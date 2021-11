Mercedes-Benz S-Class 2021 chính hãng, từ 5,199 tỷ tại Việt Nam

Trong sự kiện trực tuyến Mercedes-Benz Việt Nam Virtual Show – BEYOND, hãng xe Đức đã chính thức ra mắt thế hệ mới của S-Class. Theo đó, Mercedes-Benz S-Class 2021 mới vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối với 2 phiên bản là S 450 và S 450 Luxury cùng giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 5,199 tỷ và 5,749 tỷ đồng, tăng tới gần 800 triệu đồng so với đời cũ. Ở thế hệ mới, kích thước xe sang Mercedes-Benz S-Class 2021 có sự thay đổi với vóc dáng thuôn dài hơn cùng chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.288 mm, 1.953 mm, 1.504 mm. Thiết kế của xe cũng có sự thay đổi nhẹ, vẫn giữ nguyên nét sang trọng đặc trưng của dòng S-Class nhưng khỏe khoắn hơn nhờ cụm đèn hậu mới thanh mảnh, sắc sảo hơn, có các bóng đi ốt nhỏ kiểu tinh thể hình tam giác xếp tầng đem lại cảm giác 3D đầy ấn tượng. Thân xe cũng trở nên mượt mà hơn nhờ tay nắm cửa thò thụt và mâm hợp kim 19 inch cho bản tiêu chuẩn và la-zăng 20 inch cho bản cao cấp. Đáng tiếc rằng, Mercedes-Benz S-Class 2021 lại chỉ được trang bị đèn Multibeam LED chứ không phải loại Digital Light mới nhất như ở thị trường quốc tế Bước vào bên trong, nội thất của Mercedes-Benz S-Class 2021 hiện đại hơn rất nhiều với điểm nhấn nằm ở màn hình cảm ứng OLED 12,8 inch ở khu vực trung tâm, giản lược tới 27 nút bấm so với thế hệ trước. Nhằm bù trừ lại việc tối giản các nút bấm điều chỉnh, Mercedes-Benz S-Class 2021 được trang bị tính năng điều chỉnh bằng cử chỉ ví dụ như mở cửa sổ trời chỉ bằng 1 cái vẩy tay, cùng với đó là trợ lý ảo kích hoạt bằng khẩu lệnh “Hey Mercedes”. Từ trước đến nay, điểm thu hút nhất của Mercedes-Benz S-Class 2021 vẫn luôn là trải nghiệm cho các ông chủ ở hàng ghế thứ 2 và ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, sự sang trọng của khu vực này tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Cụ thể, các tính năng mát-xa cũng như giải trí cho hàng ghế sau có thể điều chỉnh qua màn hình cảm ứng 11,6 inch được lắp đặt trên lưng của hàng ghế trước, ngoài ra ở bệ tì tay trung tâm của hàng ghế sau, xe còn được trang bị một máy tính bảng nho nhỏ có tác dụng điều chỉnh các tính năng đi kèm. Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz S-Class 2021 chỉ có duy nhất 1 tùy chọn động cơ là máy xăng, dung tích 3.0L, tích hợp công nghệ EQ Boost cho công suất tối đa 367 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 9 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Đáng chú ý, bản cao cấp của S-Class mới sẽ có cả hệ thống đánh lái bánh sau, cải thiện được bán kính quay vòng khi có chiều dài lên tới hơn 5 m. Trang bị an toàn của Mercedes-Benz S-Class 2021 thế hệ mới cũng “xịn xò” hơn trước với gói Driving Assistance Package, bao gồm các tính năng hiện đại như hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ đỗ xe chủ động, camera 360 độ, phanh thích ứng hay cảnh báo tiền va chạm. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Benz S-Class 2021 hoàn toàn mới.

