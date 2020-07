Mercedes-Benz C180 giảm hơn 80 triệu đồng nhờ phí trước bạ

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/6 – 31/12/2020.

Thông tin này khiến hầu hết người tiêu dùng Việt, đặc biệt là những khách hàng đang đặt cọc xe hoặc sắp mua xe chờ ngày quyết định có hiệu lực vui mừng, hào hứng.

Đặc biệt, đối với một số mẫu xe sang sản xuất và lắp ráp trong nước số tiền có thể tiết kiệm lên tới gần trăm triệu đồng tăng sức cạnh tranh đối với một số mẫu xe nhập khẩu. Cụ thể đối với Mercedes-Benz đang đang cung cấp ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản của C-Class, tất cả đều lắp ráp trong nước, giá bán từ 1,399 - 1,929 tỷ đồng.

Trong đó có phiên bản Mercedes-Benz C 180 mới được ra mắt với hàng loạt trang bị, công nghệ an toàn hiện đại cùng diện mạo sang trọng đặc trưng với mức giá chỉ 1,399 tỷ đồng có đủ sức để thuyết phục khách hàng Việt từ bỏ phân khúc phổ thông để tiến lên xe sang.

Mercedes-Benz C 180 sẽ thay thế cho phiên bản C 200 và mẫu xe C 200 Exclusive sẽ được Mercedes-Benz nâng cấp một số trang bị để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như tạo ra sự khác biệt rõ nét giữa các phiên bản.

Mercedes-Benz C 180 là mẫu xe nằm trong phân khúc hạng C cao cấp tại Việt Nam, đối thủ cạnh tranh của mẫu xe này là BMW 3-Series, Audi A4. Tuy nhiên, với việc tự làm mới mình Mercedes-Benz C 180 2020 hướng đến việc cạnh tranh trực tiếp với phân khúc sedan hạng D phổ thông như Toyota Camry, Honda Accrod, Mazda6... Giá xe Mercedes-Benz C 180 khá cạnh tranh chỉ xấp xỉ 1,4 tỷ đồng, ở mức giá thấp hơn một chút có Toyota Camry 2.5Q và Honda Accord.

Xe được trang bị động cơ 1.5 I4 tăng áp, công suất 156 mã lực tại vòng tua 5.300-6.100 vòng phút, mô-men xoắn 250 Nm tại 1.500-4.000 vòng/phút. Hệ dẫn động cầu sau và hộp số 9G-Tronic. Xe tăng tốc 0-100 km/h sau 8,6 giây. Tốc độ tối đa 223 km/h. So với C200, phiên bản mới C180 có công suất thấp hơn, nhưng mô-men xoắn cao hơn, đặc biệt nhẹ hơn 65 kg. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 7,7L/100km.

Hiện tại, với mức giảm 50% phí trước bạ khách hàng mua C 180 sẽ tiết kiệm được từ 69 đến 84 triệu đồng so với thời điểm trước đây. Với lợi thế về giá bán và việc hưởng ưu đãi phí trước bạ sẽ giúp C180 tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc xe sang.