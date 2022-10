Mercedes-Benz EQE SUV hoàn toàn mới - lăn bánh 590km/lần sạc

Theo đại diện của Mercedes-Benz, EQE SUV đóng vai trò là một phiên bản nâng gầm và thực dụng hơn của mẫu EQE Sedan, đồng thời Mercedes-Benz EQE SUV 2023 mới là mẫu xe thứ 4 ra đời từ nền tảng EV chuyên dành cho ôtô điện. Hãng xe Đức cũng nhấn mạnh rằng, Mercedes-Benz EQE SUV chạy điện không phải là phiên bản "điện hóa" của mẫu GLE. Mẫu xe mới này khác hoàn toàn các trường hợp của EQB và EQC (phiên bản "điện hóa" lần lượt của GLB và GLC) vì là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển từ đầu, chứ không phải chỉ đơn thuần đem mô-tơ điện gắn vào khung gầm sẵn có của xe động cơ đốt trong. Nhìn thoáng qua, sẽ có cảm giác EQE SUV to lớn hơn EQE Sedan. Nhưng trên thực tế lại không hẳn như vậy: EQE SUV có chiều dài cơ sở chỉ 3.030 mm (trên tổng chiều dài 4.863 mm), ngắn hơn tới 90 mm so với EQE Sedan. Chiều rộng 1.940 mm và chiều cao 1.686 mm cũng khiến EQE SUV hẹp hơn 11 mm và thấp hơn 132 mm so với bản gầm thấp. Mercedes nói rằng chiều dài cơ sở ngắn hơn sẽ khiến chiếc xe tỏ ra lanh lẹ hơn và điều đó khá là kỳ công đối với một chiếc xe nặng khoảng 2.600 kg. Dung tích khoang hành lý của EQE SUV đạt 520 lít, tuy lớn hơn mức 430 lít của EQE Sedan nhưng chỉ ngang ngửa với mẫu EQC ở phân khúc thấp hơn và thậm chí còn kém hơn mẫu GLE (630 lít). EQE SUV có 3 phiên bản cấu hình gồm EQE 350+, EQE 350 4Matic và EQE 500 4Matic, cùng với 2 bản hiệu năng cao AMG là EQE 43 và EQE 53. Tất cả đều được trang bị cùng một loại pin 90,6 kWh như trong bản gầm thấp EQE Sedan. Tuy được định vị là bản thấp cấp nhất nhưng EQE 350+ lại sở hữu tầm di chuyển xa nhất, lên tới 480 - 590 km theo quy trình thử nghiệm của WLTP. Bản này có công suất 288 mã lực (215 kW) và mô-men xoắn cực đại 565 Nm. EQE 350 4Matic cũng sở hữu mức công suất tương tự nhưng do có thêm một mô-tơ điện nữa ở cầu trước nên mô-men xoắn cực đại tăng lên 765 Nm, tầm di chuyển giảm xuống còn 459 - 558 km. Cuối cùng, EQE 500 4Matic mạnh nhất trong số những bản nằm ngoài nhóm AMG. Cũng dẫn động 4 bánh, bản này đạt được công suất 396 mã lực (300 kW) và mô-men xoắn ở mức hơn 858 Nm. Tầm di chuyển 460 - 547 km cũng có thể xem là khá ổn với mức hiệu năng tốt như thế này. Các bản 4Matic có chức năng ngắt mô-tơ điện ở cầu trước, chỉ vận hành cầu sau nhằm tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ các xe EQE SUV hỗ trợ mức sạc nhanh nhất lên tới 170 kW. Mercedes cho biết xe chỉ cần sạc 15 phút bằng điện DC là có thể tích trữ đủ năng lượng để đi được 220 km. Ngoài ra, bộ pin được bảo hành trong vòng 10 năm hoặc trong phạm vi 250.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Về khía cạnh công nghệ, đương nhiên EQE SUV sở hữu đầy đủ những gì tốt nhất mà hãng xe Đức có thể đem lại ở thời điểm hiện tại. Xe còn màn hình siêu rộng hyperscreen, âm thanh vòm Dolby Atmos, hệ thống lọc không khí được trang bị bộ lọc HEPA, các bản cập nhật phần mềm không dây OTA, hỗ trợ đỗ xe tự động Intelligent Park Pilot, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu khi lái xe Eco Assist... Công nghệ đèn pha kỹ thuật số Digital Light của Mercedes được cung cấp, có khả năng nhận diện các biển báo giao thông từ xa rồi chiếu sáng nó xuống mặt đường phía trước. Ngoài ra còn tùy chọn chức năng đánh lái bánh sau, kết hợp với hệ thống treo 4 điểm ở phía trước và đa điểm ở phía sau để giúp EQE SUV xoay sở linh hoạt trong điều kiện đường sá đông đúc chật chội. Mức giá xe Mercedes-Benz EQE SUV sẽ được công bố ngay sau khi xuất xưởng từ nhà máy Tuscaloosa, Alabama (Mỹ) vào tháng 12/2022. Những bộ pin dùng cho xe cũng ra đời gần đó, ở nhà máy tại Bibb County nên đảm bảo cho EQE SUV có đủ điều kiện được hưởng mức hỗ trợ tín dụng thuế theo đạo luật Giảm thiểu Lạm phát. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz EQE SUV hoàn toàn mới.

