Mercedes-Benz S-Class 2021 mới từ 106.000 Euro tại Đức

Có tất cả 5 phiên bản của S-Class bao gồm: Động cơ xăng: S 450 4Matic : giá xe Mercedes-Benz S-Class 2021 từ 106.000 Euro; S 500 4Matic : giá từ 117.000 Euro. Động cơ dầu diesel: S 350d : giá từ 96.000 Euro; S 350d 4Matic : giá từ 99.000 Euro; S 400d 4Matic : giá từ 106.000 Euro Quan sát các thông số ở trên có thể dự đoán Mercedes-Benz S-Class 2021 mới sẽ về Việt Nam là chiếc S 450 4Matic dùng động cơ 3.0l - 367hp - 500Nm đi kèm với hộp số 9 cấp 9G-TRONIC. Người viết thử build 1 chiếc S 500 4Matic dựa trên hàng loạt các option và không thể chọn hết các option mà dân mình hay gọi là "full tới nóc" vì như thế chiếc xe sẽ đắt gấp đôi giá bản base ( tiêu chuẩn), khi đó giá sẽ cao hơn 1 chiếc Maybach S 500 hiện nay. Một số option chính của chiếc này như sau: Lựa chọn phiên bản 4 chỗ ngồi và có 2 bàn làm việc như Maybach; Đèn xe tiêu chuẩn là Multibeam và chọn thêm là đèn DigitalLight; Ngoại thất là chọn bản tiêu chuẩn, không chọn gói ngoại thất AMG Line; Hệ thống âm thanh chọn Burmester Hi-End 4D có giá khá đắt ( bản trước đây Hi-end 3D chỉ có khoảng 5k Euro). Ngoại thất và nội thất khi ra mắt có quá nhiều tranh cãi với bản cũ, điều này nhớ lại các dòng GLK, C, E trước đó cũng có nhiều khách hàng thích bản cũ và quay sang mua những xe này. Thực tế thống kê cho thấy các dòng xe mới luôn luôn có doanh số cao hơn bản cũ và đó cũng là lý do tại sao Mercedes-Benz 3 năm liên tục có doanh số đứng số 1 thế giới ở mãng xe sang. Quay lại chiếc S-Class thì hãng đã thống kê thị trường Trung Quốc chiếm đến đến 30% thị phần của dòng này ( Maybach ở TQ chiếm 60% thị phần của hãng ). Độ tuổi sử dụng của S-Class cũng ngày càng trẻ đi và thống kê cũng ở khoảng 40 tuổi cho nên việc đưa quá nhiều công nghệ hiện đại vào chiếc xe này cũng có lý do chứ không phải chỉ phục vụ cho người ở hàng ghế phía sau. Chiếc Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic mới sau khi build thì lên đến 150.000 Euro dựa trên 1 bản tiêu chuẩn giá 119.000 Euro ( tại Đức thì thuế VAT 19%) Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz S-Class 2021 mới.

