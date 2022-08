Mercedes-Benz S-Class 2022 nhập Thái giá rẻ hơn 400 triệu về Việt Nam

Một tư vấn bán hàng của thương hiệu "ngôi sao 3 cánh" đã chia sẻ những hình ảnh của mẫu Mercedes-Benz S-Class 2022 nhập Thái tại đại lý. So với bản nhập Đức đã mở bán trước đây, giá bán và hệ dẫn động là yếu tố nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. Cụ thể, cả hai bản Mercedes-Benz S 450 L nhập khẩu Thái Lan có thêm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4Matic) tiêu chuẩn thay vì dẫn động cầu sau như bản nhập từ Đức. Ngoài ra, phiên bản S 450 4Matic Luxury còn bị lược bỏ tính năng đánh lái bánh sau. Đây là hai thay đổi lớn nhất về mặt trang bị trên mẫu S 450 nhập Thái Lan. Giá xe Mercedes-Benz S-Class 2022 nhập Thái của hai phiên bản này cũng giảm đáng kể so với thời điểm nhập khẩu từ Đức. Phiên bản S 450 L có mức niêm yết mới là 4,879 tỷ đồng (giá cũ 5,199 tỷ) trong khi bản Luxury là 5,379 tỷ đồng (giá cũ 5,749 tỷ). Như vậy, xe nhập Thái giảm lần lượt 320 triệu và 370 triệu đồng. Ngoại hình cả hai phiên bản này vẫn giống hệt với bản nhập Đức như sử dụng đèn MultiBeam LED, đèn hậu LED, thiết kế vành 19 inch (S 450) và 20 inch (S 450 Luxury), tay nắm cửa dạng ẩn, đèn chào mừng,... Kích thước xe vẫn là thuộc phiên bản kéo dài, tức lần lượt đạt 5.300 x 1.937 x 1.503 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở là 3.216 mm. Bên trong nội thất, thiết kế và trang bị vẫn được giữ nguyên trên phiên bản S 450 tiêu chuẩn. Sự khác biệt chỉ có trên bản Luxury khi không còn hệ thống hiển thị thông tin kính lái (HUD) ở sau vô-lăng nhưng vẫn được giữ nguyên ghế ngồi bọc da Nappa. Xe vẫn được trang bị đèn viền nội thất 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, 15 loa Burmester 3D, 2 màn hình 11,6 inch cho hàng ghế sau, màn hình 12,8 inch trung tâm có kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, sưởi/làm mát/massage 4 ghế,... Động cơ của 2 bản này đều là máy I6 dung tích 3 lít có công nghệ EQ Boost, công suất 367 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp số tự động 9 cấp. Công nghệ an toàn trên S 450 L phong phú nhờ gói Driving Assistance Package, gồm hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo tiền va chạm, phanh thích ứng, cảnh báo điểm mù,... Với những thay đổi về trang bị và giá bán, đặc biệt là về giá, Mercedes-Benz S-Class bản nhập Thái Lan nhiều khả năng sẽ trở nên hấp dẫn khách Việt hơn. BMW 7-Series hay Audi A8 mới vừa ra mắt cũng sẽ khó cạnh tranh hơn, ít nhất là về giá. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz S-Class 2022 thế hệ mới.

