Cận cảnh Mercedes-Benz EQB 250 tại Việt Nam, từ 2,289 tỷ đồng

Mercedes-Benz EQB 250 2024 mới là mẫu SUV thuần điện 7 chỗ thuộc phân khúc hạng sang cỡ nhỏ nhưng vẫn mang đến không gian rộng rãi cho gia đình với các nhu cầu di chuyển khác nhau. Xe có nhiều tùy chọn màu sơn gồm: Trắng Polar, Đen Night, Trắng Digital, Đen Cosmos, Bạc Iridium, Xám Mountain và Vàng Rose. Về nội thất, xe được trang bị Da ARTICO kết hợp thiết kế vi sợi MICROCUT màu Đen. SUV điện Mercedes-Benz EQB 250 sở hữu kích thước dài/rộng/cao lần lượt là 4.684mm/1.829mm/1.688mm. Không gian rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.829mm được phát triển dựa trên chiều dài của mẫu xe GLB. Dung tích sử dụng trong khoang hành lý là 495L và có thể mở rộng đến 1.710L. Tựa lưng hàng ghế thứ 2 có thể gập lại được, từ đó giúp mở rộng dung tích sử dụng thêm 140mm khi cần thiết. Ngôn ngữ thiết kế của EQB 250 thể hiện rõ triết lý Sang trọng Cấp tiến (Progressive Luxury) từ các dòng xe EQ một cách sắc sảo. Chiếc SUV thuần điện hạng sang cỡ nhỏ này được trang bị Gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG Line với điểm nhấn nổi bật là mặt tản nhiệt Black Panel màu đen phủ bóng đi cùng hai thanh chrome trang trí nằm ngang với tên gọi twin-blade. Dải đèn dài liền mạch ở phần đầu và đuôi xe cũng chính là đặc điểm nhận biết của chiếc SUV cỡ nhỏ nhà Mercedes-Benz, giữ trọn nét thiết kế đặc trưng của dòng xe thuần điện EQ. Cụm đèn trên EQB SUV với thiết kế mới trở nên sắc sảo và gọn gàng hơn, được nối liền bởi một dải LED mỏng màu trắng nằm ngay trên phần lưới tản nhiệt. Ở góc nhìn bên hông xe, phần thân trên từ bánh trước đến bánh sau có kích thước to lớn, đường viền cửa sổ nâng cao giúp EQB 250 trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn. Bánh xe được đặt hướng ra ngoài mang đến cảm giác vững chắc khi cầm lái EQB 250 trên đường phố. Tạo điểm nhấn cho ngoại thất EQB 250 còn là trang bị mâm xe thể thao AMG kích thước 19-inch với nan 5 chấu kép và thiết kế tối ưu hoá khí động học. Về nội thất, khoang cabin của EQB 250 mang tới cảm giác mạnh mẽ đặc trưng của SUV Mercedes-Benz. Xe được trang bị thêm gói thiết kế nội thất thể thao AMG Line. Ốp bệ bước phía trước với tên mẫu xe “EQB” phát sáng, cùng ốp trang trí nội thất với hoạ tiết đèn LED ẩn tiên tiến giúp xe nổi bật hơn bao giờ hết. Bảng điều khiển lớn ở giữa tạo nên khoảng cách giữa khu vực người lái và ghế phụ. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế nội thất mới nhất của Mercedes-Benz, không gian bên trong EQB luôn thỏa mãn người dùng bởi sự hiện đại, xa xỉ và tiện nghi. Người lái sẽ trải nghiệm màn hình tại bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng lên đến 10,25-inch và màn hình giải trí ngay trung tâm 10,25-inch đi kèm tính năng điều khiển cảm ứng cùng hệ thống thông tin giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Không gian trở nên sang trọng và đầy mạnh mẽ với các chi tiết hình ống mạ nhôm đặt ở tay cầm cửa, trên console trung tâm và trên bảng đồng hồ ở khu vực ghế phụ. Các khu vực hiển thị điện tử cũng được áp dụng các màu chủ đề với điểm nhấn màu vàng và xanh dương. Đặc biệt, các cửa gió của hệ thống điều hoà cũng đã được đổi mới theo phong cách hình tua-bin cánh quạt, và thiết kế ốp trang trí tích hợp đèn viền backlit vô cùng nổi bật. Đặc biệt, không gian rộng rãi của EQB cùng hàng ghế thứ 3 được thiết kế dành cho 2 người ngồi khiến chiếc xe trở nên đa dụng và dễ dàng phục vụ cho những nhu cầu di chuyển của gia đình. Về khả năng vận hành, xe được trang bị hệ thống truyền động điện mạnh mẽ và hiệu quả, kết hợp cùng khả năng tái tạo điện thông minh và có mức điện năng tiêu thụ trung bình từ 163 - 183 kWh/km, đạt công suất cực đại 140kW (tương đương 190 mã lực), theo tiêu chuẩn WTLP CO2. Xe đạt quãng đường di chuyển trung bình từ 422 – 473 km trong một lần sạc. Mẫu xe EQB 250 có thể được sạc từ 10% - 80% pin chỉ trong 32 phút với dòng điện một chiều DC, và từ 0% - 100% trong vòng 6,5 giờ với dòng điện xoay chiều AC. Có thể nói, người dùng hoàn toàn có thể di chuyển cùng EQB 250 từ Tp. HCM đến Nha Trang chỉ trong 1 lần sạc. Mercedes-Benz EQB 250 mới với nền tảng khung gầm MFA2 có bước tiến vượt bậc về khí động học khi hệ số cản không khí (Cd) đạt 0,28. Diện tích tiếp xúc ở phần mặt trước được tối ưu đến 2,53 m2. Ngoài ra, xe cũng điều chỉnh các yếu tố quan trọng tạo nên hệ số cản không khí ấn tượng bao gồm hệ thống làm mát bằng không khí khép kín phía trên, cản trước và cản sau tối ưu khí động học, gầm xe êm ái và khép kín, bánh xe được thiết kế đặc biệt... giúp xe được vận hành mượt mà và nhanh nhẹn hơn Phát triển dựa trên khung gầm của GLB, diện mạo của EQB được tinh chỉnh để phù hợp với những yêu cầu đặc biệt của một chiếc ôtô điện. Pin của xe được đặt trong một khung được định hình theo công nghệ ép. Phần khung này sẽ thay thế vai trò của các các bộ phận chéo gắn dưới sàn xe trước đó. Ngoài ra, viên pin cũng được trang bị một bộ bảo vệ để ngăn chặn các tác nhân bên ngoài đâm xuyên qua. Mercedes-Benz EQB 250 (SUV) sở hữu đầy đủ và toàn diện các tính năng an toàn hiện đại nhất từ Mercedes-Benz bao gồm: Cụm đèn trước LED High Performance với chi tiết màu xanh đặc trưng EQ, tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày ; Chức năng hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt chủ động; Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED; Gương chiếu hậu nội thất chống chói tự động; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động PARKTRONIC; ... Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết. Với định hướng chung về trải nghiệm lái của tương lai, EQB là dòng xe SUV hạng sang cỡ nhỏ mang ngôn ngữ riêng biệt trên thị trường. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz EQB 250 2024 được bán ra chính hãng với mức khuyến nghị chính thức là 2,289 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Benz EQB 250 2024.

