Mercedes-Benz G-Class EV 2025 từ 3,9 tỷ có về Việt Nam?

Theo đó, mẫu SUV offroad đã được chốt lịch ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10/2024. Tên gọi chính thức của xe là Mercedes-Benz G580 with EQ Technology 2025 mới. Vì là xe nhập khẩu nên khả năng cao thiết kế và trang bị của Mercedes-Benz G580 with EQ Technology tại Thái Lan cũng không khác nhiều so với xe ở thị trường quốc tế. Mẫu xe SUV điện Mercedes-Benz G580 with EQ Technology sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.624 x 1.931 x 1.986 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. So với phiên bản máy xăng, mẫu SUV điện này ngắn hơn 253 mm, cao hơn 11 mm trong khi các thông số khác không có sự khác biệt. Về ngoại thất, Mercedes-Benz G580 with EQ Technology vẫn giữ nguyên kiểu dáng hình hộp khỏe khoắn, cổ điển đặc trưng của dòng G-Class nhưng có thêm lưới tản nhiệt đóng kín với đường viền phát sáng. Đây là chi tiết được kế thừa từ mẫu concept EQG ra mắt năm 2021. Bên cạnh đó, mẫu SUV này có nắp capo nhô cao hơn và bổ sung khe gió ở hốc bánh xe nhằm cải thiện khả năng khí động học. Không gian nội thất của Mercedes-Benz G580 cũng tương tự với phiên bản máy xăng. Các trang bị nổi bật của mẫu SUV này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, màn hình giải trí cho khách hàng ở hàng ghế thứ hai và đèn viền nội thất. Đi kèm với đó là hệ thống thông tin giải trí MBUX tích hợp Apple CarPlay/Android Auto. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G580 là 4 mô-tơ điện có công suất tổng cộng khoảng 588 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.164 Nm đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Hãng cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Xe được trang bị cụm pin lithium-ion có dung lượng 116 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 473 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu. Hệ thống sạc nhanh DC được tích hợp sẵn giúp xe có thể chạy thêm 170 km chỉ sau 15 phút sạc. Là mẫu SUV tập trung vào khả năng off-road, không ngạc nhiên khi Mercedes-Benz G580 sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại. Hãng cho biết mẫu SUV này sở hữu độc quyền hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo cầu cứng phía sau được các kỹ sư Mercedes-Benz nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm cải thiện khả năng bám đường. G 580 cũng có cả chế độ G-turn độc đáo, cho phép xe quay 90 độ tại chỗ trong 1 giây, quay 360 độ trong 5 giây và có thể quay liên tiếp 2 vòng. Đây là công nghệ cực kỳ hữu ích trong một số trường hợp như sa lầy hoặc cần quay xe trong không gian hẹp. Mercedes tuyên bố G-Class thuần điện có thể lội nước sâu tối đa 850 mm, cao hơn 150 mm so với G550 và G63. Xe có khoảng sáng gầm 249 mm, góc tiếp cận 32 độ, góc thoát 30,7 độ và góc lật 20,3 độ, xe có thể leo lên những con dốc nghiêng tới 45 độ. Không rõ khi về Thái Lan xe bán ra bao nhiên, tại Đức mức giá xe Mercedes-Benz G580 with EQ Technology có giá khởi điểm từ 142.621 Euro (khoảng 3,91 tỷ đồng). Dự đoán, sau Thái Lan, mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam. Video: Giới thiệu xe SUV điện Mercedes-Benz G-Class EV 2025 mới.

