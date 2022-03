Mercedes-Benz S-Class 2022 - xe sang chống đạn cho đại gia từ Inkas

Nếu công việc đi lại hàng ngày của bạn có nguy cơ bị tấn công bởi súng trường và lựu đạn, vậy bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của Inkas, một công ty chuyên chế tạo xe bọc giáp ở Canada. Mới đây, công ty đã hé lộ phiên bản bọc giáp của mẫu Mercedes-Benz S-Class 2022 mới nhất. Được thiết kế để kết hợp tính sang trọng đẳng cấp với mức độ bảo vệ ấn tượng, chiếc Mercedes-Benz S580 4MATIC chống đạn của Inkas sẽ không gây nhiều sự chú ý. Xe trang bị kín đáo bao gồm kính chống đạn nhiều lớp cũng như "giáp bảo vệ toàn bộ chu vi của khoang hành khách". Việc nâng cấp không dừng lại ở đó vì chiếc xe còn được trang bị hệ thống treo và lớp bảo vệ tăng cường cho các bộ phận quan trọng của xe. Chiếc xe cũng sử dụng lốp run-flat vì cách tốt nhất để sống sót một cuộc tấn công là chạy thoát cho thật nhanh. Những thứ kể trên mới chỉ là “bước phòng vệ cơ bản” bởi chiếc S-Class sang trọng có thể được trang bị những tính năng an toàn bổ sung bao gồm hệ thống dập lửa, nguồn cung cấp oxy tích hợp trong để chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học... Ngoài ra xe còn có hệ thống nhìn đêm tín hiệu nhiệt giúp tầm nhìn gấp 4 lần vào ban đêm và đảm bảo chiếc xe có thể hoạt động trong điều kiện bóng tối, bụi, khói, và sương mù. Mẫu xe này cũng có thể được trang bị đèn nhấp nháy, còi báo động, và hệ thống địa chỉ công cộng cho phép người ngồi trong xe giao tiếp với những người bên ngoài xe mà không cần hạ cửa sổ. Nhờ tất cả các nâng cấp an toàn mới, S-Class đạt được cấp độ bảo vệ BR6, và điều này có nghĩa là nó có thể chịu được sức nổ đồng thời của hai quả lựu đạn DM51 cũng như các cuộc tấn công từ sử dụng đạn súng trường 7,62 mm. Trong khi các biện pháp phòng vệ là trọng tâm chính, Inkas cũng lưu ý khách hàng rằng những trang bị bổ sung đã không ảnh hưởng đến các tính năng an toàn và tiện nghi khác của S-Class. Một thứ khác không thay đổi là động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất 496 mã lực và 699 Nm mô-men xoắn cực đại. Động cơ được kết nối với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động AWD, nhưng có lẽ lớp giáp chống đạn nặng nề sẽ có tác động tiêu cực đến thời gian gia tốc 0-96 km/h trong 4,4 giây của mẫu xe tiêu chuẩn. Mức giá xe Mercedes-Benz S-Class 2022 chống đạn này chưa được công bố. Video: Mercedes-Benz S-Class 2022 hạng sang chống đạn từ Inkas.

