di chuyển lên đến 418 km giữa các lần sạc. Tính đến thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz đã bán được 40.000 chiếc xe van thuần điện, với mục tiêu hướng đến vào năm 2030 là chúng sẽ chiếm nửa tổng doanh số toàn bộ các loại xe van. Nhà sản xuất ô tô Đức đang nỗ lực đẩy mạnh kế hoạch này khi dự kiến sẽ giới thiệu nền tảng khung gầm mới chuyên dành cho xe van điện mang tên VAN.EA vào năm 2026. Video: Giới thiệu mẫu xe Van hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2024.

