Mercedes-Benz EQS sắp bán tại Việt Nam bị triệu hồi, dính hàng loạt lỗi

Theo hãng xe Đức, những chiếc Mercedes-Benz EQS dính lỗi có thời gian sản xuất từ 24/2/2021 đến 16/7/2021 đã bị lỗi tấm polycarbonate tại cửa sổ trời. Cụ thể, tấm polycarbonate không được liên kết chính xác và đúng kỹ thuật vào nóc xe, dẫn tới nguy cơ có thể bị tách ra khỏi xe và rơi xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người lái và các phương tiện xung quanh. Đây không phải lần đầu mẫu xe điện hạng sang này bị triệu hồi, trước đó vào tháng 11/2021, Mercedes-Benz EQS 2022 đã từng gặp sự cố ở hệ thống phanh và có nguy cơ rơi kẹp phanh, làm tăng khả năng tai nạn. Đến tháng 1/2022, một chiếc EQS duy nhất cũng bị triệu hồi do lỗi hệ thống phần mềm liên quan trực tiếp đến tính năng eCall. Tới tháng 3 vừa rồi, Mercedes cho biết có một số chiếc Mercedes-Benz EQS 2022 bị trục trặc ở hệ thống điện trong khoang động cơ, dẫn đến đèn pha bên trái ngừng hoạt động thất thường. Các kết nối điện không được đảm bảo cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ trên EQS. Mercedes-Benz EQS là mẫu xe sang thuần điện đầu bảng của thương hiệu Ngôi sao ba cánh. Trước đây, EQS vốn từng được coi là một phiên bản điện hoá của dòng S-Class nhưng thực tế lại cho thấy, đây là một mẫu xe hoàn toàn khác biệt về mọi thứ từ thiết kế tới khung gầm... Thậm chí, Mercedes-Benz EQS còn có phần đẳng cấp hơn hẳn so với người anh em S-Class.Mercedes-Benz EQS tại Việt Nam sẽ được bán với 2 phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4Matic, chính thức bán ra vào tháng 10 năm nay trước khi bàn giao cho khách hàng vào cuối năm.

Theo hãng xe Đức, những chiếc Mercedes-Benz EQS dính lỗi có thời gian sản xuất từ 24/2/2021 đến 16/7/2021 đã bị lỗi tấm polycarbonate tại cửa sổ trời. Cụ thể, tấm polycarbonate không được liên kết chính xác và đúng kỹ thuật vào nóc xe, dẫn tới nguy cơ có thể bị tách ra khỏi xe và rơi xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người lái và các phương tiện xung quanh. Đây không phải lần đầu mẫu xe điện hạng sang này bị triệu hồi, trước đó vào tháng 11/2021, Mercedes-Benz EQS 2022 đã từng gặp sự cố ở hệ thống phanh và có nguy cơ rơi kẹp phanh, làm tăng khả năng tai nạn. Đến tháng 1/2022, một chiếc EQS duy nhất cũng bị triệu hồi do lỗi hệ thống phần mềm liên quan trực tiếp đến tính năng eCall. Tới tháng 3 vừa rồi, Mercedes cho biết có một số chiếc Mercedes-Benz EQS 2022 bị trục trặc ở hệ thống điện trong khoang động cơ, dẫn đến đèn pha bên trái ngừng hoạt động thất thường. Các kết nối điện không được đảm bảo cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ trên EQS. Mercedes-Benz EQS là mẫu xe sang thuần điện đầu bảng của thương hiệu Ngôi sao ba cánh. Trước đây, EQS vốn từng được coi là một phiên bản điện hoá của dòng S-Class nhưng thực tế lại cho thấy, đây là một mẫu xe hoàn toàn khác biệt về mọi thứ từ thiết kế tới khung gầm... Thậm chí, Mercedes-Benz EQS còn có phần đẳng cấp hơn hẳn so với người anh em S-Class. Mercedes-Benz EQS tại Việt Nam sẽ được bán với 2 phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4Matic, chính thức bán ra vào tháng 10 năm nay trước khi bàn giao cho khách hàng vào cuối năm.