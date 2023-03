Mercedes-Benz GLC 2023 chính thức được chốt giá, tăng 3.250 USD

Dòng SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 2023 mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 6 năm ngoái. Mãi đến nay, thương hiệu ngôi sao 3 cánh mới công bố giá bán của GLC 2023 ở thị trường Mỹ. Theo đó, ở thế hệ mới, Mercedes-Benz GLC tăng giá mạnh so với trước.Giá xe Mercedes-Benz GLC 2023 ở thị trường Mỹ là 47.100 USD (khoảng 1,11 tỷ đồng), tăng 3.250 USD so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, "đắt xắt ra miếng" vì Mercedes-Benz GLC 2023 sở hữu thiết kế phong cách hơn và trang bị cũng tốt hơn trước. Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV hạng sang này mang trên mình thiết kế ngoại thất mượt mà hơn và những đường nét mềm mại, bo tròn hơn. Với phiên bản tiêu chuẩn, Mercedes-Benz GLC 2023 ở thị trường Mỹ có những trang bị như đèn pha LED, cần gạt nước tự động, cửa cốp chỉnh điện, vành hợp kim 18 inch, cửa sổ trời và chìa khóa thông minh. Bên trong xe cũng có nhiều trang bị tiêu chuẩn như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Thêm vào đó là cảm biến vân tay để nhận dạng người lái bằng sinh trắc học và tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo thông minh với câu lệnh "Hey Mercedes". Chưa hết, Mercedes-Benz GLC 2023 bản tiêu chuẩn còn có vô lăng bọc da, ghế trước chỉnh điện 16 hướng với có tính năng sưởi/nhớ vị trí, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Các trang bị an toàn ở bản tiêu chuẩn cũng khá đầy đủ với hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo khi người lái mất tập trung và cảnh báo tiền va chạm. Những khách hàng muốn sở hữu Mercedes-Benz GLC 2023 sang trọng và nhiều công nghệ hơn có thể chọn bản GLC 300 Exclusive có giá 49.350 USD (1,16 tỷ đồng). Mercedes-Benz GLC 300 Exclusive 2023 sở hữu nội thất nâng cấp với ốp bậc cửa phát sáng, hệ thống đèn viền nâng cao, hệ thống định vị vệ tinh GPS, hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D và hệ thống quan sát toàn cảnh với camera 360 độ. Cao cấp nhất là Mercedes-Benz GLC 300 Pinnacle 2023 với giá 51.450 USD (1,21 tỷ đồng). Bản này có thêm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống định vị thực tế ảo, kính cách âm/cách nhiệt và đèn pha Digital Light với công nghệ chiếu hình ảnh xuống mặt đường. Tùy phiên bản, Mercedes-Benz GLC 2023 sẽ dùng chất liệu MB-Tex, da hoặc da Nappa trong nội thất. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp như gỗ màu đen với nẹp nhôm trang trí. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế trước sưởi ấm/thông hơi, sưởi ghế sau và sưởi vô lăng sẽ là những trang bị tùy chọn của mẫu SUV hạng sang này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz GLC 2023 tại thị trường Mỹ là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ này có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V với tính năng EQ Boost, giúp bổ sung công suất 23 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm trong thời gian ngắn để cải thiện hiệu suất của xe. Với sức mạnh trên, Mercedes-Benz GLC 2023 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,2 giây và đạt vận tốc tối đa 209 km/h. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic tùy chọn, có giá 2.000 USD. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Mercedes GLC 2023.

