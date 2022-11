Mercedes-Benz EQS SUV 2023 "chốt" về Việt Nam, to ngang VinFast VF9

Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022, Mercedes-Benz EQS 2023 chạy điện chính là tâm điểm của gian trưng bày hãng xe Đức khi chính thức được vén màn và mở bán với 2 phiên bản. Tuy nhiên EQS sẽ không phải là mẫu xe điện duy nhất được Mercedes-Benz Việt Nam đưa về. Cụ thể, theo chia sẻ mới từ giới tư vấn bán hàng, Mercedes-Benz EQS SUV 2023 mới cũng đã được lên kế hoạch về nước ta, dự kiến vào quý 3 năm sau. Do Mercedes-Benz EQS 2023 mở bán tại Việt Nam cũng có 2 phiên bản tương tự như thị trường quốc tế nên nhiều khả năng khi về nước, Mercedes-Benz EQS SUV cũng sẽ có 2 bản là EQS 450+ và EQS 580 4Matic. Trong đó, bản EQS 450+ sẽ sở hữu một mô-tơ điện trên cầu sau tạo ra công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 568 Nm còn bản EQS 580 4Matic sẽ có 2 mô-tơ điện trên 2 cầu với thông số kỹ thuật tương ứng là 536 mã lực và 858 Nm. Tuy nhiên theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi hoạt động của Mercedes-Benz EQS SUV sau mỗi lần sạc đầy là hơn 600 km, ngắn hơn bản sedan. Do là bản gầm cao của EQS nên thiết kế của Mercedes-Benz EQS SUV có nhiều điểm tương đồng với bản sedan. Mức giá xe Mercedes-Benz EQS SUV 2023 chưa được công bố cụ thể, nhưng một số chi tiết xe cũng đã được hé lộ như ốp mặt ca-lăng thay thế lưới tản nhiệt truyền thống có tên gọi Black Pannel gồm những biểu tượng ngôi sao 3 cánh nhỏ cũng được công bố. Nội thất bên trong gây ấn tượng với màn hình Hyperscreen “khổng lồ” 56 inch trên bản cao cấp nhất, gồm sự kết hợp của màn kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm, màn hình khu vực ghế phụ. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ 2 cũng sẽ có thêm 2 màn hình giải trí 11,6 inch, gắn lên tựa lưng ghế trước. Không chỉ sang trọng mỗi phần nhìn, Mercedes-Benz EQS SUV cũng sẽ có nhiều trang bị đáng chú ý. Đầu tiên, xe sẽ có máy quét vân tay tích hợp trên cụm điều khiển trung tâm, có thể lưu vân tay của 7 người dùng khác nhau. Sau khi quét, xe sẽ tự động điều chỉnh ghế và các tiện nghi khác theo sở thích của người dùng. Tiếp đến, Mercedes-Benz EQS 2023 sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic Air, hệ thống giảm chấn thích ứng, hệ thống chọn chế độ lái (Comfort, Sport, Eco, Individual) và hệ thống đánh lái cầu sau 10 độ tiêu chuẩn. Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói Driver Assistance Package, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ phát hiện điểm mù, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ phanh chủ động tích hợp tính năng phát hiện phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống ngăn va chạm sớm. Video: Giới thiệu Mercedes EQS SUV 2023 chạy điện hoàn toàn mới.

