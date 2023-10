Mercedes-Benz eActros 600 - xe tải điện "khủng long" chạy 500 km/sạc

Bộ phận xe tải của Mercedes-Benz mới dây đã giới thiệu Mercedes-Benz eActros 600 chạy điện đường dài đầu tiên mang logo “ngôi sao ba cánh”. Mercedes-Benz cũng công bố kế hoạch định hình tiêu chuẩn mới trong vận tải hàng hóa đường bộ – ứng dụng công nghệ, tính bền vững, thiết kế và lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác đội xe vận tải điện. Trong tên gọi của xe tải điện Mercedes-Benz eActros 600, con số “600” nhằm nhắc đến dung lượng pin cao hơn 600 kWh và hệ truyền động điện mới do Mercedes-Benz phát triển riêng. Cho phép phạm vi di chuyển của xe tải đường dài thuần điện lên đến 500 km không cần sạc trung gian. Nếu có thêm sạc trung gian trong thời gian nghỉ ngơi của tài xế (theo quy định pháp luật), eActros 600 có thể di chuyển hơn 1.000 km mỗi ngày. Dù sao đi nữa, khoảng 60% hành trình đường trường của các dòng xe tải Mercedes-Benz ở Châu Âu đều dưới 500 km. Đồng nghĩa, các cơ sở hạ tầng trạm sạc bố trí ở các kho hay các điểm bốc xếp hàng là đủ dùng trong những trường hợp như vậy. Dù sao đi nữa, khoảng 60% hành trình đường trường của các dòng xe tải Mercedes-Benz ở Châu Âu đều dưới 500 km. Đồng nghĩa, các cơ sở hạ tầng trạm sạc bố trí ở các kho hay các điểm bốc xếp hàng là đủ dùng trong những trường hợp như vậy. Ngay sau khi công nghệ MCS được tiêu chuẩn hóa bởi các nhà sản xuất sẽ trang bị thêm cho các mẫu eActros 600. Thời gian sạc pin từ 20-80% trong 30 phút đối với trụ sạc công suất đầu ra 1 MegaWatt. Mercedes-Benz eActros 600 2023 mới được thiết kế cho tổng trọng lượng lên tới 44 tấn. Với sơ mi rơ moóc tiêu chuẩn, eActros 600 có tải trọng khoảng 22 tấn ở EU. Nhìn bề ngoài, xe tải điện mang phong cách thiết kế thuần túy, các đường nét rõ ràng, khí động học. Khi nói đến lợi nhuận cho các nhà khai thác đội xe, xe tải điện nhằm thiết lập các tiêu chuẩn mới, về lâu dài sẽ thay thế phần lớn xe tải diesel trong phân khúc vận tải đường dài quan trọng. Cốt lõi của khái niệm vận chuyển đường dài bằng pin-điện của Mercedes-Benz Trucks nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện, gồm phương tiện công nghệ, tư vấn, cơ sở hạ tầng sạc và dịch vụ. eActros 600 bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ bây giờ và dự kiến sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2024. Ngoài đầu kéo, bộ phận xe tải Mercedes-Benz sẽ sản xuất các biến thể chuyên dụng vận tải của eActros 600 mang đến cho khách hàng những ứng dụng khả thi hơn trong lĩnh vực vận tải thuần điện. Hiện tại, đã có khoảng 50 nguyên mẫu (prototype) được chế tạo và sẽ được thử nghiệm thực tế với những khách hàng đầu tiên trong giai đoạn tiếp theo. Ngôn ngữ thiết kế mới eActros 600 đặc trưng tính khí động học hiệu quả. Điều này đạt được nhờ mui xe phía trước lớn, đóng kín và bo tròn. Cản trước được tối ưu hóa với tấm ốp gầm, bệ bước ra/vào cho người lái được cải tiến và phần nóc có cánh tà làm rộng hơn tựa như cánh buồm. Bộ điều hướng không khí trên cột A, bổ sung cánh lướt gió cùng khoang động cơ kín. Hệ thống đèn pha mới dạng LED ma trận cùng dải đèn LED. Đặc biệt với xe tải điện chạy pin đường dài, việc cải thiện tính khí động học có ý nghĩa quyết định. Vì lực cản không khí là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng. Giảm lực cản sẽ phục hồi năng lượng, tăng phạm vi hoạt động xa hơn. Tất cả điều này nhờ vào việc mở rộng mặt trước thêm 80 mm đạt mức khí động học đặc biệt. Hình dạng này được phát triển với nhiều bài mô phỏng luồng không khí cũng như các phép đo trong đường hầm gió (wind tunnel) và trên đường. Cho phép ProCabin giảm xuống 9% cW so với cabin Actros hiện đang được sản xuất hàng loạt. Mercedes-Benz Trucks đã phát triển hai bộ chuyển đổi công suất cho eActros 600. Bộ chuyển đổi công suất điện-cơ giúp vận hành các thiết bị thủy lực hoặc cơ khí như sơ mi rơ moóc silo. Bên cạnh đó còn có thể ngắt nguồn điện DC hoặc AC khi bộ biến tần chuyển đổi dòng điện một chiều từ mạng điện áp cao thành dòng điện xoay chiều. Các giải pháp cho thùng xe đông lạnh hoặc sơ mi rơ moóc đông lạnh có thể hoạt động. Tùy vào phiên bản, hệ thống sẽ ngắt điện công suất ở mức 22 đến 90 kW, đáp ứng tất cả các mục đích sử dụng phổ biến trong vận chuyển đường dài. Ưu điểm của các giải pháp này so với cách thức hoạt động dựa trên động cơ diesel trước đây là tính trung hòa CO2 cục bộ cũng như giảm đáng kể việc tạo ra tiếng ồn. Điều cần thiết khi di chuyển trong thành phố cũng như khu dân cư. eActros 600 có 3 bộ pin, mỗi bộ có công suất 207 kWh, tổng công suất 621 kWh. Pin dựa trên công nghệ lithium iron phosphate (LFP) tuổi thọ dài. Công nghệ LFP có thể sử dụng khoảng 95% công suất lắp đặt so với các công nghệ pin khác. Điều này cho phép phạm vi lái xe cao hơn với dung lượng pin được lắp đặt. Các kỹ sư thuộc bộ phận Xe tải Mercedes-Benz đã thiết kế eActros 600 đáp ứng các yêu cầu về độ bền của xe và các bộ phận tương tự chiếc Actros đường dài hạng nặng thông thường. Theo đó, chiếc xe điện có thể hoạt động 1,2 triệu km trong 10 năm và tình trạng sức khỏe của pin ở mức trên 80%. Mercedes-Benz Trucks đã phát triển một trục điện 800 volt mới với hai động cơ điện và hộp số 4 cấp đặc biệt để sử dụng trong vận tải đường dài hạng nặng. Động cơ điện eActros 600 tạo ra công suất liên tục 400 kW tương đương 536 mã lực và như công suất tối đa 600 kW tương đương 804 mã lực. Đảm bảo khả năng tăng tốc mạnh mẽ, cảm giác lái thoải mái và khả năng vận hành ổn định. Công suất được tối ưu, hầu như không bị gián đoạn mô-men xoắn. Ngoài ra, với anticipatory driving (dự đoán khi lái xe), năng lượng điện có thể được phục hồi thông qua quá trình tái tạo trở về pin và cung cấp cho hệ thống truyền động thông qua phanh tái sinh. Có 5 mức điều chỉnh khác nhau tùy thuộc vào lựa chọn của tài xế. Tính năng lái xe bằng 1 bàn đạp cũng được kích hoạt trên màn hình cảm ứng kỹ thuật số. Video: Giới thiệu xe tải điện Mercedes-Benz eActros 600 mới.

