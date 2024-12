Mercedes-Benz G580 sắp bán tại Việt Nam, giá gần 9 tỷ đồng

Theo thông tin từ đại lý, Mercedes-Benz G580 về Việt Nam sẽ có giá dự kiến khoảng 8,8 tỷ đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc, xe dự định sẽ ra mắt trong quý I/2025. Phiên bản về nước là bản giới hạn Edition One, tương tự dòng G63 trước đây với các gói trang bị cao cấp. Trang bị bao gồm AMG Line: Gói ngoại thất thể thao với cản trước và sau được tinh chỉnh. Night Package: Các chi tiết ngoại thất sơn đen tạo điểm nhấn. Superior Line: Gói nội thất cao cấp với vật liệu chất lượng hàng đầu. Ngoài ra còn có lựa chọn 4 màu sơn cá nhân hóa Manufaktur, gồm xám, xanh mờ, trắng và trắng mờ mang đến sự độc đáo và khác biệt. Mẫu xe SUV điện Mercedes-Benz G580 được phát triển trên khung gầm hoàn toàn mới so với các phiên bản chạy xăng/dầu. Mặc dù tổng thể không thay đổi nhiều nhưng mẫu xe vẫn được điều chỉnh lưới tản nhiệt và bộ cản trước để phù hợp hơn với phong cách của một mẫu xe điện. Điểm khác biệt đáng chú ý là phía sau xe SUV điện Mercedes-Benz G580 không còn lốp dự phòng mà thay vào đó là hộp đựng cáp sạc. Điều này vừa tối ưu không gian vừa thể hiện rõ ràng tính hiện đại của dòng xe mới. Nội thất G580 Edition One vẫn giữ nguyên phong cách đẳng cấp của G-Class nhưng bổ sung một số điểm nhấn hiện đại như màn hình kép 12,3 inch và 11,6 inch hỗ trợ các tính năng điều khiển và giải trí, ghế và táp-lô bọc da Nappa với các chi tiết ốp carbon cùng các điểm nhấn màu xanh đặc trưng trên phiên bản điện. Ngoài ra, xe được trang bị các công nghệ mới hỗ trợ lái như: Off-road Crawling: Hỗ trợ tự động khi di chuyển trên địa hình khó. G-Steering: Giảm bán kính quay đầu, thuận tiện khi di chuyển trong không gian hẹp. G-Turn: Tính năng quay xe gần như tại chỗ, tương tự xe tăng, gây ấn tượng mạnh với người dùng.Mercedes-Benz G580 điện hạng sang sở hữu 4 động cơ điện đặt ở từng bánh xe cho tổng công suất 579 mã lực và mô-men xoắn lên đến 1.165 Nm. Các thông số này thậm chí vượt trội so với phiên bản hiệu suất cao G63 chạy xăng. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 116 kWh với tầm hoạt động 473 km sau một lần sạc, theo công bố của hãng. Công nghệ sạc nhanh giúp sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 32 phút mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Sự xuất hiện của G580 giúp mở rộng đội hình SUV điện của Mercedes-Benz tại Việt Nam, vốn đã bao gồm các mẫu EQB, EQE, EQS và cả phiên bản Mercedes-Maybach EQS. Tuy nhiên, khác với các dòng xe điện khác sử dụng tiền tố EQ, G580 không được gọi là EQG mà được đặt tên G580 EQ Technology nhằm tôn vinh di sản của dòng G-Class. Với thiết kế đẳng cấp, công nghệ hiện đại và hiệu suất vượt trội, Mercedes-Benz G580 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của G-Class trong phân khúc SUV hạng sang, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe biểu tượng này tại Việt Nam. Video: Trên tay Mercedes-Benz G580 sắp bán ở Việt Nam.

