Cận cảnh Mercedes-Benz GLB 2020 gần 2 tỷ tại Việt Nam

Sau 2 tháng chờ đợi, Mercedes-Benz GLB 2020 mới đã chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được xem là làn gió mới với cấu hình 7 chỗ ngồi ngồi và đồng thời cũng là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện danh mục sản phẩm của hãng xe Đức tại nước ta. GLB sử dụng nền tảng MFA2 chung với A-Class và GLA nhưng chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Đây là lý do GLB được định vị ở giữa GLA và GLC. Ngoại hình của mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLB mang ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity đặc trưng, bên cạnh đó xe sở hữu đường dập nổi trên khắp phần thân. GLB 200 AMG có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.655 x 1.840 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở 2.829 mm - tương đương với GLC. Phần đầu xe của GLB được thiết kế rộng với hốc gió to bản cùng lưới tản nhiệt dạng kim cương cho hiệu ứng 3D. Hệ thống đèn trước dạng LED toàn phần được thiết kế đơn giản kết hợp với 2 viền LED đối xứng trên dưới. Kiểu đèn này khá giống với GLC. GLB 200 AMG sử dụng mâm xe AMG 19 inch 5 chấu kép cùng hốc bánh xe mở rộng. Ở bên trong, nội thất của Mercedes-Benz GLB 200 AMG sử dụng một số vật liệu cao cấp như sợi carbon và hợp kim cho táp-lô, bệ trung tâm, các khe gió và phím bấm. Vô-lăng xe là dạng đáy phẳng, được bọc da Nappa tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng. Hệ thống thông tin giải trí của GLB 200 AMG gồm màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. GLB 200 AMG được trang bị giao diện MBUX thế hệ mới nhất với 4 hình thức điều khiển bao gồm màn hình cảm ứng 10,25 inch, giọng nói, nút điều khiển cảm ứng trên vô-lăng hoặc touchpad. GLB 200 AMG sở hữu các tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử... Xe sử dụng động cơ tăng áp I4 1.33L, sản sinh công suất 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 1.620-4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh. So với GLC 200 sử dụng động cơ 2.0L, GLB 200 AMG kém hơn 34 mã lực. Bù lại, dung tích động cơ nhỏ giúp GLB tiết kiệm nhiên liệu hơn.Giá xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG bán ra 1,999 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLB 200 AMG không có đối thủ trong nhóm xe SUV hạng sang 7 chỗ cùng tầm giá. Volkswagen Tiguan Allspace (1,85 tỷ đồng) và Ford Explorer (1,999 tỷ đồng) là 2 đối thủ tiệm cận với GLB nhất. Trong nhóm xe SUV hạng sang giá dưới 2 tỷ đồng, Mercedes-Benz GLB 200 AMG sẽ cạnh tranh với BMW X1 (1,86 tỷ đồng), Audi Q3 (1,9 tỷ đồng) và cả Mercedes-Benz GLC (từ 1,75 tỷ đồng). Video: Mercedes GLB 200 AMG ra mắt tại Việt Nam.

